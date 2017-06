Oct 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3786.50 NSE 10344.40 FIMMDA 25407.40 ============= TOTAL 39538.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.2980 9.2500 200.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.5859 - 192.50 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2923 8.6800 1400.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 121.9699 0.0000 200.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 103.3510 6.4200 50.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 40.00 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 10-Oct-15 100.0918 12.2000 150.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 100.1400 9.0500 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0655 8.6300 1000.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.5000 8.7500 12.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 60.4100 8.2500 1.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.4200 9.2500 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8300 0.0000 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.2000 7.3800 69.40 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.6000 7.4900 9.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.4000 7.4700 90.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.5349 7.4000 1.00 INE610F08012 GRIDCO LIMITED 10.40% 26-May-22 105.2500 9.5500 1.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.2112 9.1800 250.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 100.6900 8.6600 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.2840 7.4800 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0300 7.6000 10.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.6800 9.9800 11.70 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 23.7800 9.8600 2.50 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 102.0000 9.4500 25.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 99.0000 10.0900 1.00 NSE === INE013A07JZ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.25% 02-Nov-12 99.9582 0.0000 100.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7100 0.0000 1.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 123.8792 8.6684 500.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.4451 9.0574 100.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.6641 8.8449 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.7692 8.9438 100.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.8511 8.6700 200.00 INE679A08091 THE CATHOLIC SYRIAN BANK LTD 8.75% 21-Apr-14 95.1794 12.3681 2.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 100.7455 9.0214 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2747 - 1185.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.8032 8.6262 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.9329 8.6900 100.00 INE090A08EM5 ICICI BANK LTD, 7.45% 29-Jun-15 95.4500 9.4094 1.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.6701 8.8200 150.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 95.2800 0.0000 1.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 95.8000 10.6236 1.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 99.3700 9.6221 1.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.1800 9.1509 14.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 103.9800 7.7809 10.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.5061 8.7700 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.5414 8.7639 100.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.9000 9.2069 50.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 103.7510 9.7495 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1261 8.9644 1750.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 103.6500 9.3027 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 103.5000 8.9659 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9301 8.8600 50.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 101.5537 8.7650 248.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4448 8.8700 300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4544 8.8500 600.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2085 - 250.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 95.1800 9.1874 1.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 108.1000 8.9866 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.5922 8.8951 100.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 102.8500 9.2540 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.0200 0.0000 16.80 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.8150 0.0000 0.80 INE090A08PD0 ICICI BANK LIMITED 9.30% 22-Apr-19 100.0515 0.0000 1.00 INE043D08BL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 29-Sep-19 99.3700 0.0000 5.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.2000 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7500 11.9853 1.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 102.8000 9.9916 0.30 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.5000 8.8802 5.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 104.1500 11.1375 0.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.6153 9.2645 252.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7760 8.8900 705.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 99.8800 - 127.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6187 8.8700 320.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.9582 9.2700 350.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.7500 - 6.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2000 - 4.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.2500 - 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.8928 - 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 - 150.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 101.6500 9.0075 1.00 INE572F08022 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 26-Sep-24 98.7600 - 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.4900 0.0000 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 103.7000 9.0052 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6663 9.3554 897.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.3000 7.6871 3.50 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 101.2000 - 11.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.9200 9.1519 30.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5800 - 9.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.5000 - 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8300 - 4.00 FIMMDA ====== INE013A07JZ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.25% 02-Nov-12 99.9582 9.5000 100.00 INE514E09462 EXIM SR-F23 6.45% 15-Dec-12 99.6172 8.4787 40.00 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 99.0750 10.4627 0.20 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 99.0750 10.4627 0.20 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.7634 10.7993 0.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.7634 10.7993 0.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 123.8792 8.6500 250.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.4451 8.9910 100.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.6641 8.8200 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.7692 9.0100 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.5000 8.1152 3.90 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.5859 - 192.50 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5000 7.9740 1.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 98.2712 10.5273 0.10 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 98.2712 10.5273 0.10 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.8511 8.6700 200.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 101.2980 9.2500 200.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 101.1144 8.7000 100.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 100.7455 8.5668 250.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 100.7573 8.5640 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.4600 8.8000 7.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0000 8.8500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2923 8.6700 2035.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2610 8.6900 550.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.8032 8.6400 100.00 INE889M07010 LODHA PRANIK LANDMARK DEVELOPERS - 17-Nov-14 100.0000 - 40.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 121.9699 9.5100 200.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 97.1500 8.8300 1.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 103.3510 9.0000 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.9329 8.6900 100.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 97.8268 9.2200 50.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.45% 09-Jul-15 101.0737 8.7000 250.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.6701 8.8200 150.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 97.9042 9.2200 50.00 INE907I07042 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 20.00% 01-Sep-15 100.0000 - 3.00 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 10-Oct-15 100.0918 12.3300 150.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 103.9800 8.5236 20.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.5061 8.7700 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.5414 8.7700 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.0554 - 70.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.3296 8.7650 300.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.5284 9.2900 500.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.7504 9.2400 100.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.9000 9.1900 100.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 103.7510 9.7500 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1261 8.6800 1750.00 INE721A07DH9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 20-Jul-17 100.7226 9.0000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9301 8.8600 50.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 101.5537 8.7650 248.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4448 8.8700 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3722 8.8948 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4587 8.8548 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4544 8.8548 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0655 8.6200 1000.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 9.1922 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0000 8.9043 450.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 99.3800 9.3100 150.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 95.1800 9.1600 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 3.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 109.6000 8.8300 4.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.5922 8.9000 100.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 102.8500 9.2500 1.00 INE043D07CO0 IDFC LIMITED PP 26/2013 OPT-II 9.25% 13-Sep-19 100.9200 8.9945 92.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 101.1100 10.0200 0.50 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 101.1100 10.0200 0.50 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 100.5025 9.4900 50.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 100.7057 9.4500 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.0500 10.2500 2.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 98.9800 10.4500 300.00 INE017A08227 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 25-Apr-21 101.5627 9.4059 50.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 104.7985 8.8600 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.9200 7.3000 69.40 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.6208 8.8800 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.2600 7.5027 90.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3000 9.5823 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.4500 9.2200 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7760 8.8900 450.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6499 8.9150 155.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.6153 9.2700 250.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.0300 9.6812 4.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.2112 9.0000 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6187 8.8700 260.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.9582 9.2766 350.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND 9.67% 01-Sep-22 100.4000 9.8100 2.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.0265 9.1865 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.7500 8.9339 6.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.2700 8.7912 200.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.0000 8.8634 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8800 300.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5636 9.0705 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6663 9.3554 7695.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.2500 7.6900 5.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.3000 7.6871 3.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 102.9161 8.8663 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.0500 7.6400 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.2000 8.9052 33.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8000 9.2643 300.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 99.2000 9.1400 5.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 100.5900 8.9093 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2000 9.2331 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 104.1902 8.9700 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.5800 9.0300 7.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.5000 10.1400 4.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.4200 9.2500 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.7500 11.9853 13.00