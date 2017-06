Jun 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 752.50 NSE 8735.80 FIMMDA 10518.70 ============= TOTAL 20007.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0052 9.3900 100.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 08-Dec-17 91.3500 9.6700 99.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 107.6000 10.9700 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0000 10.8600 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.3644 9.9900 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6500 7.7400 14.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.9500 7.9500 10.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4000 9.5000 4.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.8500 9.1600 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0835 9.3400 373.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.9500 9.6800 2.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 20.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 99.8500 9.6600 3.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.1600 10.0500 2.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.1500 7.8400 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0625 7.5800 6.00 NSE === INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.8856 10.7427 150.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.5328 10.0864 250.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.5955 8.1249 300.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.6100 9.6230 10.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.5000 9.4831 10.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.1273 9.7089 1300.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.9951 9.7322 1100.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.4585 9.6054 250.00 INE514E08AA9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 25-Jul-14 99.8440 9.1171 2500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8872 9.3759 100.00 INE261F09HI0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.49% 21-Feb-15 99.7740 9.4723 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3247 9.3700 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8504 9.5000 451.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1200 - 128.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0000 - 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 110.7795 9.7300 250.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 34.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 100.7100 9.9059 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5113 9.4511 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0750 9.3165 10.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.9288 - 100.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 08-Dec-17 91.6136 10.6313 99.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 97.7500 10.5758 20.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.3500 11.1040 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.2466 10.0057 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8000 10.2623 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2200 9.3655 9.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0400 9.4244 1.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 98.6227 9.2487 50.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.40% 30-Mar-22 99.0000 - 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.4124 9.6300 600.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4000 9.5086 4.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.9200 - 7.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8300 - 120.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.2160 9.2484 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 101.5000 - 2.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 99.8800 - 1.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.5000 11.3128 6.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0000 0.0000 0.30 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 30.8000 0.0000 2.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6500 11.6994 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.1000 10.0749 5.00 FIMMDA ====== INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.8856 10.2500 150.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.5328 9.9500 250.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 86.0654 30.4958 0.00 INE667F07493 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.41% 28-Jun-13 100.6004 9.7500 100.00 INE296A08565 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-Jul-13 103.5949 10.2259 3.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.5955 9.8500 300.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.6100 9.6230 20.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.5000 9.4831 20.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 100.4088 9.9350 50.00 INE721A08AT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY NA 10-Jul-14 81.6323 10.4100 3.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0000 9.7600 250.00 INE514E08AA9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 25-Jul-14 99.8440 9.9000 2500.00 INE514E08AA9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 25-Jul-14 99.8571 9.1124 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1000 9.5253 1.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8872 9.3800 100.00 INE261F09HI0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.49% 21-Feb-15 99.7740 9.6411 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3247 9.3700 200.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 100.1018 10.5800 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9800 9.4462 269.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8527 9.5000 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1500 9.4350 128.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0000 9.7691 650.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0000 9.7800 150.00 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.2019 9.1500 29.70 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 110.7795 9.7300 250.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 9.4015 636.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5113 9.4550 100.00 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.2681 9.1500 29.70 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0500 9.3131 10.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.0000 9.6945 400.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.9288 9.3400 100.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 97.9500 10.5200 0.60 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.3287 9.1500 29.70 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.3842 9.1500 29.70 INE848E07096 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-20 100.4218 9.1500 29.70 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.1000 11.5000 2.00 INE848E07104 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-21 100.4684 9.1500 29.70 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.3500 9.3800 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.3644 9.9800 56.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8000 10.2700 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 98.9700 10.9000 27.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2200 9.3600 19.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8000 9.2500 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 0.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0000 7.7438 49.40 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 1.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 98.6227 9.2500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.3500 7.8000 14.00 INE848E07112 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-22 100.5111 9.1500 29.70 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.6700 10.0082 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.4124 9.6400 600.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.4000 9.1800 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0000 9.3500 578.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.1000 9.3306 192.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.2160 9.2568 50.00 INE848E07120 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-23 100.5502 9.1500 29.70 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.5000 9.9714 8.00 INE848E07138 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-24 100.5767 9.1500 29.70 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 2.00 INE848E07146 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-25 100.6095 9.1500 29.70 INE848E07153 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-26 100.6396 9.1500 29.70 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.1000 9.0800 0.80 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.1500 7.8459 50.00 INE848E07161 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-27 100.6672 9.1500 29.70 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 96.9000 10.1200 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.1000 10.0600 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.3700 10.4821 194.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 107.4600 10.7347 47.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.9000 10.8059 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India