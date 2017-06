Sep 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2377.70 NSE 9072.00 FIMMDA 18699.40 ============= TOTAL 30149.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 98.7445 9.8800 250.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.19% 18-Jul-13 100.1791 9.8800 250.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 86.0092 9.8400 250.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.8828 9.5800 100.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD - 14-Mar-15 102.3213 6.9300 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 9.4900 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.70% 21-Aug-17 100.2500 9.2000 5.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 97.8888 8.1100 100.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 28-Apr-20 100.3500 10.6100 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.10% 18-Jul-21 103.7583 9.7400 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 8.20% 07-Dec-21 102.0000 12.1300 0.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.30% 01-Feb-22 103.0000 7.7300 1.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 8.10% 28-Mar-22 100.0600 9.8700 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9739 9.6800 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 15-Jun-22 101.1500 9.1500 8.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.2287 9.6700 100.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.40% 29-Nov-26 97.7000 9.0400 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 105.6500 7.7000 80.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.2300 7.7100 25.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.37% 05-Mar-27 103.3000 7.8000 0.20 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.0800 9.4000 500.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.36% 27-Jul-42 100.5945 9.3000 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.55% 21-Aug-72 104.0000 10.4000 6.00 NSE === INE915D07MO8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 01-Oct-12 122.2800 - 5.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 99.7767 9.2438 50.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0033 8.9404 1000.00 INE001A07DF0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 17-Dec-12 99.9577 9.0697 150.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.8997 9.2742 635.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.1105 9.1815 250.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.5156 9.1100 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.1198 9.3600 500.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 100.4604 9.2001 200.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 97.7419 9.5208 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.6854 9.1514 500.00 INE849A08025 TRENT LIMITED 5.00% 27-Apr-15 110.7178 10.2700 200.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.3489 9.0199 100.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.2548 9.0239 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1421 9.5250 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0132 9.3300 250.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.5053 9.5500 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.5455 8.9916 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2224 9.1758 600.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.7779 9.1750 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2246 9.2000 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2700 9.1700 150.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0200 - 120.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.1700 0.0000 15.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.4000 0.0000 60.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9000 0.0000 37.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.2000 0.0000 0.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 99.9200 9.1712 50.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 103.0400 9.1652 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.4600 9.1785 11.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 101.6500 9.0946 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.7665 9.1698 730.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.5000 9.0952 108.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.6000 7.8427 10.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0700 10.9630 60.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.4360 9.6200 250.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 - 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.0516 9.1650 461.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4000 0.0000 0.50 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.4800 - 7.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.2447 9.0899 206.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.4762 9.2059 124.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 101.3300 9.7309 80.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2835 - 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7296 7.8683 9.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.0500 9.4988 7.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.1100 9.2074 150.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.8500 - 5.00 FIMMDA ====== INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 99.7767 9.0000 50.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.9989 8.7500 690.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0033 8.7500 500.00 INE001A07DF0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 17-Dec-12 99.9577 8.8500 150.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.8997 9.2343 635.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 98.7445 9.8000 250.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.19% 18-Jul-13 100.1791 9.7800 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.0046 9.4900 700.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.6491 - 176.60 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5595 7.8556 29.10 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.1105 9.1800 1000.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.1464 9.1400 250.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 86.0092 9.8781 250.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.53% 02-May-14 100.5156 9.1100 50.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.8828 9.5800 100.00 INE306N07112 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 14-May-14 103.7383 9.9800 100.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.1800 9.3100 1.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.0000 9.8760 100.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.0000 11.6800 17.80 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.1198 9.3600 500.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.48% 22-Sep-14 100.4604 9.0000 200.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 97.7419 9.5300 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.5500 9.0600 200.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 96.3200 9.2100 5.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.6854 9.1600 550.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 102.3213 6.9300 50.00 INE849A08025 TRENT LIMITED 5.00% 27-Apr-15 110.7178 10.2700 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.2200 9.3000 3.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.3489 9.0200 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.7288 9.1500 150.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.4100 9.1481 22.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.2548 9.0400 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1421 9.5250 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0132 9.3300 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0000 9.5500 20.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.5053 9.5500 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.5455 9.0010 500.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.0854 9.1900 25.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4824 9.2300 152.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.1017 9.1900 25.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2048 9.1850 600.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.3972 9.1800 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.7791 9.1750 400.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.7779 9.1750 100.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 101.1246 9.9299 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0000 9.5000 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2800 9.1904 259.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2500 9.2000 105.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2711 9.1752 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2700 9.1700 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0000 9.5600 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0000 9.5600 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.0000 9.0692 50.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 99.9357 9.5000 110.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 63.8050 8.8400 244.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0200 11.5000 60.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0200 11.5000 60.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 100.1619 9.1900 25.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 97.1427 9.0500 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.4506 9.1800 1.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 97.8888 9.0800 100.00 INE129A07172 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-19 100.3340 9.0250 186.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.4048 11.3000 170.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.4000 10.5500 60.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9000 9.6500 37.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.1882 9.1900 25.00 INE129A07180 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-20 100.3340 9.0250 186.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 100.1996 9.1900 25.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 99.9200 9.1713 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.0019 9.0900 500.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 103.0400 9.1652 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.2980 9.2000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.5235 9.7700 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.6868 9.2300 216.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.8085 9.2100 50.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 101.6500 9.0893 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0072 9.3000 531.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.7665 9.1750 280.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.5000 9.1000 108.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.9000 7.7500 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.6000 7.8427 30.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.0700 10.9600 60.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-22 101.8700 7.6400 10.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0600 9.8600 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.4360 9.6200 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2644 9.6500 150.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 102.4000 10.0500 10.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 11.4700 1.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9745 9.6700 172.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9739 9.6750 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.0516 9.1650 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.0500 9.1650 61.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.4300 10.0656 16.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.8500 9.3000 15.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.2447 9.0672 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.3400 9.0798 22.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.4762 9.1925 108.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.4000 9.2100 20.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.2287 9.6650 100.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2835 9.8400 20.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.9900 9.1451 400.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.0000 9.1400 300.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.2604 9.1900 25.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.2684 9.1900 25.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.2839 9.1900 25.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.2447 9.2800 30.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 97.7000 9.2379 1.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.2982 9.1900 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7100 48.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 105.0000 7.7000 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8029 45.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8028 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.7500 7.8600 37.40 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.5500 9.1700 7.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.1100 9.2100 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.2000 11.1985 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.4000 11.1575 0.50 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 95.1100 9.1937 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.9008 9.3050 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.8500 9.3100 5.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.36% 27-Jul-42 100.5945 9.2900 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 37.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7000 10.8282 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com