Jul 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4450.60 NSE 6050.80 FIMMDA 21346.50 ============= TOTAL 31847.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BB1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 10-Aug-12 99.9406 9.8400 50.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 96.6700 9.7800 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 99.9900 9.3000 150.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 8.10% 10-Apr-15 99.9865 9.9500 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 102.7500 7.7700 200.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.30% 13-Sep-16 98.5320 12.6900 2.60 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 100.2788 9.2800 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.3000 150.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 99.9900 9.3000 150.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 99.9900 9.3000 150.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 9.39% 20-May-20 98.2500 10.4800 3.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 81.5000 - 135.30 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Feb-21 48.4800 8.8000 2.20 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 28-Jun-21 100.0298 9.2900 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.9900 9.3000 150.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 39.8200 10.0800 269.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.9900 9.3000 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.30% 05-Mar-22 101.1000 7.9200 2.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.25% 04-Jun-22 100.8500 9.3500 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 15-Jun-22 100.0000 9.3500 3.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 103.4500 7.6700 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 99.9500 9.4000 250.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 99.5436 10.1600 50.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 98.8570 0.0000 2000.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.95% 08-Jun-24 104.5000 9.0100 16.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.10% 28-Jun-24 100.0241 9.3000 50.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 28-Jun-24 100.7500 9.6300 5.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.85% 28-Jun-25 100.0273 9.2900 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.87% 28-Jun-26 100.0301 9.3000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP RESET 05-Mar-27 102.6500 7.7900 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 16.00% 27-Mar-27 104.5990 7.5800 1.50 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.12% 28-Jun-27 100.0328 9.3000 50.00 NSE === INE090H07LG9 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED RESET 11-Jul-12 102.8100 - 2.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.66% 20-Jul-12 99.9908 9.4215 600.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.8851 9.5026 150.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 99.9521 9.6682 500.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 123.8635 9.6801 200.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.5828 9.6704 100.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.6389 9.6672 50.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.8826 9.9143 200.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.4045 9.8562 50.00 INE556F09221 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.40% 10-Aug-14 99.9111 9.4270 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3180 9.3700 13.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4984 9.8048 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8448 9.5000 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1901 9.4100 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.2110 9.7500 150.00 INE752E07DO2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-15 102.0067 9.2800 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0012 9.7700 350.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0012 9.7700 258.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2983 25.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.1148 9.7666 50.00 INE752E07819 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-17 89.6500 9.5193 1.30 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1600 9.8056 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.8433 9.3422 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.9000 9.7080 65.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.9000 9.7080 35.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.1100 9.8079 6.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2986 25.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2988 25.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1000 9.2767 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3768 9.3290 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2989 25.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 97.7500 10.5746 3.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2990 25.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 32.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0500 11.2366 80.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2991 25.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7212 9.2775 418.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 39.8610 0.0000 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.0500 7.6000 6.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1297 9.6750 150.00 INE981F07100 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-22 99.8945 10.0656 200.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.7500 9.3656 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8532 9.3650 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2991 25.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 99.9000 9.4050 368.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2992 25.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.2500 9.5999 1.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2992 25.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.7500 9.6310 5.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 93.5600 9.3838 3.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2993 25.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0800 9.3237 30.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2993 25.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.6643 9.4871 6.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7066 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.4000 7.8094 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.2500 9.0086 350.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2993 25.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. -- 18-Jun-14 99.8264 9.8013 40.00 FIMMDA ====== INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.3000 9.3000 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.1000 9.3401 450.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7445 10.5806 258.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.8851 9.1000 150.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.9763 8.7500 350.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 99.9521 9.2500 500.00 INE115A07BB1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Aug-12 99.9406 9.4000 50.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 123.8635 9.3000 200.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 99.5828 9.4000 100.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.6389 9.4000 50.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.5436 9.8000 50.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.8826 9.6000 200.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.7000 9.8900 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.4045 9.7500 50.00 INE660A07HH0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 28-May-13 91.6785 10.0700 10.00 INE043D07BF0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 19-Jun-13 91.4920 9.6875 160.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Jun-13 90.9617 10.2000 1.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9233 9.9275 139.00 INE569N08014 INDIGOLD TRADE AND SERVICES LTD - 25-Jul-13 100.1129 10.7524 1750.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6000 7.7892 20.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 81.5000 - 67.60 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 81.5000 - 67.60 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 97.2900 11.0000 0.40 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.8232 9.7360 395.00 INE556F09221 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.40% 10-Aug-14 99.9111 9.4000 50.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 95.9500 7.8454 6.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3180 9.3700 13.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.9865 9.9500 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4984 9.8047 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8448 9.5000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9900 9.4600 100.00 INE721A07AJ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 01-Jun-15 99.1970 9.9300 25.30 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1901 9.4099 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.2110 9.7500 150.00 INE752E07DO2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-15 102.0067 9.2800 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.0012 9.7700 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2900 300.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2941 75.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1540 9.3150 200.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 96.7000 9.8908 100.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.1148 9.7792 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.1148 9.7792 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1600 9.8300 10.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.1100 9.8024 12.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9390 10.0000 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.3000 9.3231 2.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2900 200.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2941 75.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2900 200.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2941 75.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.7800 9.3300 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3768 9.3300 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2900 200.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2951 125.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 98.2500 10.4800 6.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2900 200.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2941 75.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.6467 9.1600 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2900 300.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2941 75.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.4466 9.3600 246.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5600 9.3800 14.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-21 100.3550 9.2750 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1250 9.3757 1008.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2452 9.3600 531.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.5687 7.8100 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.4500 7.6672 110.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.2500 7.7500 16.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 83.8579 10.1300 98.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 83.8747 10.1300 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1604 9.6753 250.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 98.9000 9.7026 150.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.7000 9.3735 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8532 9.3650 65.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.1500 9.3100 6.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2900 200.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2941 125.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3892 3105.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3900 961.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2900 150.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2941 125.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 98.8570 10.1138 2000.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 104.5000 9.1400 16.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2900 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2941 125.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.5000 9.8700 5.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2900 150.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2941 125.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0800 9.2600 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3900 9.1400 2.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2900 150.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2941 125.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.8000 9.3500 166.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.2800 9.4000 324.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.1200 - 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.0618 7.9400 113.70 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 99.0600 9.1000 7.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.4000 7.8216 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4000 7.7500 10.70 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.5000 7.8212 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.2500 9.2100 350.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2900 150.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2941 125.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 100.2800 9.3000 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 100.2800 9.3000 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 100.2900 9.2900 50.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 99.7450 10.7800 250.00 