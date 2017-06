Oct 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 817.20 NSE 8636.40 FIMMDA 18376.10 ============= TOTAL 27829.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.3110 9.8000 100.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.1200 20.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 103.7500 - 19.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 69.2675 8.0300 2.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9843 8.6500 550.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 100.8000 8.9800 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7500 0.0000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4962 9.2700 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2300 8.9400 1.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 8.8500 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.1000 10.6800 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.1200 9.1700 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.1500 7.3500 1.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.2800 7.4600 8.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.4872 7.5900 6.50 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 20-Sep-99 100.0000 12.7400 1.00 NSE === INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.3400 0.0000 2.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Dec-13 100.7746 9.0778 50.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 100.4558 9.2765 150.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 101.1796 8.6751 300.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.9669 9.1465 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.9199 9.1473 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.5800 0.0000 15.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0904 - 800.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2307 - 900.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.8659 9.1119 100.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 100.0125 9.6280 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.2898 8.6700 750.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.9752 9.2700 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6459 8.8200 150.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.1500 9.1586 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3000 8.9450 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.1012 8.8249 305.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.0112 9.2845 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1202 8.9650 400.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 24-May-17 101.9576 8.8300 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3678 9.2900 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6884 8.9200 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5600 8.8437 3.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.1951 8.9149 402.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.7676 - 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9099 - 600.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 102.7500 9.2752 4.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 58.5500 0.0000 1.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.4500 10.1404 2.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.9800 8.8801 5.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6200 9.5296 13.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 88.1835 9.8000 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3303 9.3100 350.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3053 8.9100 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4493 8.9400 300.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4500 0.0000 1.50 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.4000 - 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6500 8.8697 17.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.4514 - 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 103.4000 - 4.00 INE148I08033 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 22-Oct-22 100.5000 - 437.50 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 98.6500 8.9764 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.2600 0.0000 2.30 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.5600 0.0000 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8000 9.0954 9.60 INE039A09PJ2 IFCI LIMITED 10.01% 08-Oct-27 100.0500 - 2.50 INE535N08023 - -- - 100.0000 - 4.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.3900 8.9099 4.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 104.0300 - 102.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.5000 - 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8700 - 14.00 FIMMDA ====== INE975F07CB5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.34% 05-Apr-13 100.4286 9.3000 2.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 100.1040 8.8500 50.00 INE043D08DL2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 10-Jun-13 99.0702 8.8500 50.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 100.7746 9.1000 50.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 100.4558 8.6315 150.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 101.1796 8.6862 300.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.9669 9.1708 250.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.3110 9.8014 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.9199 9.1565 100.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.1300 20.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 101.5400 8.7500 15.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.85% 15-Oct-14 100.0904 8.7900 700.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1611 9.0000 1000.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 100.0000 9.5400 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1483 8.7500 150.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.0000 9.1757 1800.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.8659 8.6864 100.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 100.0125 9.6286 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 101.2898 8.6862 750.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.9752 9.2700 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6453 8.8200 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6459 8.8200 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.6822 9.1500 1.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 19.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.7200 10.7031 35.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED - 12-Oct-15 100.1825 10.8000 200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 101.0116 9.2000 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3000 8.9449 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0000 8.8500 125.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1016 8.8155 100.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.1012 8.8300 305.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.0112 9.2900 50.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.2000 9.8106 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 101.1202 8.8785 400.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 101.9576 8.8351 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7354 9.1890 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3678 9.2900 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6884 8.9200 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2143 8.9148 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2579 8.9000 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.7676 9.2800 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2249 9.2344 30.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9843 8.6500 550.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9099 8.9296 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9136 8.9354 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.3621 8.7500 200.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0000 8.8500 175.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 100.0000 9.4640 1000.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.4227 8.7539 200.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0000 8.8500 125.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 102.7500 9.2700 4.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES - 28-Sep-19 101.4000 9.2100 44.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES - 28-Sep-19 101.8419 9.1240 6.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.4784 8.7500 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0000 8.8500 125.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 104.4000 9.2300 150.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.4834 9.1900 250.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0000 8.8500 312.50 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0000 8.8500 175.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.4000 8.7000 0.90 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.6000 8.7000 0.20 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.4962 9.2600 50.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 101.7430 9.9700 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3300 8.9058 14.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4000 10.4800 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0000 8.8500 125.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0000 8.8495 112.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 88.1835 9.8000 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3314 9.3100 300.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3303 9.3100 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3075 8.9100 250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3053 8.9100 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.3853 8.9500 355.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.3883 8.9500 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5500 8.8400 14.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.4514 8.9100 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6000 9.1000 4.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.1500 8.8100 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 500.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 8.8500 125.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 8.8500 62.50 INE148I08033 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 22-Oct-22 100.0000 10.3000 460.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 8.8485 312.50 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 8.8500 275.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0000 8.8500 225.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.8061 8.8700 112.50 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 98.6500 8.9700 5.00 INE202E07062 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.02% 24-Sep-25 100.8800 8.8934 6.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.0000 8.8500 225.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.7994 8.8700 112.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7800 9.0400 9.10 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.1000 10.9500 3.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 104.1300 8.9100 6.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6578 9.3554 203.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 8.8500 125.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.7933 8.8700 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.7000 7.5135 90.90 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.1500 7.3500 1.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.5000 9.0000 51.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.9500 7.4100 38.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.4000 7.6700 93.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5000 7.6600 2.40 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0000 8.8500 125.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5500 9.1500 6.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.9500 9.2400 5.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD - =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India