Sep 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3126.00 NSE 9971.20 FIMMDA 19555.20 ============= TOTAL 32652.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 86.2478 9.7200 250.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.6491 - 176.60 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 99.9927 9.9000 250.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4212 9.5800 950.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1732 9.2900 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.3139 9.5100 500.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 97.8888 8.1100 30.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.9309 9.7100 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7400 101.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2000 9.3600 13.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 30.7600 9.9900 16.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.4730 7.5600 0.90 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.9800 9.3000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.5030 10.7000 38.00 NSE === INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.9761 9.3997 100.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.9107 9.2402 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.1191 9.1765 400.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 86.1816 9.9000 300.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 104.1260 9.8534 250.00 INE660A07FQ5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 21-Jul-14 100.4287 9.8999 150.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0784 9.5600 40.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.2800 9.2384 1.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.1676 9.3300 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.4904 9.3700 500.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0052 9.3983 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.6200 9.0126 400.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.5680 9.0416 100.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 95.9200 9.1875 5.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 96.1000 9.5315 2.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1132 6.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8019 9.0600 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8019 9.0600 50.00 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 100.1900 10.2762 150.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.0365 9.3600 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.7466 8.9800 240.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.2813 9.0113 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2972 9.4600 200.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7338 8.9499 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.6378 9.5000 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1142 9.0244 750.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2224 9.1758 100.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5879 9.6744 23.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.6667 9.4900 250.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 100.0776 10.1500 500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7565 - 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.8695 9.1500 300.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 101.1446 9.9247 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0577 9.4700 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0577 9.4700 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4903 9.1300 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4903 9.1300 3.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3918 9.1375 1200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3918 9.1375 400.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0000 - 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.1000 9.2767 2.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.8500 0.0000 50.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 49.4500 0.0000 16.20 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.8000 8.7256 10.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 103.4865 9.2800 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.2216 9.1400 250.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.1200 9.6121 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 84.6191 10.2000 115.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.5877 9.5950 150.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2000 9.3685 13.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.3980 9.1100 900.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.3980 9.1100 8.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.5411 9.0400 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 65.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.7991 9.2473 50.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.4000 - 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.3500 - 5.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.0000 - 20.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.1000 - 31.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.3500 7.6979 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6800 7.8740 30.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.2450 7.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.8600 - 18.00 FIMMDA ====== INE036M07067 DHFL HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Sep-12 106.1266 11.0200 10.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.9761 9.0500 100.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.9107 9.2000 635.00 INE086A07059 ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED 9.15% 08-Feb-13 99.1072 10.8449 400.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITE 8.73% 28-Aug-13 99.0000 10.0900 20.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 122.1191 9.1750 1000.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 86.1816 9.9000 300.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 86.2478 9.7580 250.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 99.7507 9.8990 50.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 104.1260 9.7969 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5900 9.2900 2.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 100.2464 9.9000 50.00 INE660A07FQ5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 21-Jul-14 100.4287 9.8986 150.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.64% 23-Jul-14 100.0400 9.5800 40.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.0110 9.5100 100.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 99.9927 9.9000 250.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.0000 9.8760 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.0000 11.6800 17.80 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.1676 9.3300 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.5671 9.3300 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.4904 9.3700 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0052 8.7500 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.6200 9.0250 400.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 96.5400 9.1000 1.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 16-Jan-15 100.5680 9.0500 300.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.0365 9.3600 100.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 95.9200 9.1875 5.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.5050 9.5097 40.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8019 9.0600 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.2336 9.6000 100.00 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 100.1900 10.2753 150.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.3996 9.8950 10.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.8428 8.9400 250.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.2813 9.0251 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4212 9.5800 650.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.3832 8.7579 400.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4249 9.5800 300.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2520 9.4800 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2972 9.4600 100.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.0000 11.1031 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0000 9.5500 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7338 8.9499 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.6378 9.5006 150.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 95.7000 9.1400 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.8929 9.1200 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1142 9.0300 1000.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1732 9.1422 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2224 9.1800 300.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.6557 9.6500 23.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.6667 9.4900 250.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 100.0776 10.1555 500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7565 9.6450 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.8315 9.1600 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.7779 9.1750 100.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 101.1446 9.9266 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0577 9.4700 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0600 9.4700 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4939 9.1300 362.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4903 9.1348 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5365 9.1047 750.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5016 9.1100 750.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.0598 9.0652 300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.3139 9.4800 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0000 9.5600 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.0000 9.0600 100.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 100.0581 9.4700 6.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 63.7800 8.8500 138.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 97.8888 9.0800 30.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 101.0895 9.0600 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.8500 10.1281 50.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 102.9230 9.5600 97.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.0194 9.0870 250.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 103.4865 9.2800 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.4500 9.1800 8.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.9605 9.6950 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.7583 9.7300 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.2216 9.1400 250.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.6500 9.1000 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3384 9.1857 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7543 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.7500 7.5800 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.1200 9.6100 40.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 84.6191 10.2061 115.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.2744 9.6521 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.5877 9.5900 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.3980 9.1100 1100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.4005 9.1151 108.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.5411 9.0400 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.8800 9.0999 65.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.8418 9.2000 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.3500 9.6337 40.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.4000 9.2100 8.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.1000 9.8800 45.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.3588 9.0800 300.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 108.3300 9.9346 10.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 101.4200 9.1000 16.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6500 7.7855 91.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.6500 7.8700 55.10 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 109.4700 8.8700 3.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 100.0000 10.2500 30.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- - 100.0000 9.4900 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.9800 9.3000 295.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4438 9.3500 120.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 601.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6500 10.0900 2.00 =============================================================================================== 