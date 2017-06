Oct 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1816.00 NSE 15588.70 FIMMDA 25868.60 ============= TOTAL 43273.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D079W0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 05-Jun-14 100.1239 10.0900 100.00 INE138A07108 PENINSULA LAND LTD - 26-Sep-15 100.0000 35.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.6020 12.0300 1.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.0634 9.3700 50.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 96.3700 10.3600 30.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.1700 9.1800 20.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 101.2400 9.4600 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.3679 10.7900 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7000 10.8800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.0513 9.3500 350.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0400 12.4800 1.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.9000 7.4400 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.4000 7.4700 3.10 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.0620 3.6300 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.1000 9.6500 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.0000 9.4500 250.00 INE733E07JB6 NTPC LTD - 04-Oct-22 100.2240 8.8000 250.00 INE572F08022 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 26-Sep-24 98.6500 9.7000 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.3908 7.3300 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.0000 7.6200 251.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.2412 7.4700 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.4900 9.0500 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.0000 10.6400 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5000 9.3500 50.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.0835 10.0800 40.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 12.6200 5.00 NSE === INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 100.0679 8.7897 200.00 INE752E07FG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-13 100.0593 8.8137 50.00 INE134E08AN9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 12-Mar-13 100.0983 8.8136 50.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.3541 9.1254 250.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.4590 9.1972 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.5862 9.2000 1800.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.2000 12.5351 0.60 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.0000 - 150.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.4446 8.5723 2130.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5539 9.2833 500.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0576 9.5475 1250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3300 8.8875 1000.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.1935 8.7420 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9913 9.2500 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9093 9.2200 250.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.0000 - 500.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.6315 8.5806 1000.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.2046 9.1459 25.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 115.7758 9.2428 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.2210 9.1623 25.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 103.3080 9.7695 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9024 9.0299 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7986 8.9000 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3107 8.9100 650.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2858 8.9000 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.6372 25.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.1600 9.1542 23.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.8910 0.0000 20.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 100.0000 0.0000 1.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 33.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.6000 11.2912 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.6144 9.2445 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.0343 9.8799 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.7466 9.6159 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.7300 8.5107 8.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 100.0000 - 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.5000 9.3864 1.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8200 - 31.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4988 8.9350 1300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8725 9.3900 1150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.6000 0.0000 3.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.0600 - 6.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.1400 - 5.00 INE121H07885 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.54% 28-Sep-22 100.7500 - 100.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 100.0000 - 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.3000 - 25.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED SR-XLVII 8.84% 04-Oct-22 100.0000 - 150.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.7000 9.5550 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.9200 0.0000 10.10 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.6500 8.2780 1.00 INE217K08057 - -- - 99.9452 - 212.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.1100 - 24.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5600 - 76.00 FIMMDA ====== INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 100.0679 8.4500 200.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9479 9.0200 50.00 INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 27-Feb-13 99.9838 9.0200 50.00 INE134E08AN9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 12-Mar-13 100.0983 8.6000 50.00 INE752E07FG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-13 100.0593 8.6000 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.6510 10.8442 0.10 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 98.7781 9.2500 400.00 INE916D071J4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Jun-13 93.8601 9.9200 616.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.5652 8.6500 250.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 101.3128 10.9345 20.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.3541 9.1000 250.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.4590 9.2200 250.00 INE916D079W0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 05-Jun-14 100.1239 10.2500 100.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.5961 9.1800 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.5862 9.2000 1800.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.4208 9.2650 350.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.0000 9.2400 150.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.3580 8.6500 1265.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.4446 8.6000 865.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.5539 9.0000 500.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0576 8.2500 1250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3300 8.9010 1000.00 INE261F09GZ6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 20-Dec-14 100.0626 9.2813 500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.1935 8.7500 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9913 9.2500 250.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.0921 9.7100 3.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9093 9.0000 250.00 INE422L07053 CENTURY REAL ESTATE HOLDINGS 17.75% 31-Aug-15 100.0000 12.60 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.0000 8.8745 500.00 INE138A07108 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 26-Sep-15 100.0000 35.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.5056 8.6500 625.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.6315 8.6000 375.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 101.0000 8.8500 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.3100 8.9800 2.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1952 8.9900 250.00 INE043D07CN2 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-I 9.30% 13-Sep-16 100.4500 9.1000 200.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.2700 8.8500 50.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.8643 9.6049 2000.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 103.3080 9.7700 340.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.4986 9.6800 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9024 9.0777 500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.6236 9.6800 1.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7986 8.9000 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3536 8.9000 550.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3107 8.9100 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2858 8.9000 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.0634 9.3700 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 25.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.1600 9.0776 1.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 96.3700 10.3629 30.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.1700 9.1753 20.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 101.2400 9.4608 20.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.4669 8.8400 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 106.1120 9.3300 350.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.4600 8.9300 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.0954 8.9500 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.0343 9.8800 50.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.6167 8.9052 300.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.7466 9.6200 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.7500 7.6200 35.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.7500 7.6300 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.4000 7.4800 3.10 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 99.6000 11.4400 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.5000 9.3669 2.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.1138 9.9000 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.0620 9.9000 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 100.8200 9.3100 31.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.0000 9.2800 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4988 8.9350 1500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7000 8.9040 800.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8725 9.3900 1100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0311 9.3650 600.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT R 9.70% 17-Jul-22 100.0600 9.6779 6.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6500 8.8700 18.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 100.0000 10.3000 150.00 INE121H07885 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.54% 28-Sep-22 100.7500 9.4145 100.00 INE121H07885 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.54% 28-Sep-22 100.8379 9.4000 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED SR-XLVII 8.84% 04-Oct-22 100.0000 8.8400 600.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED SR-XLVII 8.84% 04-Oct-22 100.2240 8.8047 500.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.7000 9.1082 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0500 11.1400 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 102.8775 9.0700 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.0000 7.6300 252.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.5000 7.6900 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.5000 7.7700 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.1700 7.7000 1.80 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.0500 8.9250 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% - 100.5000 9.3100 96.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% - 100.5500 9.3100 80.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 1.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 104.4000 8.9490 156.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.0000 10.8700 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4800 10.9000 202.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 98.0835 10.2565 40.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5500 10.8400 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.6000 10.8400 2.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 100.0000 9.0400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 