Jul 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3496.20 NSE 7506.80 FIMMDA 16726.70 ============= TOTAL 27729.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 123.7958 0.0000 250.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0050 9.5900 1500.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 99.9274 - 0.90 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.1500 9.6000 2.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.1289 9.2900 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.2644 9.2300 100.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0528 9.4300 200.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0579 9.2800 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0772 9.2700 150.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0949 9.2700 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.9000 0.0000 13.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.1111 9.2700 200.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.1128 9.2800 200.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.1264 9.2800 200.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.6800 9.9600 1.00 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.80% 30-May-22 100.3513 9.7400 98.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 100.0000 9.2500 150.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-23 36.4000 10.0600 13.50 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.3200 9.6900 15.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 103.7000 7.6800 2.80 NSE === INE018A07417 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.25% 02-Sep-12 99.7757 9.4297 50.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.6197 9.2417 50.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.6311 9.4766 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7539 9.7031 500.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.83% 17-Jan-13 99.8486 9.8998 250.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0306 9.8077 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.3656 9.4499 200.00 INE008A09869 IDBI BANK LIMITED 6.50% 12-Jan-14 95.8500 9.5344 3.90 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.8927 9.4972 1500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.1240 9.6200 76.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.3968 9.4000 100.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 100.1163 9.4826 400.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.8702 9.4532 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2039 9.2439 150.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.6493 9.2200 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0586 9.6400 250.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.1289 - 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.3500 9.8446 1.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0000 9.2950 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6618 9.4000 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1800 9.7980 31.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0999 9.2694 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8348 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0882 - 4.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2958 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-17 100.2070 9.2744 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2964 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.0000 9.2968 50.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.0000 9.2971 50.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.3100 9.3214 10.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4800 9.2719 0.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.7445 10.8599 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9100 11.2522 10.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.0000 9.2973 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.7994 9.3717 130.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 100.0000 10.7373 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9802 9.3977 24.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.3226 7.8320 11.50 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.4800 9.5575 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2146 9.6600 350.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2146 9.6600 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.3157 9.2350 150.00 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.80% 30-May-22 100.3483 100.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 100.7000 - 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0303 - 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0303 - 23.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 100.1300 9.2271 70.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 99.9700 9.3923 37.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 100.2054 - 150.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE COR 9.64% 08-Jun-24 100.8500 9.5123 1.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 96.9984 0.0000 20.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.7370 170.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 95.4458 0.0000 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.1800 9.0165 15.00 FIMMDA ====== INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.9807 8.9000 500.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Aug-12 124.1869 9.3667 150.00 INE018A07417 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.25% 02-Sep-12 99.7757 9.2000 50.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.9605 9.2756 43.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.6197 9.0000 50.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 99.6311 8.8300 500.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 99.3097 9.5000 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7539 9.5000 500.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.83% 17-Jan-13 99.8486 9.6450 1000.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 123.6941 10.5122 1600.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 123.7958 10.2999 250.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 98.3648 9.9400 100.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0306 9.8000 500.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 11-Jul-13 100.0050 9.5800 1500.00 INE115A07CH6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.97% 12-Aug-13 99.9632 9.8000 250.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.3656 9.4794 200.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.8927 9.1500 1500.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.71% 18-Jun-14 100.2500 9.5400 81.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.3968 - 100.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 100.1163 9.4200 400.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.3630 9.7517 10.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.8702 9.2000 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2039 9.2505 150.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.6493 9.2213 100.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED (FORMERLY BA 0.00% 30-Mar-15 100.7568 10.5500 15.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0586 9.6400 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.1500 9.6000 2.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.83% 30-Apr-15 99.1801 9.9100 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.4423 9.9800 100.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.4287 9.6500 250.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.1289 9.2900 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.1678 9.2400 50.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.2644 9.2100 50.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0000 9.4500 500.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 100.0528 9.4257 200.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-16 100.0579 9.2700 150.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.1800 9.7980 31.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 100.8509 9.9500 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.0999 9.4200 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.0000 9.8300 1.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.2950 9.3195 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0000 9.2958 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-17 100.0772 9.2700 150.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-17 100.2070 9.2800 100.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-17 100.1700 9.4000 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0949 9.2700 200.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-18 100.0000 9.2963 71.30 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-18 100.2048 9.4000 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.1111 9.2700 250.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-19 100.1143 9.2700 50.00 INE091D11022 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-19 47.9500 10.3540 6.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-20 100.1128 9.2700 200.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 98.3100 9.3240 10.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.1264 9.2700 150.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 28-Jun-21 100.1295 9.2700 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.0591 9.3400 130.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3300 9.3475 24.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.9000 7.7600 6.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.3226 7.8400 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7651 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2146 9.6700 450.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2977 9.6467 20.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.3157 9.2350 150.00 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.80% 30-May-22 100.3513 9.7300 98.00 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.80% 30-May-22 100.3483 9.7300 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0303 9.3350 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.0200 9.3400 23.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XII 9.2 9.25% 29-Jun-22 100.1271 9.4429 227.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.39% 29-Jun-22 99.8000 9.4229 150.00 INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0000 10.1471 50.00 INE121H08032 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.0670 10.1355 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 100.2054 9.4600 150.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.9400 170.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.74% 28-Jun-24 100.0000 9.9400 105.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.3941 9.4000 101.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 102.3421 9.1500 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6125 7.7900 89.70 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.2000 7.9300 2.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 103.1500 7.7567 20.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-29 100.3721 9.2900 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.8000 12.9200 10.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-30 100.3821 9.2900 50.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 01-Jan-70 97.9470 9.3700 18.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.9013 10.8300 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 107.2500 11.2469 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India