Oct 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1871.00 NSE 17514.60 FIMMDA 26242.00 ============= TOTAL 45627.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07DJ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.50% 30-Jul-13 99.8894 10.0000 600.00 INE660A07IU1 SUNDARAM FINANCE LTD 11.50% 14-Sep-14 100.8014 9.3100 100.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 11.50% 23-Jul-15 101.1983 9.2400 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 11.50% 13-Sep-16 101.2748 11.9000 5.50 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.50% 04-Oct-17 100.3584 9.2100 300.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 11.50% 10-Nov-17 100.0000 9.9900 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.50% 03-May-18 100.0000 11.9000 5.00 INE261F09EY4 NABARD 11.50% 01-Mar-19 60.1000 0.0000 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 11.50% 18-Jul-21 106.2864 9.3100 350.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 11.50% 05-Mar-22 103.3000 7.6800 3.50 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 11.50% 27-Jun-22 100.5000 9.1700 13.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 11.50% 17-Jul-22 99.5000 9.7800 60.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 11.50% 01-Oct-22 102.2600 9.0900 12.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 11.50% 30-Jan-24 102.3500 9.6200 1.00 INE572F08022 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 11.50% 26-Sep-24 99.0000 9.6500 30.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 11.50% 25-Oct-25 100.0200 9.3300 20.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 11.50% 04-Aug-26 99.9300 10.8100 9.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 11.50% 01-Sep-26 103.5200 8.9900 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 11.50% 25-Jan-27 109.5700 7.2000 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 11.50% 23-Feb-27 104.5000 7.5700 3.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 11.50% - 101.8500 12.2800 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 11.50% 21-Aug-72 103.7700 0.2900 37.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.50% 31-Dec-99 100.0000 12.7500 35.00 NSE === INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 27-Feb-13 100.0183 9.1032 100.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 28-Feb-13 100.0586 8.9970 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 114.4533 9.2392 600.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 113.6508 9.1741 500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 117.9573 9.0961 400.00 INE121A07FO3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 12-Jun-14 104.5015 10.1000 250.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.7865 9.5500 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.8599 8.8600 500.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.8508 9.2350 300.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.0608 - 350.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.7035 9.2500 3.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 101.6521 8.7080 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.6823 8.6966 200.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0411 9.5586 1950.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.4591 8.8188 1550.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.0821 9.1897 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.2415 8.7006 200.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.1117 9.2150 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.3481 9.2200 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.9486 9.2100 500.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.4700 8.9527 2.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.1331 9.2200 200.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.7965 9.2299 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.6317 8.7030 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.9000 9.2199 450.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3230 9.2200 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 115.8039 9.2499 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.6753 9.1256 700.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5157 9.2633 1250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.2233 8.8902 50.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.6410 9.4400 1.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 103.2200 8.9638 2.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 101.6966 9.1431 150.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 103.7472 9.6995 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9958 9.0026 50.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 24-May-17 102.0868 8.8000 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8263 8.8900 350.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.6301 8.8980 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3932 8.8700 450.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.2779 - 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 - 80.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 102.4500 9.7156 5.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 107.8100 9.0525 2.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 108.8300 9.0329 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.4241 8.9445 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.4241 8.9445 3.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4548 8.9252 425.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.8000 0.0000 33.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.4000 8.9393 4.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.6854 8.7939 12.60 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.7500 11.3877 3.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3320 8.9499 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3320 8.9499 63.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.7692 8.9461 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.9894 9.5759 250.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.1336 9.0771 250.00 INE013A08218 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 21-Mar-22 104.9600 - 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.2182 9.8950 750.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 - 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5282 8.9300 6.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.4025 9.3050 500.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.6000 0.0000 1.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 99.9900 10.9816 5.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 99.4500 - 40.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6513 9.3200 300.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.4200 - 23.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 101.9144 8.9371 7.50 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0300 7.7180 16.50 INE753F07046 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.0000 9.1093 100.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.9400 9.2450 100.00 INE155A08100 - -- - 101.2033 - 250.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0000 - 50.00 INE039A09PI4 - -- - 100.0000 - 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5700 - 11.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5700 - 5.00 FIMMDA ====== INE001A07DL8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.08% 18-Jan-13 99.8850 8.9000 50.00 INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 27-Feb-13 100.0183 8.9244 100.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 28-Feb-13 100.0586 8.8000 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 114.4533 9.1000 600.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 113.6508 9.0500 500.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 99.1278 9.3500 250.00 INE722A07380 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 9.25% 12-Jul-13 102.8129 9.9988 150.00 INE721A07DJ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 30-Jul-13 99.8894 9.9067 600.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 117.9573 9.0500 400.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 9.20% 08-Sep-13 101.3203 10.8933 20.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.3000 8.1070 20.00 INE121A07FO3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 12-Jun-14 104.5015 10.7700 250.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.7865 9.5500 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.8599 8.8600 500.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.8508 9.2350 300.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 03-Oct-14 100.0608 9.2100 450.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR - 18-Oct-14 101.6521 8.7300 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 101.6823 8.7099 200.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0427 8.3724 1000.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0411 8.3500 950.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.4591 8.8323 1550.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 101.0821 9.2000 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 101.2415 8.7100 150.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 101.1421 9.0000 50.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 101.1117 9.2200 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.3481 9.2200 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.9279 9.2200 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.9486 9.2100 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.1607 8.8875 100.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.1331 9.2200 100.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 101.0666 9.2500 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.7965 9.2300 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 0.00% 23-Jul-15 101.1983 9.0000 150.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.36% 23-Jul-15 101.2000 9.2400 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.6327 8.7135 300.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.6317 8.7134 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8997 9.2200 450.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 101.0002 8.9200 250.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 11.00% 21-Sep-15 98.8888 9.2400 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.3404 8.6600 137.50 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.2279 8.7050 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3230 9.2173 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 115.8039 10.4667 50.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 100.5000 9.1200 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5895 8.8700 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.6753 8.6400 700.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5157 9.2767 2000.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.2233 8.8950 50.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.8000 9.2200 100.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 101.6966 8.8363 150.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 103.7472 9.7000 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.9958 8.7800 50.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 102.0868 8.8086 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.0800 9.2100 54.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8263 9.8900 350.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.6301 8.7000 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4000 8.8901 4.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3932 8.8700 460.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 07-Sep-17 101.2779 9.2200 50.00 INE245A07333 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-17 99.3830 9.3000 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 04-Oct-17 100.3197 9.2148 300.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 08-Oct-17 100.0000 9.2000 300.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.91% 16-Apr-18 97.5178 9.4804 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 5.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 102.4500 9.0600 5.00 INE245A07341 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-18 99.2945 9.3000 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.4241 8.9500 53.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4313 9.7000 375.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4552 8.9300 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.6300 9.4200 100.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.8000 9.4000 33.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.4100 8.9450 20.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.98% 26-Nov-20 99.0300 9.1405 14.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 49.8433 8.8808 12.60 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2864 9.0000 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4102 9.2800 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3320 8.9500 360.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3400 8.9500 6.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.7849 8.9475 100.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.9894 9.5800 250.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.1336 9.0800 500.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.0094 9.1000 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.30% 05-Mar-22 102.4000 7.7200 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 05-Mar-22 103.1500 7.6034 2.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.3941 9.8700 750.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 01-Jun-22 100.0000 11.4700 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7075 8.9000 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6600 8.9095 43.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.4025 9.3050 500.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.4900 9.3700 13.00 INE202B07597 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-22 99.9900 11.0000 5.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 8.84% 17-Jul-22 100.1000 9.9043 5.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5000 8.8900 12.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6513 9.3200 300.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.40% 01-Sep-22 100.2500 9.8500 20.00 INE121H07885 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED - 28-Sep-22 100.8330 9.4000 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.25% 01-Oct-22 102.2600 9.1058 12.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.0000 8.8300 250.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.4500 8.8646 15.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0200 9.5500 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 11.90% 16-Mar-26 106.3000 9.0992 51.70 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.20% 16-Mar-26 102.3000 9.0400 9.60 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.8100 8.9500 60.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND -- 25-Jan-27 105.2251 7.6800 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0300 7.7100 31.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0000 7.7200 18.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION -- 27-Mar-27 103.7637 7.6700 20.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.0000 8.9301 100.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED -- 10-Mar-17 101.2033 9.4995 250.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 10.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 101.2500 8.2500 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.3000 11.1768 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5500 9.3107 950.00 INE043D07CR3 IDFC LIMITED -- 01-Oct-16 100.6066 9.0084 500.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 24-Sep-14 100.4925 9.6000 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5700 9.3023 210.00 INE018E08045 SBICPSL -- - 101.2300 9.2500 200.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.14% - 100.0000 9.7027 150.00 INE660A07IU1 SUNDARAM FINANCE LIMITED RESET 14-Mar-14 100.0826 9.4921 100.00 INE013A07RX8 RELIANCE CAPITAL LIMITED RCAP LT- 9.43% - 99.7918 10.2000 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7375 35.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5047 9.3000 150.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5032 9.3000 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 100.8000 9.3100 192.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V RESET 18-Sep-37 100.0000 9.9736 50.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.27% 05-Oct-37 99.9000 9.9841 50.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED RESET 05-Oct-37 99.9500 9.9784 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.3000 11.0027 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 11.0067 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.5446 10.9500 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.8000 10.9100 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India