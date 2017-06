Oct 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2550.30 NSE 8751.90 FIMMDA 19854.50 ============= TOTAL 31156.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07JR2 HDFC LTD 9.10% 14-Oct-13 100.0260 9.0700 100.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.0134 10.0400 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0000 8.8500 100.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.4700 10.0200 50.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 101.1655 9.1700 100.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.0436 9.2600 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4500 8.8800 5.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 06-Oct-17 99.9671 8.6500 1550.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 58.5800 8.7500 0.80 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0500 10.9500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.0722 9.5100 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.2000 7.4000 0.50 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.6500 9.5900 1.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 37.7300 9.9300 190.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.2500 7.4500 0.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6000 9.3400 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 4.2100 1.50 NSE === INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.6792 8.6217 450.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 100.7658 9.2100 50.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.3285 8.7500 100.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 101.7649 8.6429 150.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.2535 8.6810 325.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0296 9.5543 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Aug-15 101.0075 9.1500 150.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.5894 8.5600 50.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.4648 8.6599 350.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3953 9.1900 150.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 102.2000 8.3438 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.6925 8.8300 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 101.7513 9.1932 500.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 101.0493 9.3708 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 100.7800 9.4516 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9155 8.8650 350.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 100.2000 - 2.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.6259 8.8331 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3103 - 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.5100 - 16.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 100.4308 - 200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.5535 8.8447 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.8000 0.0000 13.00 INE065L08017 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.39% 21-Sep-20 100.0000 - 592.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.2500 8.4281 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.3500 8.2688 5.40 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6846 8.9050 116.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.7000 0.0000 2.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6400 - 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.9076 - 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.0000 - 375.00 INE148I08025 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 09-Oct-22 101.2500 - 188.00 INE572F08022 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 26-Sep-24 98.7500 - 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6721 9.3554 2948.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.5000 8.1749 8.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.5000 9.4405 2.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0000 - 50.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 98.2200 9.9040 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 103.7300 - 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 - 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6800 - 32.00 FIMMDA ====== INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 99.8932 8.3498 150.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 100.0677 8.7300 400.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 127.2836 9.6064 250.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 30-Aug-13 118.1883 9.0004 200.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.6792 8.6058 450.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 100.7658 9.2100 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.0472 9.0600 15.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 101.3285 8.7500 100.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 11-Jul-14 101.2807 10.1300 250.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 100.1584 9.8498 1500.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.0134 10.0472 100.00 INE438A08019 APOLLO TYRES LIMITED 10.10% 30-Aug-14 100.8203 9.9700 500.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.0000 9.7500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0000 8.8500 700.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 101.7649 8.6601 150.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.2535 8.7002 325.00 INE503A09067 DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD 11.25% 30-Apr-15 100.5600 11.0000 18.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 100.9421 9.6450 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.6062 8.6000 100.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 98.6388 8.9800 10.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.9609 9.1700 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.9405 9.1565 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.6960 8.5600 50.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 100.5894 8.5600 50.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.3000 10.9742 400.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.4648 8.6600 350.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3953 9.1900 150.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.6000 9.4263 2.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 102.2000 9.1000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.6925 8.8300 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5400 8.8768 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 101.7513 9.2000 500.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 101.0543 9.3694 1000.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.91% 14-Apr-17 98.8000 9.2200 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 102.0500 9.0000 6.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 102.0436 9.2500 200.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 100.7800 9.7000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9155 8.8702 350.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 100.2000 11.2100 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4500 8.8800 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3103 9.2151 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.2810 9.4800 40.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.5100 9.2500 16.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 04-Oct-17 100.4308 9.1847 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 06-Oct-17 99.9671 8.6661 1550.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9809 8.9100 700.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.5535 8.8511 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.0000 9.7017 500.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.0000 9.7019 350.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.8215 9.0224 12.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.8000 9.4000 13.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 97.8600 10.0500 20.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.5000 8.9200 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.8186 8.9400 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.0722 10.4000 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3273 8.9500 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.2014 8.9300 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.2700 8.9200 3.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.1961 9.0700 750.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.2500 7.5500 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.0000 7.5400 26.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.4500 7.7000 15.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5500 7.5400 10.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 98.0000 11.0700 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6846 8.9100 127.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6300 8.8447 16.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.1500 9.9000 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5300 8.8900 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6400 9.1000 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.9076 8.8900 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.1800 9.4200 850.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.0000 9.4612 375.00 INE148I08025 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 09-Oct-22 99.9200 10.3000 170.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.0000 8.8644 150.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 102.8437 9.0700 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6721 9.3554 2945.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.6269 9.2287 220.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.5000 7.5700 12.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0000 7.7200 30.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 103.9398 7.6500 22.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 103.7000 7.6800 1.10 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.1500 8.9118 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 103.7300 9.0159 4.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 100.0000 9.9726 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 9.0000 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.3500 10.9969 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7000 10.8500 41.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0500 10.8600 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6500 9.2900 104.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6000 9.3024 50.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 12.3760 1.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com