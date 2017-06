Sep 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3174.70 NSE 11834.30 FIMMDA 21285.40 ============= TOTAL 36294.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 86.8355 10.0200 600.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.2238 9.6000 100.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.3626 9.5900 150.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 102.9600 0.0000 1.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0400 9.3000 1300.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4288 9.5800 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.5114 9.5400 500.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.8500 12.9900 3.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.4000 9.2000 2.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.4000 9.1400 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7500 10.8800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3503 9.8100 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.0537 7.2300 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3100 9.3500 10.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA - 09-May-22 100.2174 9.1100 300.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.5000 10.1100 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.8512 7.2800 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4500 7.6900 5.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.8500 7.8600 10.20 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.5000 10.7200 83.00 NSE === INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 100.0093 8.7214 2300.00 INE043D08BS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-Nov-12 98.6895 9.3261 150.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 100.0274 9.3596 150.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.8747 8.6634 750.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.2667 9.0129 50.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8647 9.0491 850.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.3268 9.0432 250.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8747 8.9000 750.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.4265 9.0330 350.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 100.1440 9.0340 150.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Feb-14 100.1241 9.1996 200.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.5411 7.8500 1.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.0557 9.1715 1050.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.8631 9.5800 50.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.0100 - 500.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 98.7736 9.0500 350.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.4033 9.5800 500.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 21-Nov-14 100.0062 9.6091 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.7544 9.1902 100.00 INE503A09067 DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD 11.25% 30-Apr-15 100.0000 12.9654 2.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 100.4619 9.1957 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 100.1088 9.5400 450.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 99.9679 9.3500 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0263 9.0320 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.3735 9.6100 450.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.6118 9.2100 250.00 INE242A07231 INDIAN OIL CORPORATION 9.28% 21-Dec-16 100.1136 9.1514 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1895 9.2100 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0374 9.0598 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1204 9.2100 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 6.50 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 97.7000 0.0000 5.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7534 9.2200 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.5597 9.2863 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.3000 7.8883 25.00 INE690F08196 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.48% 27-Mar-22 100.1500 - 0.80 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.9274 9.1850 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.9274 9.1850 23.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.1645 9.1000 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.1828 9.1000 200.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.2750 9.2382 10.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.0000 - 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.1000 10.8284 3.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6000 7.8834 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.7200 6.00 FIMMDA ====== INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.9722 9.8000 20.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.8324 7.9000 13.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 100.0025 8.7241 1150.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 100.0093 8.6534 1150.00 INE043D08BS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-Nov-12 98.6895 9.0000 150.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0274 9.0000 150.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.2667 9.0000 50.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8647 9.0925 450.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 101.8067 9.1459 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.3268 9.1009 250.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8747 8.9800 750.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.4410 9.0829 4.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.4993 9.3900 5.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.4265 9.0500 350.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 100.1440 9.0500 150.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.2392 9.5788 6.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.9176 9.3651 6.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.1241 9.5000 200.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 86.8355 10.0500 600.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.2238 9.6000 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.0557 9.1700 1050.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.0060 9.1844 250.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.3626 9.5900 150.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.8631 9.5800 50.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.9226 9.0650 67.00 INE043D07CG6 IDFC LIMITED PP 9.44% 25-Aug-14 100.0000 9.4400 200.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.0100 10.7331 500.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1154 10.6700 50.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 98.7736 9.0500 350.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.4033 9.5800 500.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 21-Nov-14 100.0062 8.9000 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.7544 9.2000 600.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.4673 9.1000 100.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 95.7400 8.0700 47.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0686 9.3700 1650.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0000 9.3700 100.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.0395 10.0500 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.4619 9.0939 50.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 97.6045 9.4000 140.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4288 9.5800 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0976 9.5450 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1088 9.5400 200.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 99.9679 9.3500 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.0263 8.9800 100.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 100.0375 9.6500 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.4833 9.0500 100.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 102.0058 10.9961 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.6118 9.2100 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.0000 - 3.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6323 9.7000 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1810 9.2125 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.1895 9.2100 100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0374 8.9753 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1204 9.2000 50.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.0000 9.1482 250.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 58.6928 8.8400 17.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5841 8.8400 42.50 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 57.7872 8.8400 9.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 96.5492 9.0800 100.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 99.8640 1.8584 800.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.87% 24-Sep-20 98.1000 9.2100 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.8860 9.1100 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3503 9.8000 50.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 102.2070 9.9000 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7849 9.2200 100.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 99.8354 3.7735 800.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.5597 9.2900 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.8000 7.7676 15.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7696 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.0000 7.3000 52.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4500 7.8609 5.00 INE690F08196 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.48% 27-Mar-22 100.5000 9.2000 1.60 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2544 9.6500 150.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.3000 10.2707 10.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.49% 04-Jun-22 101.7200 9.1968 42.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.9274 9.1900 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.9282 9.1850 73.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.1645 9.1000 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.8250 9.7771 100.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.1828 9.1000 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.6158 9.6500 1150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.4800 9.2100 31.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.0000 9.9000 50.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 99.8074 5.2034 800.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.7100 9.3123 4.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.5000 10.3255 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 11.1400 3.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.6500 9.2300 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.1995 9.2847 110.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.6000 7.7554 12.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4500 7.6900 25.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 101.5700 8.0000 8.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.5800 7.8800 7.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- - INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- - 100.0000 9.1400 800.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD -- - 100.0000 11.1046 50.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 97.7000 9.3000 5.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.3654 9.1905 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.7200 9.3200 26.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 216.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 102.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.8900 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7500 10.8200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 