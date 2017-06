Jun 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3675.00 NSE 7656.60 FIMMDA 19854.40 ============= TOTAL 31186.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.87% 23-Sep-14 100.0000 12.0800 1.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-14 100.2168 9.6400 500.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.8785 10.0000 50.00 INE909H07727 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.40% 22-May-15 100.0000 10.3800 120.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0052 9.3900 600.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1300 9.3000 6.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 99.9224 9.1600 250.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 99.9224 9.1500 250.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 99.9224 9.1500 250.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 99.9224 9.1500 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 18-Mar-21 111.4700 0.0000 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.8400 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.3497 10.0000 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0000 7.7300 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1700 9.6800 20.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.5400 9.4000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9288 9.3500 500.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.1500 10.0500 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.3500 10.9400 5.00 INE572F11273 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-27 24.6700 10.0500 286.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4700 7.9000 6.00 NSE === INE704I07BX9 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS (I)LTD - 13-Jul-12 107.1770 0.0000 50.00 INE860A07024 HCL TECHNOLOGIES LIMITED 8.20% 25-Aug-12 99.6744 10.3178 200.00 INE043D07294 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 19-Oct-12 99.3877 10.1303 250.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.5639 10.0444 250.00 INE136E07JL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-13 109.6600 0.3640 2.50 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.8368 9.9728 150.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.7818 10.0000 500.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 99.4434 8.4067 200.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.1073 9.7270 750.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.0000 - 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.5000 7.8395 13.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 119.0288 9.7485 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.3444 9.4998 250.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.2000 12.0707 4.50 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 99.5259 9.4852 900.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.1000 9.6302 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0800 9.4062 2.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4022 10.0100 200.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0900 9.4095 10.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.1914 9.7600 350.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1535 - 407.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0200 - 450.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.8888 9.4265 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.9177 9.4000 54.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.4229 9.4720 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 - 447.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 09-Sep-16 100.4000 11.5878 5.00 INE872A07PT9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 16-Dec-16 100.4000 11.5781 5.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 102.1185 10.5299 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.2700 9.7788 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.2800 9.3498 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.6700 9.4285 7.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.5600 9.4917 10.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.8000 0.0000 2.10 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 0.0000 2.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 11-May-21 107.6500 11.0892 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7500 9.3416 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5500 9.3122 4.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.90% 23-Dec-21 100.4000 11.7949 15.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.9200 7.9507 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.4146 9.6300 500.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.3049 9.2400 250.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.6000 9.4981 1.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.5800 - 73.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9500 - 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0300 - 588.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.6720 9.2268 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 99.9859 9.2281 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.5000 9.9790 2.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.1500 - 10.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.7950 0.0000 2.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8800 9.3509 5.50 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.5600 9.3655 3.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.4800 8.9817 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 105.4800 9.4124 3.00 FIMMDA ====== INE704I07BX9 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS (I) -- 13-Jul-12 107.1770 15.0000 50.00 INE121A07DB5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.75% 06-Aug-12 99.7545 9.9700 250.00 INE860A07024 HCL TECHNOLOGIES LIMITED 8.20% 25-Aug-12 99.6744 10.0000 200.00 INE043D07294 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 19-Oct-12 99.3877 9.8501 250.00 INE013A07JZ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.25% 02-Nov-12 99.5000 10.3726 17.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.5639 9.9500 250.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 98.1348 10.0948 100.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.8368 10.0000 400.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.7818 10.0000 500.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 99.4434 9.5452 200.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.1073 9.7500 650.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.9752 9.7500 550.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.0000 9.8900 250.00 INE881J07BZ8 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.25% 16-Jan-14 99.9743 11.2250 2.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 6.85% 22-Jan-14 98.5000 7.8395 26.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 99.1480 9.7500 1.90 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 119.0288 9.7447 100.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 100.3902 9.9500 50.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.3444 9.4999 250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 97.6000 13.0500 200.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.48% 22-Sep-14 99.8646 9.5217 110.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.1600 1.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-14 100.2168 9.7300 1000.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-14 100.0000 9.8400 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.3010 9.4317 30.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 99.5259 9.8643 1800.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.8785 10.0000 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.1000 9.6302 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9000 9.4800 11.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4022 10.0100 200.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0900 9.4095 10.00 INE909H07727 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.40% 22-May-15 100.0000 10.3800 150.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.1914 9.7600 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.1927 9.7600 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1535 9.4300 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2500 9.3916 147.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.1042 9.8000 250.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0200 9.5149 450.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Jun-15 99.3251 10.6000 1.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.8888 9.4359 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0000 9.7709 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0000 9.7800 50.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 70.3900 10.6000 750.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.3800 9.4700 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.4500 9.2404 108.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.4229 9.4800 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 9.4019 835.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0052 9.4000 600.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.5813 0.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 99.9800 12.4700 15.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 09-Sep-16 101.4000 11.2800 20.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 102.1185 10.5300 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.2700 9.7700 1.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1300 9.3000 6.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.0700 9.3739 6.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2200 9.1200 10.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(A) 9.14% 11-Jun-17 99.9324 9.1500 500.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.0000 9.3200 250.00 INE129A07115 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-17 98.3215 9.1799 101.00 INE129A07115 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-17 98.3335 9.1700 101.00 INE129A07164 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(B) 9.14% 11-Jun-18 99.9324 9.1500 500.00 INE129A07123 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-18 98.3215 9.1340 51.00 INE129A07123 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-18 98.3335 9.1700 51.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(C) 9.14% 11-Jun-19 99.9324 9.1500 500.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 98.7208 10.7617 0.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 98.3215 9.1006 31.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 98.3335 9.1700 31.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED SR-I-(D) 9.14% 11-Jun-20 99.9324 9.1600 500.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 11.1700 2.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.3497 9.9900 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.3047 9.9900 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 99.5000 12.9800 60.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 0.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0000 7.7344 110.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.2000 7.8600 32.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.7693 7.9688 20.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 100.6839 9.3254 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY 2.00% 23-Apr-22 83.7260 10.1200 120.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7500 9.5757 900.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7100 9.5832 620.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.8000 9.5578 3.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.3049 9.2500 254.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.2742 9.2500 17.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.6000 9.7300 1.00 INE114A07828 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-22 100.3186 9.2450 50.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 100.0000 10.6700 50.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.9900 9.3301 57.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.0200 9.6800 104.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9500 9.3597 1379.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.1000 9.3331 124.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.6720 9.2300 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 99.9859 9.2366 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.5000 9.9593 12.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.1500 9.6162 54.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4600 2.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4600 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.6000 9.2751 7.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.1500 10.0500 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8800 9.3509 5.50 INE572F11273 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-27 24.6700 10.0500 286.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5500 9.8900 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 96.9000 10.1200 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.8500 10.1000 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5841 9.2870 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND 