Oct 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3852.30 NSE 16661.50 FIMMDA 32727.10 ============= TOTAL 53240.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 100.2270 8.7600 950.00 INE020B08781 RECL 8.84% 16-Oct-14 100.0695 8.7600 900.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 100.1493 9.0800 500.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 20.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.0114 9.1900 36.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 100.2522 9.1800 150.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.5834 9.2300 50.00 INE029A07067 BPCL 8.65% 8-Oct-17 100.0927 8.6200 500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 8-Oct-17 100.0876 9.1700 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 3-May-18 100.0000 11.9000 3.00 INE261F09EX6 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 0.00% 1-Feb-19 58.9000 8.7800 32.00 INE261F09EY4 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 0.00% 1-Mar-19 60.1500 8.3000 0.80 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.1500 10.9400 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 2-Jun-21 104.7500 10.8800 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.5809 9.2600 300.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN RESET 7-Dec-21 100.0000 12.4900 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.4400 9.5600 42.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 0.50 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.7057 9.2600 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 1-Sep-22 100.5000 9.5900 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.8300 7.5000 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.10% 23-Feb-27 105.7500 7.4300 2.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 8-Oct-27 100.8500 10.0100 1.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.85% 15-Jun-30 99.1700 8.9400 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.4857 9.0500 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.1000 10.6300 1.00 INE121A08MO7 Cholamandalam Investment 12.75% 20-Sep-99 100.0000 12.7400 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.3000 12.7100 2.00 NSE === INE572E09056 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.30% 29-Dec-12 100.0524 9.3288 50.00 INE043D08DD9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Apr-13 96.0179 8.9516 1500.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 98.9532 9.1813 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6525 8.6535 200.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.3980 9.1159 100.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 118.0725 9.1532 500.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.6056 9.0356 250.00 INE136E07KR6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 24-Sep-13 109.0000 0.4895 10.50 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.5193 9.0116 450.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 100.1872 8.5676 250.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 100.1064 8.5919 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.6378 8.6067 50.00 INE691A09052 UCO BANK 7.25% 30-Apr-14 97.5000 8.5711 6.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 101.4473 8.6699 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.7352 8.7300 50.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.8974 9.2000 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 101.1730 8.6700 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 101.7516 8.6563 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.6276 8.7285 150.00 INE008A08ZM2 IDBI BANK LTD OMNI 7.25% 24-Jan-15 96.4400 9.0164 3.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 101.1600 9.1104 2.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 96.4700 9.5868 6.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.2758 - 500.00 INE008A08B87 IDBI BANK LTD OMNI 7.50% 08-Jun-15 96.4900 9.0182 2.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.6775 8.5700 150.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.4000 9.4218 20.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 102.5000 8.2486 1.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 100.0000 10.4867 2.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8038 8.7943 1000.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.7508 9.1930 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5756 9.1962 1750.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 101.0743 9.3636 500.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.0500 9.0081 17.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 103.2200 8.9616 2.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 99.5000 9.0369 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1082 9.1818 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8152 9.1700 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.3228 9.2135 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9140 8.8650 350.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.6309 8.8315 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5003 8.8400 550.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4626 - 300.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.4682 - 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0490 - 300.00 INE648A09060 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 20-Mar-18 102.0000 9.8848 6.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 101.8000 9.4809 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.2100 0.0000 28.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.6300 0.0000 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 99.3000 0.0000 1.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.8215 - 12.00 INE428A09125 ALLAHABAD BANK RESET 18-Dec-19 100.1900 0.0000 2.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 97.9372 10.0438 16.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.5500 8.9109 2.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 99.7994 8.9638 50.00 INE752E07FO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-21 101.8298 8.8600 50.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.7800 8.5590 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3500 9.0230 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.9000 8.8159 1.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.8000 8.3349 9.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 99.1000 8.8288 2.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 103.1000 11.3212 1.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 103.6500 11.2231 1.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.8612 8.8874 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.8337 9.8200 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3653 9.3050 100.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.3800 - 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6300 8.9185 30.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.5875 9.2750 300.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.6704 8.8600 200.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.2000 0.0000 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6556 8.8650 300.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6000 - 87.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.4517 8.8569 50.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 37.7300 0.0000 190.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.02% 24-Sep-25 100.5200 8.9475 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6706 9.3554 2698.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0500 7.7156 6.00 INE039A09PI4 IFCI LTD - 08-Oct-27 101.2400 - 15.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.1200 8.9413 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6500 - 5.00 FIMMDA ====== INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Nov-12 109.4531 8.4520 950.00 INE572E09056 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.30% 29-Dec-12 100.0524 9.0000 50.00 INE086A07059 ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED 9.15% 08-Feb-13 99.7101 9.4779 100.00 INE043D08DD9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Apr-13 96.0179 8.7500 1500.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 98.9532 9.0000 50.00 INE722A07380 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 7.50% 12-Jul-13 102.9849 9.9410 300.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6525 8.5900 200.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.3980 9.1160 50.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 118.0725 9.1000 100.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 100.3828 9.9600 7.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 100.6056 9.0357 250.00 INE144H07BL5 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 23-Sep-13 117.6663 11.5000 49.50 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.5193 8.9900 450.