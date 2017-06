Jul 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2389.00 NSE 10693.40 FIMMDA 21043.50 ============= TOTAL 34125.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FZ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 20-Jul-12 99.7400 8.8900 640.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 99.9613 10.0000 200.00 INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 27-Sep-13 99.8854 10.1800 50.00 INE261F09HP5 NABARD - 29-Jun-15 100.0120 9.3400 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.3000 50.00 INE001A07IN3 HDFC - 19-Jun-17 100.0000 9.5400 20.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.3000 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.8000 0.0000 10.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.3000 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.3000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 107.0500 11.0200 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.3500 10.9200 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.3000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.1000 7.9000 31.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 07-Apr-22 100.0000 9.5000 20.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2100 9.5300 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8797 9.3600 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.3000 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0500 9.3000 100.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0500 9.3000 100.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0500 9.3000 100.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0500 9.3000 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.9375 7.2800 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2919 7.4700 5.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0500 9.2900 150.00 NSE === INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.9136 9.1231 250.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.9834 9.3766 1000.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.3139 9.6540 200.00 INE660A07HO6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.18% 15-Feb-13 99.9463 10.0225 600.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 99.9786 9.4239 200.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 99.9072 10.2281 50.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.7290 7.2478 100.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.1494 9.7847 250.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.6914 9.4418 750.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.0097 9.3132 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 99.9963 9.7000 1.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1276 - 250.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.1588 9.4795 50.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.8073 9.4936 100.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.0815 9.7200 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.2687 9.7500 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.9913 9.6700 400.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.9913 9.6700 1.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.6277 9.7497 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8910 9.4800 7.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2616 - 21.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.3757 9.6800 450.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.5161 9.4300 100.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.5161 9.4300 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.2158 - 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1412 9.3071 500.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 97.9329 9.4038 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0193 9.2918 1300.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 100.6500 9.8285 100.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.2583 - 1150.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.4880 9.3300 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 3.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.90% 23-Dec-21 105.5000 10.9101 0.80 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.7500 7.9750 25.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0500 9.6279 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8797 - 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8797 - 8.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 100.2200 9.2142 84.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3888 58.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.9500 9.5035 23.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 99.9500 9.7459 160.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.9000 11.4038 2.00 INE572F11265 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-26 28.6880 0.0000 122.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.2500 7.8265 17.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.8500 8.0282 47.00 INE001A07IN3 HDFC 9.55% 19-Jun-17 99.8351 9.5825 600.00 INE001A07IN3 HDFC 9.55% 19-Jun-17 99.8351 9.5825 100.00 FIMMDA ====== INE774D07FZ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 20-Jul-12 99.7400 8.6500 640.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.9136 8.7500 550.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.9645 9.1755 500.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.9834 9.3526 500.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.3139 9.3999 200.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.2992 9.4257 50.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.9588 9.4258 50.00 INE660A07HO6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.18% 15-Feb-13 99.9613 9.8300 1200.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.2343 9.7862 200.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 99.9786 9.4600 200.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 99.9072 10.2500 50.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 99.7290 7.2177 100.00 INE523E07624 L&T FINANCE 10.00% 24-Jun-13 100.0153 9.9500 7.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 24-Jun-13 91.0343 10.2000 3.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 99.9613 10.0000 200.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.2188 9.7652 350.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 98.6182 9.6234 5.00 INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 10.15% 27-Sep-13 99.8854 10.1700 50.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.1494 9.8000 250.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 99.6914 9.7400 750.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.0097 8.4100 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1500 9.6600 3.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0000 9.7500 400.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.1479 9.3300 250.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.1588 9.4000 50.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.8073 9.5000 100.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.0815 9.7200 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 100.2687 9.6655 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.9913 9.6700 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0400 9.6502 101.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.6277 9.7519 300.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.2900 9.3732 21.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.3757 9.6800 300.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.3553 9.6900 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.5161 9.4300 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2860 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.2158 9.3300 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1412 9.3200 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6668 9.1600 120.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 97.7708 9.4600 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.3633 9.7091 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9687 9.3099 1300.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2860 100.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.40% 29-Jun-17 100.0000 9.4000 10.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.2583 9.7277 2300.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2860 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2931 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2900 112.50 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2938 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-19 100.3100 9.2700 50.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2860 150.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2920 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.5064 9.7500 500.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2860 200.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2926 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2299 9.2700 65.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.6000 7.6532 24.70 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6186 7.7550 200.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0000 7.9400 54.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0119 7.9312 26.80 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.0500 9.6200 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9700 9.3457 553.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9800 9.3400 2.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2860 200.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3884 2000.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 100.2200 9.2142 165.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 01-Jul-22 101.9461 9.6314 38.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2860 150.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0500 9.2908 50.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.8471 9.7394 23.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 99.9500 9.9600 160.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2860 150.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.1161 9.9500 100.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0500 9.2912 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2988 200.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0500 9.2916 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2989 200.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0500 9.2919 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 102.1209 9.1800 151.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.3300 7.8200 20.80 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.7400 7.8044 49.70 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.9100 9.2500 56.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2860 150.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0500 9.2922 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-27 100.2989 9.3000 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 19-Jun-17 99.8351 9.5825 600.00 INE261F09HP5 NABARD -- 29-Jun-15 100.0120 9.3400 250.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 04-Jul-22 100.0000 9.4900 250.00 INE261F09HP5 NABARD -- 29-Jun-15 99.9707 9.3500 200.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 19-Jun-17 99.6400 9.6346 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 98.3800 9.3500 3.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE -- 24-May-17 105.1000 9.9100 5.00 INE202B07589 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B07589 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 29-Jun-17 99.8000 11.0900 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.1563 9.3700 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 107.1074 10.8000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 107.3500 10.4818 1.00