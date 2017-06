Jun 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1101.80 NSE 11518.00 FIMMDA 15674.50 ============= TOTAL 28294.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 28-Feb-13 99.4516 10.1900 75.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 05-Jun-15 100.2883 9.7300 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 93.7500 14.2600 2.10 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.1057 9.8200 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 100.0000 9.7000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9400 9.2800 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0696 9.8900 500.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0300 12.4900 3.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 39.7200 10.0600 38.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4900 9.5000 54.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.6320 9.2000 50.00 INE572F11273 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-27 25.2750 9.8500 13.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.6500 7.8700 3.90 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 101.9000 7.7300 2.30 NSE === INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.6579 10.2813 200.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.6813 9.7801 300.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.5832 9.8555 150.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5447 9.8941 190.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.4466 10.0474 450.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.4466 10.0474 450.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 28-Feb-13 99.4200 10.2003 143.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 98.4384 9.8888 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.6247 9.8291 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0912 9.5240 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8794 9.5451 1000.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.7469 9.3878 1500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8908 9.3763 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8537 9.5025 750.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1894 - 450.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1894 - 10.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8647 9.4367 200.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 100.0200 8.7424 1.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.8783 9.4200 3.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3700 9.7544 23.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8529 9.3443 5.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.3000 9.3163 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0672 9.3866 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0672 9.3866 5.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 100.0000 - 1000.00 INE114A07745 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 100.2000 - 30.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.0043 9.4123 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3400 11.2049 5.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.7994 9.3717 500.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.0438 9.1567 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7212 9.2775 500.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 39.7200 0.0000 38.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5367 1550.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3800 9.5147 14.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.7584 9.1700 300.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9500 - 12.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 100.0000 - 35.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 99.9000 - 19.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.6643 9.4871 29.00 INE894F08079 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.65% 05-Jun-22 100.0000 - 50.00 FIMMDA ====== INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.6579 9.6900 200.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.6813 9.9500 300.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.8969 9.5098 46.00 INE013A07JZ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.25% 02-Nov-12 99.3468 10.4000 34.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.5832 9.6764 150.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5447 9.7000 190.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.4466 9.7150 450.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 28-Feb-13 99.4516 10.0502 150.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.1670 10.0000 3.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 98.2832 9.7200 50.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 99.4763 9.8300 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 98.4384 9.9000 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.6247 9.8294 500.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 99.5722 9.8500 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0912 9.5472 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.8794 9.5500 1000.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.7469 9.3766 1500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8908 9.3800 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8537 9.5025 750.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 28-May-15 100.0000 9.8400 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1894 9.4200 450.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1407 9.4400 60.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 05-Jun-15 100.0000 9.8500 350.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8647 9.4400 200.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 99.7101 9.3100 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.2300 9.3100 3.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0243 9.3500 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.6523 9.3100 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3700 9.7500 23.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9400 9.3267 18.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0700 9.4500 10.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.2558 9.7700 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.1057 9.8100 50.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.3000 9.3163 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0672 9.5629 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.1000 9.5221 5.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.0000 9.6981 1350.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 99.6156 9.3100 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.2300 9.0000 3.00 INE114A07745 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-19 100.2000 9.2600 60.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.4815 9.5200 250.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.7305 9.3100 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 103.0696 9.8659 550.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.1000 9.3300 500.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.3500 10.8400 7.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.0438 9.1600 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3800 9.3400 1000.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 100.4023 9.1600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.7133 7.9400 60.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.8273 7.9211 70.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.3500 8.0341 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.0784 10.0558 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 1650.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.9600 9.5500 500.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.7584 9.1700 300.00 INE871D07MT2 IL & FS 9.80% 30-May-22 100.0000 9.8000 100.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 100.4380 9.1615 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7400 15.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 99.9000 9.0000 2.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.9000 10.1200 6.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.4086 9.2700 30.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.2119 8.0300 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.5000 8.0100 5.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.7000 9.2700 7.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.1500 7.8700 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 101.7500 7.9100 2.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.2500 9.0212 15.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.50% 07-Dec-21 100.0000 12.8900 0.50 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 96.9000 10.1200 30.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.1700 9.3900 8.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.3000 9.3500 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.3400 9.0000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2000 10.7800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India