Jul 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 490.60 NSE 1261.50 FIMMDA 2921.00 ============= TOTAL 4673.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 95.2000 - 2.60 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.7000 10.7900 3.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2500 9.5300 21.50 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD - - 99.9000 9.4100 450.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.9500 10.4400 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.2000 7.8300 9.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.8900 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.8000 7.7900 1.50 NSE === INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 119.3775 9.7113 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4351 1.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.1300 - 6.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.3266 9.7067 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.2600 9.4347 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.3500 11.2292 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1303 9.6750 200.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2500 9.5310 21.50 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.4000 9.2285 14.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.8264 - 453.00 INE134E08EU6 - -- - 100.0000 - 260.00 FIMMDA ====== INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 119.3775 9.7100 200.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. -- - 100.0000 9.3900 1882.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.8264 9.8013 456.00 INE261F09HP5 NABARD -- - 100.0000 9.3500 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.8628 9.7795 40.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.2800 10.6000 2.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.4000 10.8400 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2200 9.3669 10.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1303 9.6803 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.4000 9.2285 28.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India