Jun 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4789.60 NSE 9802.50 FIMMDA 21614.00 ============= TOTAL 36206.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 81.5250 31.6400 2948.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1030 9.4000 2.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 05-Jun-15 100.3615 9.7100 500.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.0300 13.1600 2.10 INE491F07027 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-17 99.0000 9.5000 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 57.5400 8.8100 2.60 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.85% 28-Mar-19 101.0000 9.6300 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8000 10.9400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.2194 9.8600 600.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.9900 10.2400 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.7333 7.9200 61.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.5000 7.8100 0.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7600 0.50 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0000 10.9800 250.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4300 9.5000 3.00 INE860H08DG0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.50% 20-May-22 100.0500 10.4900 120.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.2250 7.8300 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.6700 7.9600 12.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 101.3500 7.9200 11.30 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 97.5500 10.0000 2.00 NSE === INE001A07FP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 13-Jul-12 114.2261 10.4740 250.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 99.6983 10.2662 650.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.8344 9.6721 250.00 INE660A07EF1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.08% 09-Nov-12 99.0669 10.3189 150.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 99.1261 10.2471 100.00 INE660A07FA9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.15% 23-Nov-12 99.4090 10.2448 250.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.00% 15-Feb-13 99.8599 10.0520 1000.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.8002 9.7300 250.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.6123 8.0982 400.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.3911 9.8322 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.5500 7.7928 4.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.1620 9.4409 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7231 9.7484 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2966 9.4422 150.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.6675 9.5345 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0149 9.3350 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9764 9.4520 300.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.3256 - 113.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.6000 9.5436 1.00 INE437A07088 APPOLLO HOSPITALS LIMITED RESET 22-Mar-17 100.0000 0.0000 5.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6300 9.6847 20.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9043 9.3307 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.1384 9.6500 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.1600 9.5644 2.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 100.2488 9.1675 50.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 99.3800 0.0000 5.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.0055 9.3622 100.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.2901 9.1678 50.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.2673 9.3623 257.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.2800 0.0000 0.50 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 100.3155 9.1680 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4000 11.2276 1.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 102.4000 10.5519 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2622 9.2507 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.4500 10.8331 7.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0582 10.2161 980.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.2887 9.1167 200.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0500 10.9750 52.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 99.0000 - 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1000 9.5204 1200.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4300 9.5064 3.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.1407 9.1100 450.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9240 - 10.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.3830 9.1169 250.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.4109 9.1683 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 - 26.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE 9.64% 08-Jun-24 99.9000 - 10.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.4288 9.1684 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.4532 9.1684 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6700 11.6939 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.1700 9.4146 19.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.4755 9.1685 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.4336 9.1800 250.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.1000 9.0291 118.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 96.9000 10.0752 3.00 INE649A09100 STATE BANK OF HYDERABAD 9.20% 31-Dec-99 99.3800 0.0000 9.00 FIMMDA ====== INE001A07FP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 13-Jul-12 114.2261 10.5042 250.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 99.6983 10.4840 650.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.8402 9.7962 250.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.8344 9.4200 250.00 INE660A07EF1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.08% 09-Nov-12 99.0669 9.9999 150.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 99.1261 10.0001 100.00 INE660A07FA9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.15% 23-Nov-12 99.4090 10.0000 250.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.00% 15-Feb-13 99.8599 9.8700 1000.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.7357 11.2244 0.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.8002 9.7300 1000.00 INE090A08NJ2 ICICI BANK LIMITED 9.15% 21-Apr-13 99.5083 9.6445 2.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.6123 9.4200 400.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.3911 9.8500 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.5500 7.7928 4.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 81.5250 31.7320 2077.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.1620 9.4666 500.00 INE660A07HU3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.77% 30-Apr-14 99.4594 9.8200 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7231 9.7600 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2966 9.4500 150.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.6675 9.5460 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0149 9.3500 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.9930 9.3500 50.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 99.1841 9.8800 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9764 9.4520 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1030 9.6900 2.00 INE721A07AL7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 99.5000 9.7500 0.20 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.3256 9.3650 106.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2100 9.4100 60.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 05-Jun-15 100.0000 9.8500 850.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.85% 05-Jun-15 100.3615 9.7000 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.5500 9.6000 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9043 9.3355 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.1384 9.6500 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.1000 9.5400 23.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 100.0000 9.6978 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 11-Jun-17 100.0000 9.6900 350.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 100.0000 9.1400 258.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 100.0000 9.1300 143.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 11-Jun-17 100.0000 9.6900 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.7644 9.1300 50.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 100.0000 9.1400 258.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 100.0000 9.1300 143.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.2909 9.2600 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 100.2488 9.1700 50.00 INE628A08171 UNITED PHOSPHORUS LIMITED SR-1 10.35% 08-Jun-19 102.9834 10.2900 35.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 100.0000 9.1300 143.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 100.0000 9.1393 125.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.2084 9.2900 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 98.7611 10.7528 0.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 113.2400 10.5085 250.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.2901 9.1700 50.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 100.0000 9.1300 143.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 100.0000 9.1394 125.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 100.3155 9.1700 50.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 101.0000 10.8000 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.2194 9.8400 550.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9803 9.8809 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2622 9.2507 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1162 10.2100 750.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8835 10.2500 230.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.2887 9.1200 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.3554 8.2000 259.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.2500 7.7156 161.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.5000 7.8200 53.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 100.6000 7.9100 43.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7700 0.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.4000 8.0251 90.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.5000 8.0100 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.5700 8.0000 50.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.7600 9.9953 8.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.5081 10.8900 436.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.2877 10.0200 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 83.8864 10.0858 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.1000 9.5258 1750.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.0766 9.1200 400.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.6000 9.6000 1000.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.3830 9.1200 250.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.4638 9.0000 57.80 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.4109 9.1700 50.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 98.4155 9.2100 60.60 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.4288 9.1700 50.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 98.8308 9.1400 60.60 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.4532 9.1700 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.4755 9.1700 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.6300 7.8400 4.80 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.6700 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 99.3800 9.0000 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 1.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 103.7588 9.5975 688.00 INE649A09100 STATE BANK OF HYDERABAD 9.20% 25-Feb-50 99.3800 9.0000 9.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.2673 9.3700 257.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.0055 9.3656 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4300 10.4751 24.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.8000 10.6800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 