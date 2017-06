Jun 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5765.00 NSE 4226.40 FIMMDA 22272.50 ============= TOTAL 32263.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.4000 9.3300 15.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6300 9.6800 11.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 100.1289 9.1000 105.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 100.1289 9.1100 105.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 100.1289 9.1100 105.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 100.1289 9.1200 105.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.2000 11.2000 1.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 43.7600 10.0500 37.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 18-Mar-21 107.7100 1.6600 32.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIM 10.40% 18-Jul-21 102.4211 9.9500 495.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 11.40% 30-Mar-22 106.9000 10.2400 38.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.8800 9.2800 4300.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 32.8500 10.0600 55.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.6000 20.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 29.8300 10.0600 68.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.7500 7.6600 8.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.8900 14.00 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 20.3320 10.0600 250.00 NSE === INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 113.9457 9.7500 50.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1469 9.6626 1400.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.8463 9.6065 400.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.6060 9.4862 50.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1500 9.2503 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.1700 9.6021 7.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9759 9.4499 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.3314 - 516.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.3543 - 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.0000 9.2565 15.00 INE041G07036 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA CO 11.50% 19-Oct-15 102.3500 10.6465 0.30 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7801 9.3762 150.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 11.75% 12-Jan-17 101.1800 11.3544 1.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 102.4200 10.4553 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.1200 9.4754 3.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2500 9.5393 15.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 19-Oct-20 97.7000 9.3418 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 0.0000 4.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 43.9400 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 18-Mar-21 107.6500 11.2009 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7500 11.1598 1.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 102.4400 9.2858 21.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9000 10.9966 15.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5000 9.9797 15.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.7000 0.0000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.5000 7.8073 61.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7000 7.7323 2.50 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.7500 9.5168 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1705 9.6700 850.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.9000 - 45.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 32.8500 0.0000 55.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIM 9.79% 29-May-24 100.0000 - 2.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.0500 - 55.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 29.8300 0.0000 68.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.2000 9.3356 0.30 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 20.3320 0.0000 250.00 FIMMDA ====== INE455F07345 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 11.75% 15-Jul-12 100.0727 10.7643 250.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.7758 11.2071 0.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9061 9.9225 11.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 113.9457 9.7500 50.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 103.0395 10.4780 200.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0200 9.3600 1.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.3300 9.0000 106.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9759 9.4500 100.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.2151 9.3600 20.00 INE306N07211 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 28-May-15 100.0000 9.7895 150.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.3800 9.3361 516.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.3344 9.7086 50.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.3543 9.7000 50.00 INE909H07776 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.40% 12-Jun-15 100.0500 10.3800 300.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.9400 9.2803 15.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0067 9.3850 100.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.3800 9.4589 550.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 9.4029 1810.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.2391 9.3330 750.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 100.8938 11.4964 30.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2487 9.3800 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7801 9.3886 150.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 11.75% 12-Jan-17 101.1800 11.3500 1.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 102.4200 9.0000 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.2000 9.0000 3.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.5500 9.0000 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.1600 9.3652 11.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.4200 9.3600 6.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 100.1200 9.1100 330.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 100.1200 9.1100 330.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 100.1200 9.1100 330.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 100.9000 9.0000 0.50 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 100.1200 9.1100 330.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 99.4257 7.6209 350.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 19-Oct-20 97.7000 9.3300 12.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 102.4400 9.0000 42.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.9100 9.2800 265.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.3325 9.3800 180.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIM 10.40% 18-Jul-21 102.9542 9.2625 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIM 10.40% 18-Jul-21 102.4794 9.9600 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.2400 9.0000 13.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2240 9.3600 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2394 9.3600 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.3000 7.6997 253.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.7000 7.9800 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.7500 9.5168 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1705 9.6753 1350.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.9600 9.3352 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5500 9.2800 6205.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5500 9.8859 5140.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIM 9.79% 29-May-24 100.0200 10.0200 53.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 99.9600 9.0000 2.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.0500 9.6309 1.00 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 98.4528 9.1800 10.60 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0809 9.4500 324.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.2612 8.3000 60.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 98.3975 9.1800 3.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.2857 7.8312 70.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.7500 7.6600 8.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6100 7.8868 10.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0400 9.2293 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.9000 -- 10.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 100.4599 9.2800 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 100.4606 9.2800 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.9196 9.1100 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com