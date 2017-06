Jun 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1146.30 NSE 10640.10 FIMMDA 16084.90 ============= TOTAL 27871.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE126A07160 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.65% 04-Sep-12 99.8310 9.5800 350.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 100.0237 10.0700 150.00 INE720G08025 JINDAL POWER LIMITED 10.70% 30-Jan-14 100.0000 10.6100 250.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 102.9968 10.4500 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1500 9.3000 4.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 99.0000 - 70.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.9200 9.5000 14.00 INE114A07737 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 100.0787 9.2700 50.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.15% 06-Aug-18 107.5700 9.4500 10.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 29-Dec-18 102.0000 9.4500 11.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 110.8200 0.0000 25.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 102.1350 10.0300 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.9308 7.5100 5.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.50% 01-Jun-22 100.0000 11.4900 2.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 102.2500 9.3200 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.4500 10.9100 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.2020 7.4600 4.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.9500 7.6400 5.80 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 97.4800 9.3300 40.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.4337 9.7254 1000.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.4337 9.7254 1000.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 99.8240 10.1129 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7008 9.7948 30.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.5405 9.8291 150.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.5405 9.8291 150.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.4226 9.8180 200.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.4226 9.8180 200.00 INE136E07JV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 07-Jun-13 109.1400 0.3315 100.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 110.1936 9.8039 230.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 110.1936 9.8039 230.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.9814 9.6497 50.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 98.9461 9.6440 50.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.8679 9.4992 250.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.5281 9.5098 250.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.6768 9.4531 500.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.0500 9.3742 2.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- 18-Jun-14 99.8325 - 450.00 INE514E08AH4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 07-Oct-14 99.7492 9.4835 200.00 INE514E08AH4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 07-Oct-14 99.7492 9.4835 200.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.6446 9.4249 400.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.1593 9.8000 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0942 9.6350 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8955 9.4800 800.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8955 9.4800 14.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.1927 9.7560 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2974 9.3700 30.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.2173 9.7500 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.9177 9.4000 2.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE&RURAL -- 14-Jun-15 99.8773 - 200.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 - 277.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 98.8000 - 5.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.4222 9.4759 500.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 06-Feb-17 103.8945 9.6599 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.2000 9.7960 6.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0471 9.3076 400.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.1529 9.3450 200.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.1072 9.6600 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.9056 9.3450 250.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.2262 9.7379 500.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.1000 9.3574 1.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.1000 9.3574 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.7494 10.8599 252.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0886 9.2807 2.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 83.7260 10.1200 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1636 9.6700 250.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.5900 - 3.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.8500 9.3509 12.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9539 9.3500 95.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 8.74% 15-Nov-22 98.7400 9.4301 1.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 99.9000 - 97.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.1500 0.0000 0.50 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 98.6524 9.1593 10.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.6643 9.4871 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.0871 9.4178 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6000 7.7867 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.3000 8.0000 100.00 INE077A09104 - -- - 100.0000 - 114.00 FIMMDA ====== INE704I07BZ4 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 23-Jul-12 101.7164 - 56.50 INE126A07160 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.65% 04-Sep-12 99.8310 10.0000 350.00 INE070A07046 SHREE CEMENT LIMITED 8.10% 23-Nov-12 99.0750 10.2331 250.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 99.8240 9.8069 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7008 9.6000 30.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.5722 10.0687 104.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 120.3864 9.7500 250.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 16-May-13 106.5757 9.9075 2.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 100.0237 9.7588 150.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.9814 9.7000 50.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.5000 9.7600 100.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 98.9461 9.6600 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.8679 9.5100 250.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.5281 9.5200 250.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.6768 9.7500 500.00 INE720G08025 JINDAL POWER LIMITED 10.70% 30-Jan-14 100.0000 10.7128 2010.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 102.9968 10.5000 200.00 INE261F09GM4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.42% 18-Jul-14 99.9650 9.4277 700.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.8770 9.2227 250.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 98.4438 - 3.00 INE261F09HH2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 23-Feb-15 99.6596 9.4110 800.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED (FORMERLY BA 0.00% 30-Mar-15 100.2924 10.5700 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.1552 9.7443 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0500 9.6800 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8955 9.4800 808.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4400 3.00 INE721A07AL7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 99.5000 9.9400 3.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1500 9.4300 19.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1500 9.3700 16.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.2173 9.7500 200.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.4000 10.6350 150.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.0000 9.3996 287.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0000 9.6200 20.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.4223 9.4886 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.4222 9.4800 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 06-Feb-17 103.8945 9.6600 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 99.9696 9.8527 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.2000 9.8000 6.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0471 9.3125 400.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9500 9.3181 19.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 99.9368 9.8500 50.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.1529 9.3500 200.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.1072 9.6600 100.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.9056 9.3450 250.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.2262 9.6800 500.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 98.0700 9.2935 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.5200 9.7480 800.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.5000 9.7478 400.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.2000 9.3474 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.3676 9.3700 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1350 10.0200 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5000 9.3216 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.5000 7.6690 1005.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.4900 10.0300 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1743 9.6736 250.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 98.9800 9.6900 100.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 11.4900 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9500 9.3600 238.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.2200 9.3129 101.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.3800 9.8900 7.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 102.2500 9.5000 27.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 99.9000 9.8800 27.00 INE733E07HB0 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-26 99.4500 9.0500 10.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.9000 9.3300 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.4500 10.8500 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.7540 9.3400 10.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 96.8900 8.1100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.9500 7.6400 5.80 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.3500 7.8226 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.2900 7.8550 125.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- 18-Jun-14 99.8325 9.8000 1000.00 INE261F09HO8 NABARD -- 14-Jun-15 99.8666 9.3568 250.00 INE261F09HO8 NABARD -- 14-Jun-15 99.8773 9.3506 200.00 INE306N07237 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES -- 04-Apr-14 100.5577 10.5513 140.00 INE077A09104 DENA BANK SR-XII 9.23% 25-Jun-27 100.0000 9.2400 114.00 INE114A07786 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 100.0787 9.2743 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 100.0000 9.5400 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.2000 10.0900 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7494 10.8600 252.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 