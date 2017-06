Oct 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 997.50 NSE 13971.20 FIMMDA 19131.90 ============= TOTAL 34100.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE587B07TE5 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.35% 28-Dec-12 100.3596 8.4100 250.00 INE660A07IX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-L-37 9.90% 24-Sep-14 100.1611 9.8000 250.00 INE138A07090 PENINSULA LAND LIMITED 13.25% 26-Sep-14 100.0000 - 2.00 INE138A07108 PENINSULA LAND LTD - 26-Sep-15 100.0000 - 9.00 INE138A07124 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 26-Sep-17 100.0000 - 15.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.6352 9.4200 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5100 8.9400 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.8365 9.1600 200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.2300 8.9600 23.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 100.0200 9.3300 11.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.5315 7.5300 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.3086 7.5900 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.9300 7.8200 74.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.6462 9.1300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.0000 12.6200 2.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0000 10.4300 2.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 20-Sep-99 100.0000 12.7500 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 6.00 NSE === INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0992 8.7061 1800.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 100.0114 8.7173 50.00 INE752E07EU7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-12 100.0269 8.7184 50.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.8431 9.1740 50.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.2649 8.8999 100.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.3528 9.6246 250.00 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 08-Nov-13 151.8800 - 22.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 100.3521 9.2000 1250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.1823 8.9499 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 25-Jul-14 100.1071 9.4450 100.00 INE138A07090 PENINSULA LAND LIMITED 13.25% 26-Sep-14 100.0000 - 4.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR - 18-Oct-14 101.4962 8.7981 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 101.3384 8.8870 400.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 01-Dec-14 100.4951 9.3412 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 101.0366 8.8058 200.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 96.1500 9.5667 3.20 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.6925 9.2600 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 101.3122 9.2250 100.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Jun-15 100.6324 8.9970 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.4147 8.6900 100.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.4245 9.5916 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8263 9.2550 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.8332 9.2299 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.8332 9.2299 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 108.2191 9.2500 100.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 103.4076 9.2500 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.9158 9.2725 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6855 8.9300 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2392 8.9300 650.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9266 - 500.00 INE138A07124 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 26-Sep-17 100.0000 - 1.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 100.5900 8.2994 4.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED 9.25% 13-Sep-19 100.4000 - 250.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED 9.25% 13-Sep-19 100.4000 - 76.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 45.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.1083 8.8947 500.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.4019 8.9400 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.4019 8.9400 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.2169 8.9247 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 101.0572 10.0500 200.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.7704 9.2500 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.5000 8.3625 20.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.4000 9.5658 19.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.9200 - 32.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7269 8.9002 500.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.4389 9.4600 1000.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 100.4000 9.4008 6.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.9025 9.4400 500.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.1900 - 23.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.8550 - 150.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.8550 - 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 96.6000 10.4972 11.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3500 9.1536 35.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.3000 8.3355 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.9300 7.8446 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.2450 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5200 9.3049 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.6500 - 160.00 FIMMDA ====== INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0992 8.3700 1800.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 100.0114 8.5500 50.00 INE752E07EU7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-12 100.0269 8.5500 50.00 INE587B07TE5 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.35% 28-Dec-12 100.3596 8.1500 250.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.8431 8.9700 50.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.2649 8.9000 100.00 INE976I07997 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.16% 04-Apr-13 100.4997 10.1600 2.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.3528 9.6246 250.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.3094 9.6500 50.00 INE296A07476 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-13 90.2627 9.6475 1.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.25% 25-Nov-13 100.4408 9.7400 1.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.6616 11.5000 5.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.2000 8.3000 8.50 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 100.5311 9.2065 1.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 100.3521 9.2065 1250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.1823 8.9500 250.00 INE660A07IX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-L-37 9.90% 24-Sep-14 100.1611 9.8000 250.00 INE138A07090 PENINSULA LAND LIMITED 13.25% 26-Sep-14 100.0000 6.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 101.4962 8.8300 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.3384 8.9000 400.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.4951 8.9000 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.9667 8.8499 300.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.0366 8.8150 100.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 101.1963 9.2400 1.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.6925 9.2584 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 101.3007 9.2300 50.00 INE261F09HO8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Jun-15 100.6324 8.8500 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.4147 8.6900 100.00 INE043D07BU9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.80% 24-Jul-15 100.4245 9.0652 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 101.5670 8.7400 40.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8263 9.0706 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.8600 9.2196 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.8332 9.2300 150.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.7704 9.2500 250.00 INE422L07053 CENTURY REAL ESTATE HOLDINGS 17.75% 31-Aug-15 100.0000 14.40 INE907I07042 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 20.00% 01-Sep-15 100.0000 - 55.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0000 9.5400 100.00 INE138A07116 PENINSULA LAND LIMITED SR-B 13.75 -- 26-Sep-15 100.0000 9.00 INE138A07108 PENINSULA LAND LIMITED SR-A 13.75 -- 26-Sep-15 100.0000 - 6.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 108.2191 9.2500 100.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 103.4076 9.2500 100.00 INE756I07100 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 17-Apr-17 99.8858 9.8943 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.9158 9.2778 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6855 8.9300 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6869 8.9300 100.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 10.25% 03-Aug-17 101.5835 9.7999 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.8757 9.2400 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2392 8.9300 550.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2792 8.9200 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9266 8.8200 500.00 INE138A07124 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 26-Sep-17 100.0000 16.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 97.5110 9.4800 100.00 INE434A09073 ANDHRA BANK 9.15% 11-May-18 100.5000 9.0200 2.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 99.8714 10.0071 550.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED 9.25% 13-Sep-19 100.4000 9.1617 76.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.87% 24-Sep-20 99.3600 8.9800 6.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.4666 8.9567 15.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.1083 8.9000 500.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.8966 8.9300 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.6352 9.0000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.1015 8.9900 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.4019 8.9400 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.2169 8.9300 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.0572 10.3100 200.00 INE013A08218 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 21-Mar-22 100.0000 10.5800 8.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8400 9.3100 12.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5999 8.9200 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7269 8.9050 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.0000 9.5308 1850.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.3774 9.4700 100.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.1700 9.2673 12.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4700 8.9000 5.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.9025 9.4400 500.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 100.8045 9.1650 400.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.1500 9.1700 20.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.8550 8.9050 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.0000 9.0300 50.00 INE121H07885 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.54% 28-Sep-22 100.5000 9.4500 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.0000 9.6740 500.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0200 9.5500 11.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3500 9.1000 35.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.5000 7.6900 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.6500 7.7600 11.50 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.9106 8.9300 500.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 101.0000 12.5600 2.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5200 9.3049 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 102.6000 9.1297 260.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 102.6462 9.1249 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.3700 10.9700 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2641 10.9327 74.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.7000 11.0103 5.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India