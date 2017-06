Jun 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 604.10 NSE 8366.00 FIMMDA 15424.10 ============= TOTAL 24394.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.5500 9.7000 45.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 100.0000 9.3500 2.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2750 9.5300 8.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0000 11.1100 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0000 10.8600 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.1910 7.4600 7.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.7420 7.3900 5.10 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0000 9.6400 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2600 9.6600 15.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4700 9.4900 3.00 INE114A07778 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-22 100.4404 9.2300 20.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 4.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.1600 10.0600 342.50 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.7495 9.3400 120.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 105.0500 7.7000 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6500 7.8800 6.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.4236 9.7442 200.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.1103 10.0695 950.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 99.7471 10.0538 200.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.6563 10.2614 50.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.4110 9.8363 50.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 109.9864 9.9565 100.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.8018 9.9770 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.1631 9.6818 250.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.2543 9.6849 400.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 98.5133 9.8578 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.1405 9.6868 200.00 INE660A07IA3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.17% 11-Jun-14 100.0000 - 250.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.8620 9.2299 250.00 INE514E08AH4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 07-Oct-14 99.7416 9.4870 200.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.7908 9.6599 150.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.7266 9.5193 500.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.7266 9.5193 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9802 9.7443 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.9033 9.3846 100.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 99.8564 9.3366 200.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0150 9.3049 50.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.6448 9.4249 600.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8504 9.5000 6.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0760 9.4200 7.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2974 - 12.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0200 - 500.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.0000 - 250.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.0000 - 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 110.9205 9.7300 350.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0000 - 15.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 - 20.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3300 9.7612 3.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0000 9.3253 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 9.3792 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.1107 - 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.4880 9.3300 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0886 9.2807 8.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7212 9.2775 120.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 105.5000 10.9115 0.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.3500 7.8296 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.9000 7.9533 60.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.7000 10.0032 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.3000 9.4279 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4700 9.4974 3.00 INE001A07II3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 09-May-22 99.9180 9.5000 150.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.7500 9.4732 1.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.5000 - 14.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.4000 - 158.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0181 - 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0181 - 23.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 99.9000 - 4.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 93.4000 9.4061 40.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 37.8120 0.0000 2.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.1900 9.3107 40.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.5200 8.9762 10.00 FIMMDA ====== INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.8100 9.9000 100.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.4146 9.8581 1200.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.1103 9.8200 2000.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 99.7471 9.7567 200.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.6563 9.8137 50.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.4110 9.6500 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.8400 11.1797 0.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 109.9864 9.9500 135.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.8310 10.0150 38.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.8018 10.0000 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.1631 9.7100 250.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.6498 9.6700 1200.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.5500 9.6908 90.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.2543 9.7100 500.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 98.5133 9.8700 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.1405 9.7100 200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.0000 8.0000 9.50 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.8620 9.7075 250.00 INE514E08AH4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 07-Oct-14 99.7416 9.6668 200.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.7908 9.7069 150.00 INE667F07832 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 01-Dec-14 105.8880 10.3500 5.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.7176 9.5766 700.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1500 9.5017 12.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 99.9193 10.3500 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9802 9.7500 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.9033 9.3900 100.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 99.8564 9.5500 200.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0150 9.3100 50.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.6598 9.4110 1200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1800 9.3000 16.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0800 9.4119 7.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1736 9.4200 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2000 9.4100 9.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 100.0200 9.5107 1000.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 100.0000 9.4800 250.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4400 9.4459 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 110.9205 9.7300 350.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 9.4002 5.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3300 9.7612 6.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2750 9.5300 15.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2600 9.3363 10.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.0300 9.6800 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.1107 9.6602 250.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.0000 9.3200 250.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 08-Dec-17 92.3001 9.6536 99.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 109.3940 11.5000 200.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.1900 9.4025 80.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.6000 9.4000 0.10 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 102.2214 10.0050 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6100 9.2100 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0800 10.2200 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3000 9.3474 360.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2221 9.3600 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.7500 9.6324 54.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.2500 7.8554 36.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.7500 7.9700 108.50 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.7000 10.0032 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0000 9.6500 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2600 9.6200 15.00 INE001A07II3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 09-May-22 99.9180 9.5068 150.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.7500 9.7000 1.00 INE114A07828 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-22 100.4404 9.2250 20.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 100.5280 10.5600 50.00 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.80% 30-May-22 100.0000 9.7897 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.1500 9.3242 329.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.1800 9.3146 8.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.0000 9.8700 1.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 93.4000 9.4187 80.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 99.8146 9.4600 240.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.0400 7.9472 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.5200 9.1700 20.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.8000 9.1300 2.00 INE660A07IA3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.17% 11-Jun-14 100.0000 10.1586 250.00 INE043D07BF0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- 19-Jun-13 91.2585 9.7750 35.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.0000 9.5400 15.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 98.4800 9.3300 4.00 INE081A08165 TATA INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0000 10.7155 161.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.6000 10.6800 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.3700 10.4815 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India