Jul 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1456.70 NSE 9733.50 FIMMDA 14698.70 ============= TOTAL 25888.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD - 02-Jun-14 84.8500 - 581.50 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0500 9.2800 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0500 9.2800 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0500 9.2900 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0500 9.2900 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.2500 10.1300 7.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0500 9.2900 50.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.5000 9.1900 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.7199 5.3300 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.2000 10.8300 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0500 9.2900 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.5000 12.2200 0.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.5000 7.5100 20.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.8000 7.7600 168.30 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5500 7.8400 15.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0500 9.2900 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0500 9.2900 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0500 9.2900 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0500 9.2900 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.5000 9.2100 0.10 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0500 9.2900 50.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0500 9.2900 100.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 101.2500 11.1100 0.50 NSE === INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Aug-12 124.0658 9.3619 100.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.7490 9.1810 500.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.5379 9.5423 1700.00 INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 98.5665 11.4754 150.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.7764 7.9718 400.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 114.6169 9.6999 400.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.1494 9.7847 100.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6979 9.7600 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.5209 9.3800 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.0428 9.6700 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.0428 9.6700 3.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.0939 9.3459 150.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.5064 9.3404 50.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.5064 9.3404 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0779 9.4000 900.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.5210 9.6153 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.5210 9.6200 350.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.30% 23-Jun-15 96.6508 9.6500 100.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.0000 - 1250.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 96.7400 8.6235 2.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.2158 - 54.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5500 9.6985 49.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.1702 9.2522 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.0732 9.6600 100.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.0732 9.6600 90.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.9902 - 300.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.2182 - 350.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.1389 - 500.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 99.0750 9.9568 2.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.4880 9.3300 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.8000 0.0000 0.50 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 100.0000 0.0000 2.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.7268 7.9785 75.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1568 9.6700 150.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2100 9.5363 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8787 - 450.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8787 - 8.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 04-Jul-22 100.0000 - 38.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3882 403.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.2000 9.7091 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0300 9.3293 25.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 09-Mar-27 100.6200 9.1561 56.00 FIMMDA ====== INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Aug-12 124.0658 9.0000 100.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.7490 8.9700 500.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.5379 9.3000 1700.00 INE013A07JZ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.25% 02-Nov-12 99.4931 10.2500 29.00 INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 98.5665 9.8900 150.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 98.4697 9.7500 5.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0486 9.7936 80.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.7764 9.3754 400.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 114.6169 9.7000 400.00 INE102D08098 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9.80% 28-Oct-13 99.7718 10.0200 250.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.1494 9.8000 104.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 84.8500 - 619.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 119.7127 9.6123 250.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6979 9.7600 100.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.5209 9.3800 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.0428 9.6700 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1000 9.6370 3.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.0939 9.3459 150.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.8905 9.4711 4.00 INE587B07TF2 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 23-Oct-14 99.5939 10.0995 4.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0779 9.4000 800.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0788 9.4000 50.00 INE721A07AJ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 01-Jun-15 99.3741 9.7263 10.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.5210 9.6200 350.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.5110 9.6247 100.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.30% 23-Jun-15 96.6508 9.6500 100.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.0000 10.0938 1250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2904 275.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0500 9.2745 50.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.2485 9.3200 54.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.5755 9.6400 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1561 9.8000 154.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.0350 9.8400 70.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0400 9.2909 285.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.9902 9.3200 300.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2900 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0500 9.2788 50.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.2182 9.6500 350.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2900 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0500 9.2816 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0500 9.2836 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2900 37.50 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-19 100.2334 9.2900 50.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 100.1500 9.7399 4.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0500 9.2827 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0500 9.2840 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.2000 10.1997 1.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.0215 9.4198 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.5000 7.5200 45.60 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.8000 7.7720 168.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7500 7.7400 20.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.7500 7.9700 53.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1568 9.6754 150.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.6500 9.3755 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8787 9.3600 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9800 9.3500 58.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0500 9.2850 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3882 1007.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3800 50.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 01-Jul-22 101.3000 9.7300 1.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0500 9.2859 50.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 96.5157 9.5000 20.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0500 9.2853 50.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.2000 9.9200 20.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 94.9216 9.5000 10.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2984 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0500 9.2859 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0300 9.2700 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2930 225.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0500 9.2864 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7020 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.1143 7.9300 10.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 09-Mar-27 99.8200 9.2600 56.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2933 271.30 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0500 9.2869 150.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.1389 9.6568 500.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 100.0000 9.4900 470.00 INE261F09HO8 NABARD -- 14-Jun-15 100.0000 9.4500 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 98.1805 9.3850 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 98.1805 9.3800 100.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- - 100.0000 9.7599 20.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 100.0000 9.4900 18.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7100 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.1000 9.3403 300.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.5000 9.3100 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE