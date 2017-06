Oct 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1739.20 NSE 9976.00 FIMMDA 15791.50 ============= TOTAL 27506.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.7000 - 738.20 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.1043 9.8000 250.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 105.7500 - 3.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 73.6058 10.0500 300.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 20-Dec-15 73.4900 10.0600 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0500 12.4800 0.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3800 9.3300 8.50 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 101.1677 9.4900 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 5.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.8376 9.1600 200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.0000 8.9900 19.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4500 7.6900 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7747 10.4100 13.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7500 1.00 NSE === INE557F09393 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 21-Dec-12 99.4833 8.8783 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 7.70% 12-Apr-13 99.0183 9.1711 180.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.3850 9.1532 150.00 INE514E08878 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-13 99.9091 8.7765 10.00 INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 107.5800 - 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.0719 9.0300 100.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.6576 9.0000 2.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 101.3118 8.9021 400.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0542 8.7900 200.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.9465 8.8509 300.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.9269 - 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.1391 8.9050 3.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.8145 8.9700 50.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-15 99.7221 8.7300 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 100.6651 9.3000 50.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.0568 - 1100.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.2600 9.7680 2.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 101.4940 8.9000 650.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3780 8.9343 200.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.10% 04-Oct-16 99.2300 9.3284 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6869 8.9300 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2241 8.9350 7.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3275 8.8900 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.8889 - 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 3.40 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.3800 0.0000 1.60 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.0000 - 250.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 1170.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 94.3500 8.6657 2.50 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.2222 8.9700 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.2222 8.9700 50.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 103.3800 9.3374 8.50 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3852 8.9000 1000.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5355 8.9300 1050.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.3774 9.4700 400.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 100.0100 10.9796 2.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 9.70% 17-Jul-22 100.1500 - 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4432 8.9000 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4432 8.9000 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5220 9.0400 16.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2200 - 10.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.9869 - 100.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.9221 8.9800 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 101.9300 - 1.00 INE065L08025 - -- - 100.0000 - 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.6000 - 2.00 FIMMDA ====== INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 17-Nov-12 99.8108 8.6600 100.00 INE001A07EY9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 15-Dec-12 99.6379 8.9500 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 21-Dec-12 99.4833 8.6500 150.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 100.0732 9.0000 50.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITE 8.73% 28-Aug-13 99.4500 9.5800 1.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.10% 28-Sep-13 99.3850 9.1533 150.00 INE667F07816 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 13-Jan-14 102.1751 9.9425 3.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.7000 - 738.20 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 11-Jul-14 101.0719 9.0300 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.4619 8.9000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 08-Aug-14 100.1043 9.8000 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 101.3118 8.9163 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 27-Dec-14 101.0542 8.8030 200.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 96.1500 9.3400 1.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.9465 8.8600 300.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.8669 8.9000 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.8145 8.9700 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.9269 8.9700 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.2785 8.8400 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9300 9.0000 3.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMI 19.00% 11-Jun-15 105.7500 - 3.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 08-Jul-15 99.7221 8.7300 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 24-Jul-15 100.4145 9.0807 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 101.5190 8.7600 40.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 100.6651 9.3000 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 07-Sep-15 100.0000 9.5400 150.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.0568 8.8542 1000.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 73.6058 11.2058 300.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 20-Dec-15 73.4900 10.0589 100.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.2600 10.6000 2.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 101.4940 8.9061 650.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 11-Aug-16 99.5000 9.5700 1.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 06-Sep-16 101.3780 8.9343 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4139 8.9300 50.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.10% 04-Oct-16 99.2300 9.5421 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 20-Jul-17 101.6869 8.9300 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9800 9.0000 7.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 27-Aug-17 101.3275 8.8900 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.8889 8.8300 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.2200 - 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.6000 8.9200 3.40 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.0500 9.2278 250.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 99.0000 9.2500 1.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.4000 9.1000 3.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 99.0000 10.3859 300.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.9212 9.5100 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.5000 9.4000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Aug-21 101.8640 9.0300 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.2222 8.9700 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 22-Aug-21 101.0372 10.0535 200.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMI 19.00% 22-Aug-21 101.0950 10.0439 150.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.0000 9.2600 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.5000 7.6600 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.2000 7.6700 12.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.7000 7.8219 25.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3852 8.9000 1000.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 101.1677 9.4800 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.3426 8.9600 800.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4087 8.9550 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.3774 9.4700 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.2545 9.4900 50.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 100.0100 11.0000 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 01-Aug-22 101.4451 8.8777 200.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 01-Aug-22 101.4432 8.9049 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.4047 9.5200 2000.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5200 9.0000 16.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5600 8.9900 9.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2200 9.8500 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 03-Sep-22 100.5250 10.9000 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 14-Sep-22 100.8376 9.1600 200.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.9869 8.8848 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 28-Sep-22 100.0000 9.5343 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0471 9.1317 16.80 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.7500 7.6200 1.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 23-Feb-27 103.5500 7.6836 117.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4500 7.6900 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.9000 7.8488 51.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.5000 7.7800 22.80 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.1000 8.9191 10.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.9221 8.9200 750.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 100.0000 12.7400 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.0000 11.2500 0.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5200 9.3000 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 102.6000 9.1300 2.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.0500 10.3000 60.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 21-Aug-72 100.0000 11.0400 166.00 INE667F07816 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 31-Dec-99 106.3874 10.9100 150.00 ===============================================================================================