Sep 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6682.00 NSE 14007.20 FIMMDA 26925.20 ============= TOTAL 47614.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 94.3587 - 41.30 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.5300 9.1000 8.00 INE039A09PB9 IFCI LTD 10.25% 17-Aug-17 103.2600 9.3500 5.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.4405 8.9800 400.00 INE451H07217 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 11.2500 5647.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 93.5000 7.8000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0000 11.0400 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 100.1074 10.2100 3.20 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 11.0000 2.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 41.3400 9.8900 123.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 7.7400 247.50 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.5579 9.5900 50.00 INE305A09182 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 9.95% 01-Jul-22 99.8800 9.9600 11.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND 9.67% 01-Sep-22 100.1800 9.6400 20.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4305 9.2600 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.9707 10.5600 9.00 NSE === INE915D07NQ1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 01-Oct-12 119.3700 - 43.70 INE915D07MO8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 01-Oct-12 122.3395 - 15.20 INE915D07MR1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 08-Oct-12 122.0710 - 2.50 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6534 7.8807 130.80 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0376 9.5500 150.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.2190 9.3000 255.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.1788 8.9777 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.7000 8.9723 200.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.6700 8.9914 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.8945 8.8928 350.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.5350 9.4957 80.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.2210 9.5500 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3278 - 255.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.3535 9.0150 100.00 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 100.2100 10.2664 150.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.2803 9.0113 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3204 9.4499 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.2051 9.2500 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.5798 9.5100 100.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.5200 9.1421 2.00 INE039A09NI9 IFCI LIMITED 8.50% 20-May-16 94.4300 10.3693 45.00 INE341E07266 MSRDC SR-11 13.50% 27-Jul-16 111.8500 9.6497 0.20 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.0476 9.0444 250.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.4000 9.5799 9.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.1786 9.2721 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 106.8526 9.4699 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2931 9.1558 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.6000 9.1432 2.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 102.5900 9.2048 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.5444 9.1307 4350.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.6140 9.2073 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.3678 9.5700 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.1000 9.5012 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.9825 9.1200 550.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8748 9.0300 550.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED 9.40% 22-Aug-17 100.0500 9.3796 69.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8060 9.0300 2170.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.0000 - 25.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.2000 0.0000 10.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9000 0.0000 37.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 97.0500 9.2542 5.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.2000 9.4183 0.50 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 103.5422 9.2700 250.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 101.5516 9.2700 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.2802 9.1300 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.7454 9.2563 50.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 99.6000 - 1.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.2600 9.3584 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.9074 9.0300 424.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 100.4000 - 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.0083 8.9700 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.2019 9.0916 608.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2000 - 10.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.2600 9.3095 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2200 9.2986 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 101.4800 9.0983 16.30 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.5000 9.5712 50.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.3137 9.1813 65.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 100.7900 - 30.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.7400 - 30.00 FIMMDA ====== INE915D07NQ1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 01-Oct-12 119.4900 11.5049 43.70 INE915D07MO8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN RESET 01-Oct-12 122.4595 11.5072 15.20 INE915D07MR1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 08-Oct-12 122.1910 11.5076 2.50 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6534 7.8909 38.30 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.35% 31-Mar-14 122.1911 9.1700 350.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.5700 9.3000 3.00 INE660A07FQ5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 21-Jul-14 100.4240 9.9008 100.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.1081 9.4500 50.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED 9.90% 06-Aug-14 100.2036 9.4500 650.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.2190 9.3000 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.67% 25-Sep-14 100.0000 9.3941 300.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.1788 8.9900 250.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.4987 7.6989 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 8.90% 08-Dec-14 100.3657 9.2131 750.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.7000 8.9800 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.14% 16-Jan-15 100.5677 9.0538 800.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 16-Jan-15 100.5067 9.0800 650.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.69% 14-Feb-15 100.8593 8.9167 601.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.7117 8.9868 50.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 95.7307 8.1050 150.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 102.3819 9.5712 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.2210 9.5500 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.3278 9.2500 250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.3454 9.5500 100.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.46% 21-May-15 100.9628 9.0000 250.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.3535 9.0150 100.00 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 100.2100 10.2700 150.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jun-15 100.5300 9.1111 8.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.2803 9.0251 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.67% 23-Jul-15 100.0375 9.1578 350.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3204 9.4500 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.2051 9.2500 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0000 9.5500 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.5798 9.5100 100.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.8800 10.7789 1.00 INE341E07266 MSRDC SR-11 13.50% 27-Jul-16 111.8500 9.6500 0.20 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 104.1772 12.1000 50.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.00% 01-Sep-16 101.1820 9.0300 350.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 06-Sep-16 101.0476 9.0500 350.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.4000 9.8100 9.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 19-Oct-16 100.1936 9.1200 750.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA - 06-Feb-17 106.8526 9.4700 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.85% 07-Feb-17 100.3673 9.0400 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2931 9.1600 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.5754 9.0800 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 02-May-17 100.5301 9.1100 800.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.5444 9.0000 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.3678 9.5700 250.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 28-Jun-17 100.1508 10.1355 500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6592 9.6704 100.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 1.79% 20-Jul-17 101.3643 9.0211 550.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0500 9.4850 2.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.35% 21-Aug-17 100.8748 9.0300 850.00 INE043D07CD3 IDFC LIMITED 9.40% 22-Aug-17 100.0500 9.3584 69.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8448 9.0200 2400.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 9.29% 27-Aug-17 100.8461 9.0200 300.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.1563 9.0400 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0000 9.5600 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED - 11-Sep-17 100.4405 8.9547 400.00 INE915D07NQ1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 13-Sep-17 100.0000 9.4985 395.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.0000 9.6606 250.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 100.0600 9.4700 26.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.6711 9.2700 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.8981 9.0500 10.00 INE451H07217 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 11.2500 5647.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9000 9.6600 37.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 97.0500 9.2475 5.00 INE915D07MO8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. 9.10% 10-Jun-21 103.4825 9.2800 350.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 101.5516 9.2700 100.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD RESET 01-Aug-21 101.2802 9.1300 400.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.7454 9.2600 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.7100 7.7376 147.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.6000 8.0000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5000 7.8530 17.50 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.5579 9.5800 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 15-Jun-22 101.6100 9.0766 428.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.0900 9.1550 60.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5000 9.8340 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.8148 9.0000 150.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.0083 8.9700 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD RESET 21-Aug-22 101.2572 9.0879 600.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.5500 9.0000 8.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.1800 9.8600 25.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2000 9.8600 10.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.9169 9.0000 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.0000 9.1400 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.2600 9.3039 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2200 9.2400 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 101.4800 9.0983 16.30 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.5000 9.1800 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.6000 9.1600 2.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 109.4900 8.8700 3.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 100.8500 9.0950 65.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.0000 9.6707 1000.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.7400 9.2200 230.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 19.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9737 4.00 ===============================================================================================