Oct 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4945.34 NSE 15234.20 FIMMDA 35242.50 ============= TOTAL 55422.04 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 20-Mar-14 99.5000 7.1900 1.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT 11.70% 18-Aug-14 98.1700 12.8200 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.3227 8.6700 800.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.3153 8.7300 2250.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 103.5000 - 173.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0200 9.4100 10.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.6487 9.3400 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.1949 9.2600 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2911 8.8400 350.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 3-May-18 100.0000 11.9000 1.00 INE261F09EX6 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 0.00% 1-Feb-19 60.7500 0.0000 33.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.5267 8.9200 8.00 INE909H08048 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.70% 28-Apr-20 100.6000 10.5500 1.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 2-Jun-21 100.0000 11.4000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8845 9.2200 300.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 41.6000 9.9100 6.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 104.2500 7.3500 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 5-Mar-22 103.8500 7.5000 10.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.2500 11.1000 0.50 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.5000 8.8600 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.5496 7.3400 5.34 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 105.7500 7.5700 252.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 23.7850 9.8500 23.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6872 9.0300 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2900 10.7200 6.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM 12.75% 20-Sep-99 100.0000 12.7400 2.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 1.00 NSE === INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 99.9038 8.3711 350.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0407 8.5504 700.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 100.0224 8.6365 150.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 113.8464 9.1295 200.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.7737 8.7192 100.00 INE008A08RR8 IDBI BANK LTD OMNI-1 6.50% 20-Oct-13 97.4000 - 5.50 INE134E08BL1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 11-May-14 98.2357 8.7000 200.00 INE523E07731 L & T FINANCE LIMITED 9.97% 25-Jul-14 100.5976 9.5374 250.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.9537 8.6200 400.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.5700 9.2000 400.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 101.1821 8.6599 1200.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 15-Sep-14 101.2220 8.6400 300.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.48% 22-Sep-14 100.2700 9.3052 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0695 - 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.65% 04-Nov-14 101.7860 8.6363 650.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.7998 8.6385 500.00 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 101.4339 8.5893 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.4349 8.5894 350.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.5739 8.5516 100.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 101.5624 8.6406 80.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.7230 8.5500 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 101.0756 8.6646 400.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.4800 8.6537 350.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5856 9.1932 750.00 INE141A09074 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 07-Dec-16 100.4700 9.3509 13.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.18% 07-Feb-17 101.0000 8.8643 300.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.1000 8.9943 7.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.8900 9.2090 6.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8800 9.1577 10.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 102.1460 8.7200 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0840 8.8200 100.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 100.3000 - 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4000 8.8883 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6534 8.8000 685.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3073 - 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 04-Oct-17 100.4283 - 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 08-Dec-17 94.3794 9.1800 250.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 101.3000 - 18.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.7500 0.0000 200.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 102.9800 0.0000 100.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 97.9372 10.0438 4.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.5500 8.9110 2.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.7000 9.3685 5.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 99.7400 8.9282 90.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.6000 11.9734 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.7800 8.5589 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.7200 8.8900 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3300 8.9086 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.3424 9.8250 150.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 103.6500 11.2246 2.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 41.6000 0.0000 6.50 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.7000 9.5165 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.5824 9.2700 500.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.6400 8.8637 50.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 - 0.20 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.7129 9.2550 400.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.7350 8.8500 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.1000 - 5.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6072 8.8725 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.0895 9.2500 350.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7200 - 110.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 101.0000 9.1854 5.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.5183 8.8469 50.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 101.1200 9.0871 5.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 103.3000 8.8247 35.00 INE572F08022 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 26-Sep-24 98.6800 - 15.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.5900 9.4673 17.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.7400 8.9627 15.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6692 9.3554 972.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.0000 8.1145 4.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.2000 8.9446 3.00 INE850K07016 - -- - 100.8696 - 2000.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9600 9.2550 12.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5800 - 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4500 - 9.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6850 - 4.00 FIMMDA ====== INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 99.9038 8.3000 350.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0418 8.4000 750.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0407 8.4000 350.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 100.0224 9.2200 150.00 INE115A07536 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Apr-13 100.2008 8.8000 50.00 INE043D08DL2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 10-Jun-13 99.0702 8.8000 150.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 113.8464 9.0000 200.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.5155 8.9000 350.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.7737 9.0000 100.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 100.1064 8.5916 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.6378 8.5997 50.00 INE134E08BL1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 11-May-14 98.2357 7.5000 200.00 INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 101.2228 9.2100 100.00 INE523E07731 L & T FINANCE LIMITED 9.97% 25-Jul-14 100.5976 9.5374 250.