Jun 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1109.80 NSE 7932.10 FIMMDA 12831.60 ============= TOTAL 21873.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FZ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 20-Jul-12 99.3597 10.1100 300.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.3932 10.0200 40.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0993 9.3600 100.00 INE660A08BE8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 04-Jan-17 99.0000 10.2500 1.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 91.6136 9.6100 99.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.0000 10.2300 0.50 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.5000 10.5400 1.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 95.3000 9.8100 2.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 44.2432 9.9500 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.2488 7.1100 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.2500 10.8300 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.4492 9.3600 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2499 10.0100 350.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.7000 12.1900 1.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 39.8200 10.0700 12.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.6000 7.8100 8.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.2000 7.9000 5.30 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4500 9.4900 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0824 9.3300 150.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 8.00 NSE === INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 98.7015 10.2255 250.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.4900 9.8857 850.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.5574 7.4471 700.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.7965 9.8288 50.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.6463 8.0817 1200.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 113.9947 9.9000 290.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2965 8.9630 390.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.7901 9.6428 645.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2959 9.4417 100.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.5570 9.5020 200.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.7116 9.5263 500.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.8864 9.7363 1.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1001 9.2946 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9873 9.4946 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.6893 9.7605 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8872 9.3759 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8504 9.5000 19.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.7623 9.3200 150.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2974 - 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2974 - 36.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.0000 - 500.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 - 557.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3253 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8433 9.3422 250.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 93.4500 9.5566 3.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.0055 9.3622 20.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.9500 0.0000 16.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.3600 9.5720 5.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 12.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 11-May-21 103.0747 11.2480 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6300 11.1729 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.6720 9.3158 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0886 9.2807 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7212 9.2775 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.8800 7.9563 49.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4700 9.4976 4.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.3049 9.2400 2.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.6500 - 8.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0300 - 42.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.8701 9.1484 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 96.0500 10.5567 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0000 0.0000 0.10 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.8340 0.0000 2.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.1000 9.3481 0.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.3500 7.8156 47.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.6000 9.8939 5.00 FIMMDA ====== INE774D07FZ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 20-Jul-12 99.3597 9.6700 300.00 INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 98.7015 9.9000 250.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.4900 9.6261 850.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.5059 9.4800 10.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.8320 11.1831 0.10 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.9650 10.3219 200.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.5574 6.9500 700.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.3932 10.0162 50.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.7965 9.8513 50.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.6463 7.8000 1200.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 113.9652 9.9000 250.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 113.9947 9.9000 100.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 99.6999 10.2100 3.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2965 9.7768 390.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.2003 9.5700 27.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 11-Jul-14 101.1727 10.3300 250.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.7901 9.7500 395.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.6459 9.7379 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2959 9.4500 100.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.5570 9.9271 200.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.7116 9.8692 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1001 9.3000 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9873 9.5000 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.6893 9.7412 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8872 9.3800 350.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9773 9.3466 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1500 9.3757 5.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.7623 9.3200 150.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2600 9.3872 136.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1500 9.4300 103.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.0000 9.5807 500.00 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.2019 9.1500 29.70 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0100 9.3900 602.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0993 9.3699 450.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.4157 11.7520 6.50 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.2681 9.1500 29.70 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1400 9.3100 8.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8433 9.1300 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0500 9.8100 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2900 9.3290 1.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 93.4500 9.5566 3.00 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.3287 9.1500 29.70 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 102.2198 11.7000 300.00 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.3842 9.1500 29.70 INE511C08787 MAGMA FINCORP LTD. INE511C08787 MAGMA FINCORP LTD. (FORMERLY MAGMA 11.75% 30-Mar-19 99.1800 11.9015 130.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 109.3500 11.5028 200.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 100.9000 10.0400 0.50 INE848E07096 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-20 100.4218 9.1510 29.70 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 98.0300 - 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 11.2200 0.50 INE848E07104 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-21 100.4684 9.1500 29.70 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.5000 9.0775 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2499 10.0000 350.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.2300 9.3100 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0886 9.2900 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8500 9.4200 300.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7735 30.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.9000 7.9500 70.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.8000 9.7640 47.00 INE848E07112 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-22 100.5111 9.1500 29.70 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 100.4290 9.3900 50.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.48% 15-Apr-22 100.1795 9.4300 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.0000 9.6821 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0824 9.3300 355.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8300 9.3700 40.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.8701 9.1567 50.00 INE848E07120 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-23 100.5502 9.1500 29.70 INE848E07138 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-24 100.5767 9.1500 29.70 INE848E07146 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-25 100.6095 9.1500 29.70 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4600 1.00 INE848E07153 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-26 100.6396 9.1500 29.70 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7600 9.1200 40.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7100 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.0200 7.8608 151.00 INE848E07161 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-27 100.6672 9.1500 29.70 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.5600 8.9803 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.6261 9.2830 100.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.1500 9.3383 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.4000 10.7200 121.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE