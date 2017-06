Oct 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3070.10 NSE 11851.80 FIMMDA 19308.90 ============= TOTAL 34230.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 9.98% 02-Jun-14 98.0000 - 9.70 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 101.3459 9.3000 100.00 INE138A07108 PENINSULA LAND LIMITED SR-A 4.00% 26-Sep-15 100.0000 - 36.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 20.00% 06-Jun-16 102.7200 8.7700 2.00 INE449C07022 ANDREW YULE & COMPANY LIMITED 9.15% 22-Aug-16 98.9500 9.4200 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.67% 12-Jan-17 100.2500 12.8700 4.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 04-Oct-17 100.3221 9.2600 590.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 13.50% 28-Apr-20 100.3500 10.6000 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 10.30% 18-Mar-21 110.4348 10.8600 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 8.10% 11-May-21 105.3000 10.9900 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 106.2600 9.3300 1200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.7991 9.9300 250.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 4.00% 07-Dec-21 100.0500 12.4500 12.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 18.00% 27-Mar-22 103.5600 7.4900 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.20% 15-Jun-22 102.6300 8.9200 5.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 8.10% 28-Jun-22 100.3000 11.2000 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.6832 7.6200 274.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 12.00% 05-Mar-27 105.2500 7.5300 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.9899 9.1000 550.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.25% 21-Aug-72 103.0273 8.0700 9.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.15% 20-Sep-99 100.5000 12.6800 0.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 4.00% 31-Dec-99 102.0000 12.1400 11.50 NSE === INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.9350 8.9040 200.00 INE514E08530 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.80% 22-Jul-13 101.3773 8.7918 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.6919 8.7542 300.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Jan-14 100.8166 8.8806 200.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9643 8.6761 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7291 9.2000 100.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 86.9729 9.6500 200.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.4495 8.7258 150.00 INE053F09GD4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-14 99.5147 8.7254 100.00 INE401G08048 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION 7.80% 14-Jun-14 68.4250 - 1.00 INE660A07IH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Jul-14 85.1699 9.6500 120.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 100.4767 - 750.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 101.0176 8.7700 100.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.1997 8.6800 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.4030 8.8488 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0114 8.8097 200.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0748 9.4193 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 16-Jan-15 101.1028 8.7706 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.0691 - 250.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 96.1150 9.0124 6.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 99.4845 8.9800 45.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.6023 8.8000 200.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 101.7707 8.8000 250.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 101.8340 8.7900 500.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 13-Sep-16 101.8770 8.8000 100.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Sep-16 101.8790 8.8000 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.6685 9.1275 700.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 112.5000 - 2.20 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.2415 8.8853 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4500 8.9458 1750.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3187 8.8900 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9964 - 250.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 102.6800 9.6603 2.00 INE245A07341 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-18 99.2960 9.3000 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.3400 0.0000 100.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 98.5907 10.9527 200.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.8600 0.0000 2.40 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 99.4500 11.0819 0.80 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.1712 8.9550 400.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3042 8.9550 402.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 103.3500 9.8993 0.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.0277 8.9547 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.0315 9.8799 300.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.7666 8.9025 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5000 8.4044 21.80 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5800 9.5362 48.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3052 9.3150 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4649 8.9400 350.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.3411 9.3150 250.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.1800 - 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4365 8.9000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6850 9.3150 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.2000 8.9380 1.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2000 - 24.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.5000 - 9.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.9000 - 80.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 100.9800 9.5548 17.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.6700 10.2311 1.10 INE039A09PI4 - -- - 100.1000 - 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.8100 - 340.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5900 - 22.00 FIMMDA ====== INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.9350 8.7000 200.00 INE752E07FG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-13 100.0700 8.5691 100.00 INE691I07109 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-13 99.5401 9.6500 50.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 99.1702 9.1000 5.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.5138 9.1994 50.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 99.0652 8.7100 100.00 INE556F09155 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.65% 19-Jul-13 99.2376 8.7100 100.00 INE514E08530 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.80% 22-Jul-13 101.3773 8.7100 100.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 99.9500 10.7110 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.6919 8.7800 300.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Jan-14 100.8166 8.9043 200.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9643 8.6903 250.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.7291 9.2000 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 97.5000 8.7224 5.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 86.9729 9.6500 200.00 INE660A07IH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Jul-14 85.1699 9.6500 120.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.8500 8.8600 7.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 100.4767 9.1100 500.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 100.4752 9.1100 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 101.0176 8.7700 100.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0000 - 20.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.1997 8.6800 150.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.0000 9.2300 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.4030 8.8623 550.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0114 8.8200 200.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0748 8.5700 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 101.1429 9.0000 250.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 101.3459 9.0000 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.0691 8.9000 250.00 INE907I07042 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 20.00% 01-Sep-15 100.0000 - 5.00 INE138A07108 PENINSULA LAND LIMITED SR-A 13.75% 26-Sep-15 100.0000 - 1.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0000 10.2518 1250.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0000 10.2513 200.00 INE916D071Z0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 05-Oct-15 100.0000 9.9000 100.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 96.1150 9.0185 6.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 102.6023 8.8000 202.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 101.7707 8.8000 250.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 101.8340 8.7958 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5450 8.7800 150.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.8770 8.8000 100.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 101.8790 8.8000 100.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.8200 9.3500 1.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.6685 8.6500 700.00 INE341E08058 MSRDC SR-13 13.50% 23-Oct-16 112.5000 9.6200 4.40 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.2415 8.8900 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.9500 8.9400 6.00 INE721A07DH9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 20-Jul-17 100.1729 10.0084 1000.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4500 8.6384 1250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3187 8.8865 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9964 8.8000 250.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 97.9000 10.5500 2.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.3221 9.2148 200.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 97.5160 9.4800 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 102.6800 9.0100 2.00 INE245A07341 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-18 99.2960 9.3000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.0300 8.8250 22.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 101.3000 11.5100 2.50 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.3400 9.6200 100.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 98.5907 10.9500 200.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 100.3910 10.9406 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.8600 8.8700 2.40 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 99.4500 11.0700 0.80 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 101.1712 8.9550 450.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2600 9.3050 800.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3042 8.9550 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.0291 8.9600 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.0277 8.9600 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.7991 9.9200 300.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.5531 8.9152 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 100.3620 10.9399 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0500 7.5800 37.80 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.0293 9.0900 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.7666 8.9050 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.0000 7.5400 13.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.1000 7.5285 12.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3900 9.5674 44.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3052 9.3150 102.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.0573 9.3550 100.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4700 9.2100 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4649 8.9400 410.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.3411 9.3150 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.0500 9.3600 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.3544 8.9150 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4365 8.9000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6850 9.3150 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.0700 8.9000 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.0700 8.9000 1.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 100.5981 10.0968 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.2000 9.8600 28.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 100.3340 10.9400 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.5000 9.1100 5.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.5600 8.9099 4.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-L-31 10.30% 28-Sep-22 100.0000 10.3000 50.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 100.0660 10.2300 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 100.9800 9.0100 17.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 11.1300 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.2500 9.0000 26.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.2500 9.0000 25.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.2500 7.5800 21.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0000 7.7200 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.3400 9.3400 175.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.0152 11.2201 137.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8300 10.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.3000 11.1770 1.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.0000 9.4000 79.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 12.3782 6.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.2500 9.9500 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5600 9.2943 1400.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.9899 9.0900 1069.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 102.8700 9.1021 101.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 97.2698 10.2500 150.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 99.9500 9.9794 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3000 10.8100 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4800 10.9000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.8500 10.8300 1.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 12.75% 31-Dec-99 100.5000 12.6500 0.50