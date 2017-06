Oct 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4437.10 NSE 11706.90 FIMMDA 26575.60 ============= TOTAL 42719.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.7980 7.8600 3.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 02-Jun-14 100.5800 - 144.10 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.55% 16-Oct-14 99.9900 9.5500 250.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 74.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 98.3592 9.0900 80.00 INE572N07010 BELLONA ESTATE DEVELOPERS 18-Oct-16 99.9616 - 800.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.9112 8.8300 150.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.4524 6.7800 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9843 8.6500 500.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.8981 8.8200 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.8861 8.8200 150.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.8750 8.8200 150.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 99.6000 9.0800 5.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.8520 8.8300 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9000 11.1400 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6258 9.2500 100.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 101.7430 9.9800 10.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.8427 8.8300 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.9000 7.2900 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7700 9.0100 30.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.8341 8.8300 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.8263 8.8600 200.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.8099 8.8800 200.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.8033 8.8800 200.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.0500 10.8200 4.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.7972 8.8800 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 110.3600 7.1100 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.6400 7.3200 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.5500 8.8600 100.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.8000 10.0100 12.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.7916 8.8700 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0267 10.3300 10.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 20-Sep-99 100.0000 12.7400 1.00 NSE === INE144H07BS0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 12-Nov-12 105.2700 - 25.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0152 8.6965 780.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.9959 9.0345 250.00 INE129A07032 GAIL INDIA SR-I 6.10% 22-Aug-13 97.6800 0.0000 1.00 INE136E07KT2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 24-Sep-13 109.5000 0.3519 34.90 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6942 9.0230 150.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.9172 8.5314 250.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 101.5681 9.3585 400.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9595 8.6904 100.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.5715 - 400.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 101.0687 8.7200 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.85% 15-Oct-14 100.3044 - 350.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.3813 8.8000 46.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1657 - 3400.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.3626 8.6496 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.6360 8.6597 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.3335 8.6401 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8511 9.2500 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6453 8.8200 900.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 100.6000 10.1212 5.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.7675 9.1049 750.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.3538 8.7527 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1325 8.9149 350.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.1100 8.9882 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1645 8.9530 1000.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5107 9.2500 157.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 67.1725 0.0000 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1534 8.9450 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.91% 15-Oct-17 100.2300 - 2.00 INE090A08PD0 ICICI BANK LIMITED 9.30% 22-Apr-19 100.2600 0.0000 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.7000 0.0000 24.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.1500 10.2013 3.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.7000 8.9382 5.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.9000 8.8441 5.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 101.7430 9.9759 10.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.8600 8.3233 9.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6500 9.5247 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.5516 9.2800 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.0000 0.0000 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4248 8.9000 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 100.7500 - 5.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.4577 - 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6900 - 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.7046 - 350.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2300 - 5.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 9.02% 24-Sep-25 100.8500 8.9030 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8000 9.0955 20.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.5000 8.8381 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 109.2000 8.3058 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6606 9.3554 230.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.2800 7.6892 33.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5500 - 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.9000 - 17.00 FIMMDA ====== INE144H07BS0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 12-Nov-12 105.3900 10.0100 25.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0152 9.5497 2030.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 100.0093 8.5235 36.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.9959 8.8440 250.00 INE691I07109 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-13 99.6129 9.3200 50.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Jun-13 93.9845 9.5700 1.00 INE667F07493 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.41% 28-Jun-13 100.5331 9.2952 50.00 INE136E07KT2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 24-Sep-13 109.6235 10.7736 34.90 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.6942 9.0481 150.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.9172 8.7737 250.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 101.5681 9.3800 400.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9595 8.6899 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7980 7.8500 3.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.5800 16.0000 144.10 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.2050 9.8715 600.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.5715 9.1565 400.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 101.0687 8.7200 250.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 99.8000 12.2500 0.30 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.85% 15-Oct-14 100.3044 8.6761 350.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.3813 8.8000 46.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1657 8.7400 2800.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0000 8.8400 100.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.55% 16-Oct-14 99.9900 9.5511 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 101.3626 8.6600 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.6360 8.6761 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 101.3335 8.6500 150.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.3277 8.6761 2.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8511 9.2500 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 101.1399 8.8613 100.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 99.3901 9.7679 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6453 8.8200 900.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.6620 8.7100 50.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 103.7500 - 74.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 98.3592 9.1100 100.00 INE043D07CV5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 28-Sep-15 78.1159 8.7900 40.00 INE572N07010 BELLONA ESTATE DEVELOPERS LIMITED -- 18-Oct-16 99.9616 - 800.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 100.7675 8.5000 750.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1404 8.8000 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0000 8.8482 275.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.3538 8.7578 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1325 8.9272 350.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 104.4524 9.3200 200.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.1100 9.8600 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1645 8.8471 1000.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5107 9.2553 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.9200 9.1400 7.00 INE721A07DH9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 20-Jul-17 100.7570 10.3000 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1534 8.9500 103.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5656 8.8247 2.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9843 8.6500 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2300 8.8483 2.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1732 8.8000 300.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0000 8.8485 275.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.2034 8.8000 300.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0000 8.8487 275.00 INE018E08045 SBICPSL 9.5 LOA 28SP19 FVRS10LAC 9.50% 28-Sep-19 101.4100 9.2100 6.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.2311 8.8000 300.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0000 8.8488 275.00 INE976I08052 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 28-Oct-19 99.4500 10.3600 1.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.7000 8.9348 5.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.9000 8.8400 5.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 99.5050 10.2600 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.4684 9.4056 250.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.2437 8.8000 300.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0000 8.8489 275.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6258 9.2400 100.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 101.7430 9.9700 10.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.8600 9.0000 9.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2672 8.8000 300.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0000 8.8490 275.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.8500 7.4600 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8350 7.5000 90.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5900 9.5000 7.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5806 8.9203 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.5516 9.2799 150.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4248 8.9000 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6000 8.8700 3.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.4577 8.9100 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.5865 9.2600 11.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.7712 8.9148 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.7046 8.9200 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.1800 9.4200 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2887 8.8000 300.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 8.8491 275.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 8.8500 350.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 8.8492 225.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.8119 8.8700 400.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0000 8.8492 225.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.8053 8.8700 400.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.0000 8.8492 225.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.1200 8.9374 2.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8000 9.0955 20.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.1500 10.8100 7.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6606 9.3554 1389.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 8.8492 425.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.7992 8.8700 350.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.5000 7.5700 7.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5000 7.6600 6.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.3000 7.6870 3.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.5500 9.0400 100.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.7936 8.8700 400.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0000 8.8492 375.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.6000 9.2521 5.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.3500 8.9100 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.8100 9.0072 100.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.2412 10.2800 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5500 10.9400 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.9000 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.3000 10.0000 300.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.1500 10.8300 32.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9000 11.0000 4.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com