Oct 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2078.00 NSE 24102.70 FIMMDA 26382.80 ============= TOTAL 52563.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.4668 9.5700 300.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 100.5370 9.5200 250.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 98.8171 12.8500 30.00 INE138A07074 PENINSULA LAND LTD 13.75% 31-Jul-15 100.2500 - 1.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 99.7724 8.8900 90.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 102.8000 8.7400 2.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.2000 - 5.50 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.7588 11.7800 4.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2436 9.2300 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 9.2000 100.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 58.4100 8.7800 20.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.8223 9.2300 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0300 12.4900 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.9000 7.5900 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.5000 7.7100 5.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.3400 8.9200 33.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 100.4000 10.5700 1.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.0070 8.9700 2.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.0000 9.6700 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.7000 7.5100 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.2500 7.6000 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.1600 7.2600 2.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 23.5720 9.9000 27.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.3897 9.0600 950.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.8800 10.4200 6.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7500 11.00 NSE === INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0829 8.6924 500.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 100.1026 8.6720 200.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 101.0205 8.5046 100.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 10-Feb-14 98.2400 9.8204 1.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.3510 8.8242 50.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.6576 9.0000 7.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0427 9.5572 4250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.4407 8.8287 1650.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.1995 8.7890 200.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 96.2000 9.5683 6.10 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.0691 - 550.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 97.7437 9.2250 300.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.8346 9.2250 750.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.2578 9.2250 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.6023 8.8000 2.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.3300 9.2989 4.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5157 9.2633 2750.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8659 8.8800 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4500 8.9458 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3932 8.8700 900.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9950 - 250.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.6249 8.9051 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.5245 8.9245 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4552 8.9254 350.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 49.4837 0.0000 7.10 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 01-Aug-21 103.4500 9.8822 0.50 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.8207 9.2250 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5300 8.3996 21.80 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6000 9.5329 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.3064 9.8799 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5282 8.9300 1100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 15-Jun-22 102.5282 8.9300 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.1207 9.3500 500.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL -- 28-Jun-22 100.5000 0.0000 1.50 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 107.0200 8.8462 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5220 9.0400 2.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.1500 - 6.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.3413 - 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 01-Aug-26 105.1500 10.0342 0.70 INE060K08028 - -- - 100.0000 - 4000.00 INE060K08028 - -- - 100.0000 - 4000.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0000 - 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.3500 - 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.4 BD PERPE 9.40% 31-Dec-99 100.5600 - 23.00 FIMMDA ====== INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 05-Nov-12 109.3067 8.3905 500.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 19-Nov-12 100.0829 8.3500 500.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 99.8430 9.1600 50.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 99.9129 8.8034 250.00 INE001A07801 HDFC SR-36 6.29% 20-Jan-13 99.3080 8.4705 200.00 INE001A07801 HDFC SR-36 6.29% 20-Jan-13 99.2700 8.8265 100.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 99.6080 9.3300 76.90 INE660A07EJ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-13 95.1051 9.3000 5.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 100.0600 10.4700 100.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 100.1026 8.6600 200.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 101.0205 8.9000 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.2000 8.3323 4.50 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.3510 8.8200 50.00 INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 23-Apr-14 99.9594 9.8400 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 9.58% 27-Jul-14 101.3522 9.5900 500.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.4668 9.5700 300.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 100.5370 9.6500 250.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 98.8171 12.8499 30.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 98.4900 - 30.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.0608 9.2100 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 11-Nov-14 100.0427 8.3500 3250.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 11-Nov-14 100.0464 8.3500 1000.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 15-Dec-14 101.4407 8.8400 1650.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 97.0200 9.0000 2.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 99.1995 8.8000 200.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 27-Apr-15 101.0691 8.9000 550.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3138 9.2250 50.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 97.7437 9.2250 300.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.4632 8.6600 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 07-Aug-15 100.8346 9.2250 750.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.8207 9.2250 250.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.8223 9.2250 100.00 INE422L07053 CENTURY REAL ESTATE HOLDINGS 17.75% 31-Aug-15 100.0000 - 28.60 INE043D07CT9 IDFC LIMITED 9.00% 07-Sep-15 100.0100 9.0000 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 101.2578 9.2250 250.00 INE001A07801 HDFC SR-36 6.29% 28-Sep-15 100.0000 10.2513 500.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 99.7724 8.8800 90.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 99.5000 9.0000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5500 8.8800 100.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.3300 9.5100 4.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 07-Dec-16 101.4957 0.0100 2500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5157 9.2700 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.1211 8.8250 50.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 24-May-17 102.0322 8.8150 100.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 20-Jul-17 101.8659 8.8849 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4500 8.6384 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3835 8.8900 10.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 27-Aug-17 101.3932 8.8750 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3173 8.8853 400.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3565 9.2000 300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.2865 9.4800 60.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 100.9950 8.8000 250.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.6249 8.9100 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 04-Oct-17 100.2436 9.2300 100.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 08-Oct-17 100.0000 9.1946 550.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.1300 9.3306 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.5245 8.9400 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4552 8.9300 400.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.6388 9.0700 100.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.2300 10.0598 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.3800 8.9396 20.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 100.6650 10.9007 250.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 49.0666 8.9300 7.10 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.0315 9.8800 198.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.0301 9.8800 2.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 100.6650 10.9000 250.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.0000 9.0000 1.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.8854 9.1200 7.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.8200 7.6136 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.3500 7.7200 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.4000 7.7159 5.00 INE013A08218 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 21-Mar-22 100.0810 10.5600 8.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 102.2600 7.5800 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6000 9.5329 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.3064 9.8800 50.00 INE001A07801 HDFC SR-36 6.29% 15-Jun-22 102.6500 8.9100 512.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7849 8.8900 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6500 8.9161 372.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 27-Jun-22 101.1207 9.3500 500.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.3400 8.9197 50.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 99.9000 10.2100 150.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 103.2500 9.6600 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.0070 8.9000 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 102.1000 8.9533 2.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND 9.67% 01-Sep-22 100.1500 9.8700 3.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 101.3413 9.0849 50.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 100.0649 10.2300 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.1200 8.9900 17.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.9900 9.0847 0.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6200 9.1853 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6200 9.1852 0.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.6000 7.7800 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.3560 7.5900 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.0800 7.6219 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5000 7.6601 28.20 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.3000 9.3600 343.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5700 9.3027 178.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7400 11.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 27-Sep-31 106.4800 9.3028 470.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 27-Jul-37 103.1899 9.0700 694.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 27-Jul-37 101.9219 9.2000 550.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.4500 10.2600 11.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 97.3095 10.2500 100.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 99.9500 9.9785 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 11.0068 2.00 INE043D07CT9 IDFC LIMITED 9.00% 28-Sep-72 102.0817 10.2369 1400.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6500 10.8600 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.5000 11.1400 1.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com