Jul 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2675.70 NSE 8507.90 FIMMDA 18998.60 ============= TOTAL 30182.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07PQ6 RELIANCE CAPITAL LTD - 20-Jun-14 100.0400 10.6600 1000.00 INE916D072X3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 22-Jun-15 99.7370 10.2500 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.3000 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 99.9916 9.3900 650.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.3000 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0500 9.2900 50.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 49.9343 8.4300 2.20 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1000 11.0100 33.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0810 10.0400 350.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.7000 7.7800 40.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5200 7.7600 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.1220 7.6200 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4000 9.4900 16.50 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 5.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 99.9000 9.6500 2.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 93.5000 9.3900 4.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 31-Dec-99 103.0000 10.6300 19.00 NSE === INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.7438 9.8110 250.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.1483 9.9856 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.2088 9.6211 350.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 114.4766 9.7199 250.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.6608 9.4636 750.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.8623 9.4083 150.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 81.5000 - 67.60 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.8317 9.6260 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.3074 9.4405 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9970 9.4893 750.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.8072 9.7500 150.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5217 9.7948 600.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8910 9.4800 1250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8910 9.4800 2.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2616 - 400.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.2342 9.7399 200.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2976 25.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.5177 9.4499 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5273 9.4458 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 99.9200 9.8705 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1138 9.2883 250.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 100.6500 9.8292 100.00 INE721A08AC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 01-Jun-17 100.7500 10.3568 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.1005 9.6600 150.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.5449 9.6600 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2980 25.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 29-Jun-17 100.0000 9.3985 10.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 100.1568 - 250.00 INE202B07589 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 29-Jun-17 100.0000 10.9975 4.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2983 25.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2985 25.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2986 25.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9200 11.2510 40.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2987 25.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0000 9.2957 75.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9802 9.3977 50.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 104.1000 11.1471 0.80 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 99.8000 9.2710 1.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4000 9.5069 15.50 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 103.9000 9.7603 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8532 - 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2988 25.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0000 10.7494 250.00 INE059B07013 SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD -- 29-Jun-22 100.0000 10.9987 150.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.25% 29-Jun-22 100.1700 9.2224 110.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 99.9000 9.4048 87.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2989 25.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5677 10.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.2000 9.6068 1.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2989 25.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2990 25.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2990 25.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 217.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.0871 9.4178 112.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.1500 7.8381 50.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2990 25.00 FIMMDA ====== INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.8960 8.3600 500.00 INE036M07067 DHFL HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Sep-12 103.9077 11.2600 50.00 INE043D07930 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 30-Jan-13 99.7438 9.6600 250.00 INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 98.5373 9.8027 150.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.1483 9.9500 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.2088 9.6530 350.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 114.4766 9.7200 250.00 INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 99.7712 10.3350 10.00 INE774D07HK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 04-Dec-13 86.8776 10.4200 2.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.6500 7.7537 20.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.6608 9.7743 750.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.6814 9.7535 750.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.8623 9.1495 150.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0000 9.7500 350.00 INE013A07PQ6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 20-Jun-14 100.0400 10.6654 1000.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.0000 9.6985 14.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.8317 9.7400 250.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0009 - 20.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.3074 9.4535 100.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 79.3096 10.1650 7.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 99.1470 10.1971 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9970 9.5008 750.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 99.9159 9.7900 7.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 96.1000 7.7799 6.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.8072 9.7500 150.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5221 9.7970 300.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5217 9.7970 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8918 9.4800 757.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8910 9.4800 500.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2504 9.3850 305.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2616 9.3800 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.2342 9.7400 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.2354 9.7400 100.00 INE916D072X3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 22-Jun-15 99.7370 10.2500 250.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.0000 10.0969 50.00 INE202B07571 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.90% 29-Jun-15 100.0000 10.9000 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.8349 9.4260 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2919 125.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2982 100.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.5177 9.4500 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 99.9916 9.3999 650.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 99.9900 9.4000 300.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1546 9.3100 320.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.5000 - 0.10 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5273 9.4500 250.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 97.5921 9.5000 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 99.9200 9.8600 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.1138 9.2933 250.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9380 10.0000 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.4000 9.3600 2.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.1005 9.6600 150.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.2000 9.2900 5.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 99.5449 9.6600 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2934 200.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2932 75.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2941 125.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2982 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2982 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.3000 25.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.6013 10.8000 0.50 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0500 9.2800 175.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2982 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2982 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.3000 25.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.4502 9.3600 88.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0810 10.0358 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5662 9.3780 12.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1300 9.3700 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.7000 7.7784 52.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.8000 7.9600 10.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0600 9.6200 350.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 99.8000 9.2800 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2200 9.6600 100.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0000 10.7500 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.3565 9.2400 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9500 9.3547 99.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2982 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.3000 25.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3891 2039.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.25% 29-Jun-22 99.9200 9.4800 260.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 99.8900 9.4070 213.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 01-Jul-22 100.0000 9.9600 43.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2982 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.3000 25.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.8000 9.7325 23.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2900 150.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.3000 25.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2900 150.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.3000 25.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0200 9.2965 200.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.3000 25.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.8950 9.3338 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.8750 9.3362 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.1400 9.2889 300.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0175 9.3045 200.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.0400 9.3003 750.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 98.0000 8.0000 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.2300 7.8368 1.50 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2982 50.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.3000 25.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE