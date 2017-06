Jul 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4388.10 NSE 4672.00 FIMMDA 14958.10 ============= TOTAL 24018.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07GV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-May-13 92.1287 9.9500 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.0000 9.7000 10.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.2052 9.4800 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.5400 0.0000 33.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.7904 10.2800 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.5900 1750.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.7200 7.7500 240.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.1500 7.9100 1.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0400 10.9700 250.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2100 9.5100 24.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8198 9.3700 212.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 29-Jun-22 100.0000 11.0000 250.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 36.1000 10.1200 153.50 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.3000 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 30.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.3000 100.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-26 27.2540 10.0200 160.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.3000 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.8400 9.2100 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 106.2000 7.7200 751.60 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.2500 7.6000 13.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.4300 7.9100 5.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.3000 50.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 103.0000 10.9200 1.50 NSE === INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 105.8600 9.3715 15.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 123.9617 9.2492 100.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.5679 9.5711 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.6693 9.8525 50.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 98.4033 9.9452 50.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.9532 9.8200 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.5700 9.5480 100.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.5341 9.7139 266.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.2543 9.6849 115.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.9951 9.7188 350.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 99.9963 9.7000 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 99.9963 9.7000 4.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.8317 9.6260 145.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.9556 9.0484 500.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.1082 9.3361 70.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.8397 9.4738 50.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.8378 9.6694 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0190 9.3155 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.3076 9.7100 50.00 INE202B07571 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.90% 29-Jun-15 100.0000 - 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3300 9.7589 5.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 9.3792 2.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.9056 9.3450 5.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.5449 9.6600 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2983 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.1030 8.9999 10.00 INE134E08ES0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 01-Jun-19 99.8689 - 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2985 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.9000 9.3169 2.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 99.0750 9.9566 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.6567 9.1573 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 99.8000 0.0000 1.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 83.8915 10.1300 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2100 9.5368 5.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.3049 9.2400 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8532 9.3650 120.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.25% 29-Jun-22 99.9400 9.2583 202.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3889 117.00 INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 - 20.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 36.1000 0.0000 153.50 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5675 47.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.7386 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.8400 9.2056 3.00 FIMMDA ====== INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.9136 9.1423 250.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Aug-12 123.9617 8.9000 100.00 INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-12 100.1779 9.2003 440.00 INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 99.7971 8.9000 250.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 100.0290 8.9000 148.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.5679 8.9200 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.6693 9.6800 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.9729 11.0574 0.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 98.4021 10.2000 2.00 INE774D07HA8 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC -- 16-May-13 92.1287 9.9000 100.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 110.4556 9.7376 7.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 98.4033 9.9000 50.00 INE523E07723 L T FINANCE LTD -- 27-Jun-14 100.0000 10.2000 500.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.9532 9.8200 250.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.5700 9.5700 100.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.5341 9.7523 266.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.4754 9.5000 115.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.1847 9.5600 450.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 96.5900 11.4807 0.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1500 9.7000 251.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1550 9.6078 9.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.8317 9.7400 145.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.9556 9.0000 500.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.1082 9.3500 70.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 97.6000 - 200.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 79.3306 10.1650 20.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.2052 9.4918 50.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.8397 9.4855 50.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.8378 9.6694 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0190 9.3200 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0000 9.6800 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4300 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.3076 9.7100 50.00 INE849D08TO2 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 10.15% 28-Jun-15 100.0000 10.1458 250.00 INE849D08TO2 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 10.15% 28-Jun-15 100.0000 10.1463 100.00 INE202B07571 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 1 10.90% 29-Jun-15 100.0000 10.9700 100.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 70.6600 10.6000 750.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4151 9.4687 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2918 25.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0500 9.8300 5.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 100.8559 9.9000 50.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 99.9100 9.8500 50.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.30% 24-May-17 99.5600 11.4047 5.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 11-Jun-17 100.0000 9.6900 250.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.3500 9.3909 5.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 99.7336 9.6100 20.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2932 25.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2983 75.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.3000 50.00 INE134E08ES0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 01-Jun-19 99.8689 9.4300 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2985 75.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.3000 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 98.5913 10.7902 0.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 99.0750 9.9566 2.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.7215 0.50 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0400 9.2911 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2928 75.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.6567 9.1600 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2933 75.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.3000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 102.2587 10.0100 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2401 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.5900 1705.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.5900 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.8830 7.7600 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.7200 8.2000 40.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.7500 7.9700 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.8000 7.9600 20.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 83.8915 10.1358 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.5000 9.2124 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8198 9.3700 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0000 9.3400 29.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2938 125.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.3000 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 99.9400 9.4800 200.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1487 20.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2941 125.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.3000 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7900 53.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 29.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2391 125.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.9600 100.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2394 125.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2936 150.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.3000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7100 754.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.5793 7.8800 6.60 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.2500 7.6200 13.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.9100 9.2500 100.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2939 150.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.3000 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.1000 9.3402 900.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.5000 10.9900 750.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.9187 10.8300 50.00