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 100.1872 8.5500 250.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.3000 8.1189 34.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 100.1064 8.5916 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.6378 8.5997 50.00 INE691A09052 UCO BANK 7.25% 30-Apr-14 97.5000 8.5711 6.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 101.4473 8.6699 100.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.70% 11-Jul-14 101.4077 10.0478 250.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.68% 11-Jul-14 101.4177 10.0401 250.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.6872 8.7600 50.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.7352 8.7300 50.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.8974 9.2000 250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 9.48% 18-Aug-14 97.7913 - 25.00 INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 141.9220 10.4000 83.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 101.1730 8.6700 100.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 11.90% 13-Oct-14 100.0100 9.7415 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9800 8.8608 2050.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.24% 15-Oct-14 100.2270 8.7200 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5000 9.1200 2900.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 16-Oct-14 100.2473 8.7000 500.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 101.5591 8.7750 51.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.6276 8.7400 150.00 INE008A08ZM2 IDBI BANK LTD OMNI 7.25% 24-Jan-15 96.4400 9.0164 3.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 100.1493 9.1000 500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1600 9.1500 2.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 96.4700 9.5868 6.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.2758 8.8000 500.00 INE503A09067 DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD 11.25% 30-Apr-15 100.5600 11.0000 16.00 INE008A08B87 IDBI BANK LTD OMNI 7.50% 08-Jun-15 96.4900 9.0182 2.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 9.25% 11-Jun-15 104.0000 - 20.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.6775 8.5700 150.00 INE053F09450 IRFC TX SR-42M 8.00% 29-Aug-15 98.8367 8.3000 50.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 11.69% 21-Sep-15 99.0114 9.1900 36.00 INE296A07815 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT-II 9.23% 12-Oct-15 100.0000 9.6500 500.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED RESET 24-Dec-15 100.2522 9.1800 150.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jan-16 101.5970 8.7400 450.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.4000 9.4100 20.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8038 8.7943 1000.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.7508 9.2000 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5756 9.2000 1750.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 101.1028 9.2042 450.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 101.0743 9.3652 500.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.0500 9.0000 17.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.7134 9.2400 190.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.9659 8.8500 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8152 9.1700 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7054 9.2000 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.3228 9.2142 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0093 8.8400 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3750 8.8947 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5003 8.8400 462.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4825 8.8493 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4449 9.1750 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4626 9.1700 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED RESET 13-Sep-17 101.5834 9.2300 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.4682 9.1748 250.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 9.35% 06-Oct-17 100.0927 8.6161 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.25% 06-Oct-17 99.9821 8.6500 500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0490 9.1848 550.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-17 100.0200 8.8997 750.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. RESET 15-Oct-17 100.0000 8.9097 350.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.5080 9.2400 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 3.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 9.45% 17-Sep-18 100.2500 - 9.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 101.8000 8.6800 5.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.9300 8.9901 1.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.15% 22-Jan-20 97.8867 10.0553 20.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA 9.45% 04-Nov-20 101.1500 8.8000 2.60 INE752E07FO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-21 101.8298 8.8655 50.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.7800 8.8500 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.3500 8.4800 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.3700 9.2907 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3300 8.9100 1.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.8000 9.0200 9.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 99.1000 9.0200 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. RESET 01-Feb-22 104.1900 7.5470 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. - 01-Feb-22 104.2500 7.5500 10.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.8612 8.8900 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.0000 7.5400 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.1000 7.5340 122.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION RESET 27-Mar-22 102.4500 7.5470 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.4400 9.5592 44.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 87.8337 9.8200 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3653 9.3050 100.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED RESET 25-Apr-22 100.7000 9.4026 100.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.3800 8.9475 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6200 8.9200 36.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6525 8.9150 3.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.5875 9.2750 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.3995 9.3050 50.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.6704 8.8600 200.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED - 25-Jul-22 102.7057 9.2500 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6556 8.8699 440.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.45% 01-Sep-22 100.4000 9.8100 2.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6000 8.9576 135.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.5300 9.1100 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. - 01-Oct-22 100.2100 9.6409 10.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.4517 8.8600 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 102.9000 8.8739 127.50 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.0000 11.5200 1.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.02% 24-Sep-25 100.5200 8.9475 20.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6806 9.3520 4698.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.5100 9.2432 750.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.45% 23-Feb-27 105.7500 7.4300 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0000 7.7200 14.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 27-Mar-27 103.7000 7.6750 10.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.0000 8.9100 3.00 INE648A09060 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 31-Dec-99 102.0000 9.3300 6.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 101.2500 11.0000 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 2.00 INE654A09167 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Dec-99 103.4000 9.1000 2.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7400 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.5000 9.3176 25.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.45% 31-Dec-99 100.3000 12.6800 2.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.1200 8.9400 4.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5894 9.2900 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.4857 9.0400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.1000 10.8500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.1500 10.8600 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7500 10.8200 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.8000 10.8300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com