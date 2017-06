Jul 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1118.00 NSE 8611.50 FIMMDA 15940.90 ============= TOTAL 25670.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.9120 9.5200 250.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 07-Nov-13 100.0000 9.6000 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0528 9.4300 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0291 9.2900 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.0538 9.2800 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.7500 9.3500 3.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5100 9.7700 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2200 0.0000 24.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7600 150.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.8000 9.5100 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9702 9.3500 200.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.3000 9.5900 2.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 100.5000 9.6500 15.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.8471 7.5600 17.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.9000 9.9800 1.00 NSE === INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.9827 9.4082 750.00 INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 99.2171 9.3792 250.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Aug-12 124.1494 9.4194 1000.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.2961 9.7628 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7368 9.7443 200.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.8488 9.7253 200.00 INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 99.6100 9.4511 10.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.0070 9.8005 100.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1240 9.6200 500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1240 9.6200 7.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4469 9.3702 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1830 9.2540 650.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1211 9.2544 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0352 9.6500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0168 9.4250 600.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.2240 9.4200 250.00 INE008A08B87 IDBI BANK LTD OMNI 7.50% 08-Jun-15 95.0800 9.5056 5.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0000 - 40.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.8571 9.6430 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.8396 9.2425 200.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.7032 9.2636 550.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5500 9.7908 15.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 94.7200 9.4951 5.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4869 9.4428 300.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.2158 - 7.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.2747 9.2438 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0999 9.2694 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 - 22.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.8849 9.4970 2.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.5500 9.3921 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.1030 8.9999 113.00 INE134E08ES0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 01-Jun-19 99.8689 - 1.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5400 9.7593 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 303.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3200 9.5183 120.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION SR 9.60% 18-May-22 100.7000 9.4786 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0174 - 650.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0174 - 96.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 99.9700 9.2524 237.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 99.9700 9.3925 129.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 100.0000 - 135.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.79% 29-May-24 101.5000 9.5664 19.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.2000 9.6057 9.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.8700 9.6122 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.2900 9.0030 11.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 31-Dec-99 100.4500 - 10.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0886 2.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 104.0830 9.2100 50.00 FIMMDA ====== INE043D08CM2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.53% 29-Jul-12 99.9167 8.7056 50.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.9827 9.0000 750.00 INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 99.2171 9.0004 250.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Aug-12 124.1494 9.0497 1000.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 100.0000 9.0579 50.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.9120 9.2000 250.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.2961 9.5000 550.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.9737 9.3499 50.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7368 9.5100 200.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.7676 9.3256 50.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.7620 9.3256 750.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.8488 9.5737 200.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9981 9.8453 112.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.8804 9.6144 70.00 INE514E08795 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.70% 27-Aug-13 99.7583 9.0749 400.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.6540 11.8783 20.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.3668 9.8000 200.00 INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 99.5361 9.5000 10.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.3781 9.8600 250.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.0070 9.8005 100.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 97.1225 9.5000 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1240 9.6200 531.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1800 9.5900 7.00 INE660A07FZ6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 12-Sep-14 99.1351 10.5277 10.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4469 9.3836 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1830 9.2600 400.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1833 9.2654 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1211 9.2600 150.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.3734 9.7800 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0352 9.6500 50.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.83% 30-Apr-15 99.1807 9.9100 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0168 9.4250 600.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.2240 9.4200 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.4000 9.3000 2.00 INE071G08361 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.77% 30-Jun-15 100.0000 9.7700 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0000 9.3200 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0000 9.4500 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0528 9.4257 100.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0000 9.4482 40.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.8571 9.6500 150.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7876 9.2715 200.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.7032 9.2724 800.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 18-Oct-15 100.2876 9.6600 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5500 9.7900 15.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4869 9.4500 300.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0291 9.2859 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1530 9.8000 31.00 INE981F07050 L & T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT P 10.06% 27-Apr-17 99.0254 10.3000 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.2747 9.2488 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0999 9.4200 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.3400 9.5100 8.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 11-Jun-17 100.1351 9.6500 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2912 175.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0804 9.2749 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2923 175.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0538 9.2800 50.00 INE134E08ES0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 01-Jun-19 100.0000 9.3940 1.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2932 175.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2914 175.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.5100 9.7673 5.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2920 175.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 99.7100 9.4248 2.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.5000 10.8300 1.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-21 100.3650 9.2753 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2800 9.3570 24.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.8730 7.6100 7.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.8500 7.7554 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.0420 7.7300 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7700 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.2500 7.8900 6.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.8000 9.4654 2.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 84.3553 10.0858 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0017 9.3400 855.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9200 9.3582 46.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-22 100.0000 9.2926 173.80 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 99.9500 9.3900 306.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.25% 29-Jun-22 99.9700 9.2558 200.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.25% 29-Jun-22 99.9900 9.4600 33.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.0000 9.4900 135.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.0700 9.2824 100.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7300 18.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 96.8700 9.0308 20.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.1000 9.9506 100.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 95.3100 9.1221 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 93.7500 10.4600 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0329 9.1300 13.10 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6181 9.1385 252.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.7004 9.3500 236.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.6000 7.5600 15.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.4500 9.1800 3.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-28 100.3368 9.2900 50.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- - 100.0000 9.5990 250.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED -- - 100.4747 10.2500 200.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 31-Dec-99 100.2500 11.2033 10.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.8000 12.9200 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.9000 9.9801 4.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 104.0830 9.2100 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.8017 10.8500 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.6800 10.5800 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE