Jul 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2094.20 NSE 10413.30 FIMMDA 20045.20 ============= TOTAL 32552.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07GD4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 08-Jul-12 99.3630 9.6400 450.00 INE695F09367 APSFC SLR-76 7.92% 25-Jul-12 99.9800 8.1400 45.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.3000 7.9300 50.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.4967 9.9000 650.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 44.2200 10.0100 135.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5100 9.7700 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.9000 0.4200 26.00 INE981F07092 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-21 98.5397 10.3100 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.8500 7.6900 69.20 INE981F07100 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-22 98.4479 10.3100 150.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3000 9.5300 169.00 INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.5000 10.0700 8.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.7400 180.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 105.8500 7.6100 40.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5500 7.6300 12.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 96.9500 10.0700 4.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 31-Dec-99 101.2500 11.1300 1.00 NSE === INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 99.7880 9.3206 150.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.7308 9.3405 200.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.9909 9.3265 250.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.7671 9.5150 50.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.7616 9.5039 750.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.83% 17-Jan-13 99.8480 9.8999 250.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.8321 9.7524 100.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.8804 9.5873 250.00 INE514E08795 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.70% 27-Aug-13 99.7333 7.9051 400.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 97.6964 9.2514 650.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.3266 9.4260 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.1556 9.9715 500.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.8635 9.4685 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0934 9.4440 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9251 9.3542 150.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.0684 9.7250 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0401 9.4300 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0168 9.4250 1150.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.0000 - 250.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.0359 - 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.1272 9.7200 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.1272 9.7200 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.1000 9.5767 1.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4950 9.4400 100.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 98.5600 7.7339 4.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.75% 09-Sep-16 101.1500 11.3590 2.00 INE752E07819 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 6.68% 23-Feb-17 89.6450 9.5306 1.30 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0168 9.2914 450.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8353 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 - 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 19-Jun-17 99.8351 9.5825 5.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.40% 29-Jun-17 99.8400 9.4383 50.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.5000 9.8533 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.8000 0.0000 2.50 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-21 44.2200 0.0000 135.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.7253 10.2758 5.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 98.7500 10.9536 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9802 9.3977 9.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.90% 23-Dec-21 103.0000 11.3358 1.50 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.2977 9.2510 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2016 9.6625 850.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2200 9.5341 169.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION SR 9.60% 18-May-22 100.8000 9.4629 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8768 - 850.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8768 - 87.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 99.9700 9.3927 991.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5667 10.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.4700 9.5669 6.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.7378 115.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.1799 9.4175 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.5000 7.6500 7.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.5300 8.9735 3.00 FIMMDA ====== INE774D07GD4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 07-Aug-12 99.3630 10.1900 450.00 INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 99.7880 9.1251 150.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.7308 9.1250 200.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.9909 9.1252 250.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.9913 9.1000 250.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.5594 9.2565 1700.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.3237 9.3944 50.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.9559 9.4174 50.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.7671 9.3256 50.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.7616 9.3200 750.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.83% 17-Jan-13 99.8480 9.8300 1000.00 INE976I07500 TATA CAPITAL LIMITED 8.63% 22-Feb-13 99.2332 9.6000 215.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.8321 9.6000 100.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 110.6901 9.6688 7.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 98.3600 9.9400 100.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LIMITED (FORMERLY BA 10.20% 05-Jul-13 100.1641 10.0000 250.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.8804 9.6400 250.00 INE514E08795 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.70% 27-Aug-13 99.7333 9.2200 400.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 114.7245 9.6584 71.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.8740 9.8500 200.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.6000 9.3900 4.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.6907 7.6700 50.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 97.1075 9.7332 250.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.4967 9.9000 650.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 97.6964 9.2900 650.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.2048 9.3001 400.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0858 - 2.40 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.3266 9.4350 350.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1522 9.5000 250.00 INE523E07632 L&T FINANCE 10.04% 15-Dec-14 99.9636 10.0000 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.2570 9.4553 250.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.8635 9.4750 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0934 9.4561 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9251 9.3600 150.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.0684 9.7200 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.0401 9.4300 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0168 9.4250 1150.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 28-May-15 100.0000 9.7585 100.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 28-May-15 100.0000 9.7589 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.5300 9.2700 1.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 100.0000 9.4500 250.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.0359 9.3345 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.6000 9.7700 1.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4950 9.4400 100.00 INE981F07043 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-16 99.1754 10.3000 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2900 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.5191 9.4469 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0000 9.3600 120.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.4500 10.1000 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0168 9.4700 450.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0300 9.4625 1.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8400 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2500 9.4400 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2500 9.3327 11.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 11-Jun-17 100.0784 9.6650 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 19-Jun-17 99.8900 9.5700 5.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2900 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 29-Jun-17 99.8400 9.1000 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2968 130.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2900 50.00 INE981F07084 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-20 98.6405 10.3000 150.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2900 50.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5100 9.7673 5.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5100 9.7673 5.00 INE981F07092 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-21 98.5397 10.3000 100.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2900 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6198 9.3700 79.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.9300 10.2528 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3000 9.3523 18.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7572 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.4000 7.8100 30.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0000 7.9300 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1556 9.6700 850.00 INE981F07100 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-22 98.4479 10.3000 150.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.7000 9.7100 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8768 9.3649 908.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9700 9.3500 170.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2900 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3828 1601.00 INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.5000 10.0657 8.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 29-Jun-22 100.0700 9.3700 3.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.0000 9.4900 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0000 9.2900 100.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.4400 9.8800 3.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 10.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.1000 9.9500 380.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.2000 9.9300 115.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0000 9.2900 100.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.0000 9.2900 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4600 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0129 9.2189 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6081 9.3236 252.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 100.0000 9.2900 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.8500 7.8400 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7100 2.10 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6000 7.7932 209.70 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.2500 7.6000 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.3000 56.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.0000 9.2900 100.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED -- - 100.4761 10.2500 300.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9000 10.1000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 107.2500 10.2469 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 107.6000 10.7100 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@thomsonreuters.com