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.9209 8.6400 200.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.9537 8.6200 200.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.5700 9.0000 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.5716 9.2000 150.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 101.0864 8.7200 20.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 7.25% 18-Aug-14 98.1700 12.8557 25.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 101.2220 8.6400 300.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 100.6200 8.7017 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.5300 8.8500 2.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0000 8.8500 1050.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.3227 8.6650 700.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2460 8.7000 2575.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9400 8.8700 2300.00 INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.91% 16-Oct-14 100.0000 9.2487 500.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.7596 8.6900 400.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.7860 8.6561 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.7998 8.6500 500.00 INE556F09262 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 26-Dec-14 101.4339 8.6000 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.4349 8.6000 350.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.5421 8.5500 100.00 INE008A08ZM2 IDBI BANK LTD OMNI 7.25% 24-Jan-15 96.4800 8.9900 1.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.5739 8.5600 100.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.2591 8.9000 5.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.2000 9.1500 3.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 9.65% 11-Jun-15 104.0000 - 173.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 101.5624 8.6400 80.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 101.7230 8.5500 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 101.0756 8.6100 400.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.0000 8.8715 100.00 INE660A07IZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.90% 12-Oct-15 100.0000 9.6500 500.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.4800 8.6537 350.00 INE691I07133 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.91% 15-Apr-16 98.7800 9.3000 500.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 102.0096 8.7200 250.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.0200 9.6300 10.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 101.5856 9.2000 850.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.6487 9.3695 250.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.1000 8.9900 7.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.8900 9.2000 6.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.8800 9.1500 10.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.0722 8.7400 200.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.1460 8.7200 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 8.95% 17-Jul-17 102.1949 9.2504 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0840 8.8249 100.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 31-Jul-17 100.3000 11.1800 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4000 8.8800 5.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4925 8.8400 700.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6550 8.8000 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3073 9.2100 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.4283 9.1848 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.25% 15-Oct-17 100.2911 8.8300 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.23% 15-Oct-17 100.0000 8.8996 175.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 94.3794 8.9800 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 1.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 102.0875 11.7100 100.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.9400 8.9906 17.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.0000 10.3100 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.5267 8.9200 16.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0900 9.0000 10.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.7000 9.3626 5.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 99.7400 8.9300 90.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.7800 8.8500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8845 9.2000 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.4800 8.9200 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.3424 9.8250 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.2535 9.8400 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 9.70% 03-Sep-21 100.7714 10.1900 250.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.4853 9.4983 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 9.64% 25-Jan-22 104.9000 7.4549 60.10 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. RESET 01-Feb-22 104.2500 7.5500 15.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2500 7.3600 18.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 11.90% 05-Mar-22 103.8500 7.5000 10.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6500 9.4832 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.5824 9.2700 550.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED RESET 25-Apr-22 101.6457 9.2500 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.5031 8.8800 50.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4800 9.2000 16.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD RESET 01-Jun-22 100.0000 11.4700 19.20 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7500 8.8900 54.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.7129 9.2550 350.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 102.7350 8.8500 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.5000 9.0500 8.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 8.84% 17-Jul-22 100.1000 9.9062 4.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6072 8.8502 100.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6385 8.8724 80.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.0895 9.2500 550.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 8.85% 01-Sep-22 100.4000 9.8100 2.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6000 9.1000 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7200 9.0220 650.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 10-Oct-22 100.0000 8.8640 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.5186 8.8500 100.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 102.5183 8.8500 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 100.8700 8.8500 39.40 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 100.9300 8.8500 60.60 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.5900 8.9200 17.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 12.00% 04-Nov-25 103.8361 8.9744 0.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 8.84% 16-Mar-26 105.7046 9.9500 7.40 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 11.1400 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.7400 8.9600 31.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6692 9.3500 7892.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 10.85% 25-Jan-27 108.0000 7.3700 9.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.30% 23-Feb-27 105.7500 7.4300 257.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.0000 7.7200 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 12.75% 27-Mar-27 104.2500 7.6210 100.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.2000 8.9055 4.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.2000 8.8792 3.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.0000 11.2234 212.00 INE565A09124 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 31-Dec-99 100.2000 9.2731 15.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.4000 9.3300 487.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5100 9.3159 325.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 102.0000 12.3752 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.2995 825.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.9600 9.2500 24.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.1800 9.0700 870.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6872 9.0200 340.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.3500 10.9751 18.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5500 10.8800 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.6000 10.8400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India