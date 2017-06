Jun 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1140.40 NSE 10316.50 FIMMDA 27506.30 ============= TOTAL 38963.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0800 9.4100 3.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 98.2000 12.7800 3.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0800 9.4900 3.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9599 10.0000 400.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1500 9.2700 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.3500 9.1600 6.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.5200 8.8300 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.9535 9.9000 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.2550 7.8500 30.40 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2300 9.5300 13.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 53.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.2500 7.7800 60.00 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 20.3090 10.0600 354.00 NSE === INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.8848 10.4586 400.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.6834 10.2690 500.00 INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 98.4633 9.8788 700.00 INE043D07633 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 14-Aug-12 99.8959 10.1884 400.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.9906 9.8248 400.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.6152 9.8236 250.00 INE514E08878 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-13 98.9851 9.4299 180.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.9683 9.6890 250.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1715 9.6483 250.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.8126 9.5183 950.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 100.3683 9.4898 400.00 INE261F09GM4 NABARD 9.42% 18-Jul-14 99.9402 9.4193 1500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1549 9.4938 100.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.56% 22-Feb-15 100.0549 9.4878 1000.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.1500 9.6104 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0010 9.4400 157.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.3500 - 77.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.0000 - 650.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.1226 9.3400 62.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.6731 9.4062 550.00 INE134E08EM3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 28-Mar-17 100.0882 9.6408 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.1300 9.4735 9.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.3400 9.3049 24.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 9.3792 125.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 100.0000 - 197.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.1200 9.7807 2.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 100.0000 - 197.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 100.0000 - 197.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.7400 0.0000 100.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 100.0000 - 197.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7000 11.1956 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.6499 9.1610 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5000 11.1872 9.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.6720 9.3158 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7800 9.2753 13.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.5000 8.0145 10.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.6400 10.0143 10.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2300 9.5377 13.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.6895 9.1800 150.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.0000 - 1.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5500 - 72.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 102.3000 - 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.9119 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.1000 7.7303 1.50 FIMMDA ====== INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 98.0986 9.2000 26.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.0000 9.5800 1110.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.0000 9.5707 330.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4600 10.7366 400.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.4900 10.7100 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5485 10.4540 2.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 05-Jul-12 109.2841 9.8900 700.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.8848 9.9999 400.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.6834 10.0270 500.00 INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 98.4783 9.4000 1400.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.9906 9.6000 400.00 INE881J07CN2 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.35% 15-Apr-13 100.4406 10.7525 100.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 21-Jun-13 109.8449 9.7865 227.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 115.8350 11.1536 110.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9236 9.9000 110.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.6152 9.8500 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.3953 9.8539 140.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.9683 9.6760 250.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1715 9.7500 250.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.8126 9.3057 1900.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 100.3683 9.4899 400.00 INE261F09GM4 NABARD 9.42% 18-Jul-14 99.9552 9.1995 3000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1549 9.5005 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1555 9.5000 35.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.56% 22-Feb-15 100.0549 9.4594 2000.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.2000 9.6200 2.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 99.1834 9.8800 1000.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9910 9.4453 157.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0010 9.4400 151.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.9700 8.8918 1.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.9700 8.8885 1.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.4118 9.3300 77.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2700 9.3800 19.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.0000 9.5845 650.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.3000 9.2900 62.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7087 9.4000 650.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 102.4100 10.4500 2.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1300 9.3200 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.1500 9.4682 12.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0800 9.0000 9.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9699 10.0100 650.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9565 10.0071 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 9.3808 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0900 9.5205 36.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 100.0000 9.6966 100.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 100.1100 9.1049 250.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 100.1323 9.1000 247.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.0000 9.3200 750.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 100.1100 9.1049 250.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 100.1323 9.1000 247.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1500 9.2600 15.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 100.1100 9.1049 250.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 100.1323 9.1000 247.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 97.7500 10.6700 0.50 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.5400 558.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 100.1100 9.1049 250.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 100.1323 9.1000 247.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.4000 9.0000 0.60 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.5200 9.0188 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.6499 9.1642 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.6720 9.3255 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8941 9.9000 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1700 10.2079 15.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9700 9.2400 158.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7800 9.2600 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.1600 7.8090 60.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.5800 8.0000 80.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.0000 9.5500 500.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.6895 9.1800 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.5654 9.2050 100.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.9500 9.3325 15.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 100.0200 10.0200 52.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7400 11.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE 9.64% 08-Jun-24 100.4352 9.7945 25.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4600 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.2500 9.0000 0.30 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.3700 9.2700 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.0000 9.3048 1500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.2500 7.7203 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 101.0000 7.9799 102.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4500 7.9000 22.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4000 7.9122 10.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.5900 9.1602 350.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.6600 7.8090 25.00 INE261F09HN0 NABARD -- - 100.0000 9.4039 2379.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For 