Oct 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 906.30 NSE 16390.80 FIMMDA 24239.80 ============= TOTAL 41536.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07108 PENINSULA LAND LTD - 26-Sep-15 100.0000 - 5.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.2000 - 1.00 INE752E07AD1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.39% 22-Sep-18 92.7800 9.0000 1.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.7000 9.1800 1.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.87% 24-Sep-20 99.4200 8.9700 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0000 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 11.0000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.3006 9.3100 400.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.7500 12.3500 4.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.4000 7.5100 53.30 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 0.50 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 99.3000 9.8100 40.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.2841 9.1000 100.00 INE733E07JB6 NTPC LTD - 04-Oct-22 100.0000 8.8400 80.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 100.0000 9.3400 4.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.7941 7.6800 125.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7700 5.2500 82.00 NSE === INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0968 8.7074 2000.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 100.0090 8.7503 50.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.2745 9.2533 50.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.3194 9.6653 100.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.3884 9.1517 250.00 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 08-Nov-13 151.8800 - 2.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.6865 8.7500 50.00 INE679A08091 THE CATHOLIC SYRIAN BANK LTD 8.75% 21-Apr-14 94.4500 12.8447 22.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0330 9.3902 1100.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.1122 9.5058 2500.00 INE261F09GZ6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 20-Dec-14 100.0426 9.2911 500.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.1441 9.3310 400.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9913 9.2500 443.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 101.3122 9.2250 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.4692 8.7732 190.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9093 9.2200 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.6361 8.8800 100.00 INE040A08229 HDFC BANK LIMITED RESET 08-Sep-16 101.2500 10.3878 2.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 99.2000 9.0667 1.00 INE958G08880 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 26-Apr-17 99.9800 - 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9024 9.0299 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8942 8.8750 800.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 99.9000 - 70.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2873 8.9000 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6505 8.8249 200.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 28-May-19 98.6000 0.0000 18.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.2600 0.0000 21.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.4200 0.0000 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.5000 9.4070 6.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 23.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.6000 11.2911 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.9221 9.9000 50.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.4300 11.0748 1.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0000 - 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.2821 9.3190 1500.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.9000 - 60.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5336 8.9300 1150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.2821 9.3250 1650.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.5322 9.0800 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 102.1861 8.8900 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5067 8.8900 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6586 9.3200 1050.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 103.0000 9.4619 15.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2000 - 41.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.7500 - 36.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2300 - 99.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.2000 0.0000 150.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 105.6500 9.9697 0.80 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.4800 8.2989 20.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 100.8300 - 100.00 INE572F08022 - -- - 98.6400 - 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.4500 9.3125 77.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.8500 - 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.0000 - 185.00 FIMMDA ====== INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0968 8.3700 2000.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 100.0090 8.5500 50.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.9599 8.9800 10.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.4989 9.5500 1.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 93.1149 9.9600 388.50 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.2745 9.2000 50.00 INE129A07032 GAIL INDIA SR-I 6.10% 22-Aug-13 97.5000 9.1435 2.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 100.2866 9.5800 1.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.3884 9.1517 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 97.5000 8.9225 3.20 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.6865 8.7500 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 101.2400 8.8400 4.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.5051 8.9224 1000.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0715 8.3400 1100.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.1122 8.3000 2500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.4279 8.8526 10.00 INE261F09GZ6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 20-Dec-14 100.0426 8.5920 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.0985 8.8000 2.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.1441 9.3310 400.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9913 9.2500 443.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 101.3122 9.2250 50.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Jun-15 102.9182 10.3300 10.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 98.5308 9.0200 100.00 INE261F09HT7 NABARD 9.23% 23-Jul-15 100.9660 8.8021 400.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.4692 9.0000 200.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9093 9.0000 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8746 9.2350 50.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 96.9112 8.6250 50.00 INE138A07108 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 26-Sep-15 100.0000 13.7400 5.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 94.2800 9.8000 1.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED 9.30% 13-Sep-16 100.4646 9.1000 400.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.4500 9.2415 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9024 8.8500 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.7903 9.7000 5.00 INE228N08017 TRENT HYPERMARKET LIMITED 7.75% 18-Jun-17 97.3220 10.2500 225.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8942 8.8650 800.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 99.9000 11.3000 70.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.0650 9.2000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3000 8.9100 2.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2873 8.9006 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6800 8.8000 52.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.1289 9.3300 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.5000 8.9300 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.7500 8.8877 3.40 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6505 8.8345 200.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.2600 9.6500 21.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.4200 9.5100 50.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.87% 24-Sep-20 99.4200 8.9697 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.5500 11.4000 1.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 99.0800 9.0350 90.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 101.6772 9.2500 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.8938 8.9300 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0036 9.3000 400.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 101.2929 9.4400 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.9221 9.9000 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.8000 7.4700 103.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.4000 7.5259 53.30 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.5000 7.6600 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5000 7.6200 12.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.1000 7.7600 10.20 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.4300 11.0700 1.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0500 9.8700 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.2139 9.3300 600.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.0900 9.0000 400.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8000 9.3200 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.9000 9.0806 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5336 8.9350 1250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6634 8.9163 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8753 9.3900 1550.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.2821 9.3250 650.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.5322 9.0800 50.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 102.1861 8.8900 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.0000 9.9200 6.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5067 8.8900 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6586 9.3200 900.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.9025 9.4400 800.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 103.0000 9.7000 15.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.5145 9.7900 30.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2000 9.8500 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.7500 9.0800 288.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.2841 9.0949 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.1143 8.8648 150.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 100.0000 10.3000 100.00 INE121H07885 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.54% 28-Sep-22 100.7300 9.4200 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED SR-XLVII 8.84% 04-Oct-22 100.0000 8.8398 930.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED SR-XLVII 8.84% 04-Oct-22 100.0000 8.8400 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0000 9.5500 4.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.2150 9.1500 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 11.1400 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.5115 9.2456 220.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.9000 7.6100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.5000 7.6900 105.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.5000 7.6900 1.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.8070 7.7400 31.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.5000 7.7700 23.40 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.0800 8.9000 250.00 INE528G09103 YES BANK LIMITED 10.25% 29-Jun-27 100.1691 10.2000 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET - 100.0000 11.2249 137.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 98.2670 9.0350 138.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 105.5000 9.4110 250.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.9938 9.0957 21.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 41.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6000 9.2841 175.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1800 10.9500 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0000 10.8700 12.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.7000 11.0100 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.6000 10.8400 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4800 10.9000 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.0000 9.4000 95.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India