Jul 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1058.00 NSE 8854.00 FIMMDA 14521.50 ============= TOTAL 24433.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 27-Sep-13 99.8019 10.2600 600.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 95.3400 9.3800 7.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA - 16-Mar-21 99.8594 9.3100 25.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.8040 0.0700 151.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.1317 9.2800 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.3200 7.8900 15.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 07-Apr-22 100.2112 9.4700 70.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9900 9.3500 17.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.2392 9.2700 100.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5700 20.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.5000 9.3900 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 100.9000 11.1500 2.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.5425 9.5428 450.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 99.3095 9.5210 50.00 INE660A07HO6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.18% 15-Feb-13 99.9225 10.0595 1200.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 120.6245 9.8059 250.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.8032 7.9456 1500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 114.6579 9.6900 400.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 98.5885 9.6423 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 119.7560 9.6013 500.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6959 9.7600 350.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.5892 9.3389 300.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.0513 9.6650 50.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 100.0012 9.2685 700.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.9973 9.5969 500.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2959 12.50 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.2158 - 43.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1200 9.8150 25.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.1702 9.2522 35.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2966 12.50 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2971 12.50 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2974 12.50 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 5.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.4880 9.3300 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2976 12.50 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3735 9.7489 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 152.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 11.0785 1.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2978 12.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.2772 7.8392 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1868 9.6650 50.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.6000 - 31.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8778 - 150.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2979 12.50 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3881 30.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 100.0000 9.2480 4.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2981 12.50 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5667 32.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2982 12.50 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2982 12.50 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2983 12.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 101.7000 7.8899 150.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2984 12.50 INE523E07715 L&T FIN -- 13-Jun-14 100.2311 9.5147 1250.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE&RURAL 9.35% 29-Jun-15 100.0359 - 90.00 FIMMDA ====== INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.5456 9.2500 400.00 INE660A07HO6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.18% 15-Feb-13 99.9257 10.0539 1200.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 120.6245 9.7997 250.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 10.15% 26-Apr-13 99.9835 10.2000 350.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 98.3500 9.9760 100.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 99.8032 9.1249 1500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 114.6579 9.6900 400.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 98.5885 9.6600 50.00 INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 10.15% 27-Sep-13 99.8019 10.2500 200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.7394 7.7000 220.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 119.7560 9.5996 500.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.3781 9.8600 300.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.3781 9.8000 250.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.5447 9.8500 350.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.5209 9.3800 150.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.5892 9.3400 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.0513 9.6650 50.00 INE660A07FZ6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 12-Sep-14 99.1314 10.5278 40.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 100.0012 9.4100 700.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.9973 9.6092 500.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.4500 9.3000 1.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.6721 9.2825 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2900 37.50 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.3000 12.50 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.5041 9.6200 250.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.3000 9.3000 43.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1545 9.8400 258.00 INE149A07097 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 9.99% 26-Apr-17 99.4997 10.0400 250.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2900 37.50 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.3000 12.50 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.40% 29-Jun-17 100.0000 9.3919 300.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2900 37.50 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2971 35.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2974 162.50 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2900 37.50 INE114A07802 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-20 100.1935 9.2559 20.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2976 162.50 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2900 37.50 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2976 162.50 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.1317 9.2700 137.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.7547 9.3500 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.6307 7.8000 5.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4300 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.1500 7.7249 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.9000 7.7100 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7500 7.7400 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0000 7.9300 75.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0000 7.9300 43.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 98.7891 9.7200 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1868 9.6650 50.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.6300 9.3836 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9900 9.3400 217.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8778 9.3600 150.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.2709 9.2500 287.50 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2979 212.50 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 99.8700 9.4000 155.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 99.9900 9.4610 4.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2981 162.50 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2900 37.50 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 12.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2982 162.50 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-24 100.0860 9.2858 87.50 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2982 162.50 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2900 37.50 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.9125 9.1500 12.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.5429 9.1500 250.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2983 162.50 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2928 12.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.5000 9.3900 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.3500 7.6700 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7019 15.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 99.0997 9.1000 7.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 101.7000 7.6801 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5000 7.8932 3.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2984 116.30 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-27 100.0700 9.2842 62.50 INE523E07715 L T FINANCE LTD -- 13-Jun-14 100.2311 9.9926 1250.00 INE043D07BI4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- 29-Jun-15 100.0000 9.5018 100.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.0359 9.3346 90.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.2112 9.4600 70.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 31-Dec-99 100.9500 11.0800 43.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.8594 9.3060 25.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2500 10.7800 157.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.3500 10.7500 3.00 ===============================================================================================