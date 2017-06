Oct 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1160.20 NSE 10741.00 FIMMDA 21231.90 ============= TOTAL 33133.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8150 7.8600 2.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 22.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 97.3200 - 1.20 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0692 8.6900 150.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.2300 9.8000 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2800 9.2200 30.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 65.0900 8.6600 31.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.5350 8.7700 22.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.0000 4.8400 9.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.1176 10.6400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.5570 9.2600 300.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5000 7.3100 4.70 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 100.5000 10.5500 4.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7481 9.2900 100.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-23 37.6272 10.0000 66.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5450 9.0700 40.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.9300 10.8500 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.0500 7.4700 10.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.8762 7.5200 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.4865 7.5500 1.50 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.8700 10.0000 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7000 9.3300 300.00 NSE === INE704I07FB6 RANK INVESTMENTS & CREDIT (INDIA) 10.20% 24-Nov-12 99.8874 11.0522 150.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 100.0227 8.9650 1100.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9813 9.0636 250.00 INE001A07EZ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 01-Feb-13 99.5659 9.0822 300.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.5193 9.1538 250.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 100.0306 9.2937 450.00 INE043D07914 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 10-Jul-13 100.4446 8.7679 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.4629 9.0850 40.00 INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 110.1500 - 10.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5972 8.7412 100.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.8997 8.5030 250.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.1265 8.7064 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.9608 8.7017 150.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.8918 8.7000 50.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 100.4758 9.2598 150.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 100.0256 - 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.1935 - 1300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0655 - 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0655 - 1000.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6459 8.8200 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3963 8.9142 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0000 - 12.50 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.9940 9.2895 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0461 9.0780 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.5532 8.8500 50.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.6042 9.5025 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2044 8.9300 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2130 8.9100 300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0227 - 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9089 - 350.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0000 - 12.50 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0000 - 12.50 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.3577 8.8862 150.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0000 - 12.50 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 4.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0000 - 12.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.1083 8.8947 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.0277 8.9547 14.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.5800 10.4506 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0000 - 12.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3920 9.3000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5133 8.9300 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6338 9.3200 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.4500 - 11.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.6100 - 55.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 - 12.50 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 - 12.50 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0000 - 12.50 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 - 28.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.0000 - 12.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.9300 10.8456 4.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 6.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 - 12.50 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0000 - 12.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.1200 11.2826 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.9500 - 13.00 FIMMDA ====== INE704I07FB6 RANK INVESTMENTS & CREDIT (INDIA) 10.20% 24-Nov-12 99.8874 10.5000 150.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 100.0227 8.5900 1100.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.9813 8.8500 250.00 INE001A07EZ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 01-Feb-13 99.5659 8.8500 300.00 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 98.3041 12.7818 0.20 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 99.5193 9.1538 250.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 100.0306 9.0800 450.00 INE043D07914 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 10-Jul-13 100.4446 8.7685 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.4629 9.0500 50.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.5972 8.7700 100.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.8913 8.5360 550.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.8997 8.5339 100.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.9584 8.7111 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8150 7.8500 2.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 100.1265 8.7200 50.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 99.9651 9.2000 150.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.9608 8.7100 150.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.8918 8.7000 50.00 INE660A07FJ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.70% 06-Jun-14 102.5172 10.7000 40.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 100.4758 8.5800 150.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 99.8000 12.2600 0.40 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 100.0256 9.1890 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0374 8.8200 1200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0644 8.8050 150.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.0000 9.1750 1800.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 101.1939 9.5000 31.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 99.8019 8.9600 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6459 8.8200 350.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 101.5000 9.1300 1000.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 22.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.8248 9.2400 33.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.7253 9.2600 25.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 99.7200 10.7026 10.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3963 8.9142 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0692 8.8200 175.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0000 8.8474 12.50 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 109.0312 9.2200 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.9940 9.2950 50.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.2300 9.7900 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.0461 9.6100 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6500 9.2100 6.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.5532 8.8500 50.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 100.6042 8.8061 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2044 8.9300 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2130 8.9100 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2526 8.9000 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0227 9.2800 50.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 98.0000 10.5200 0.40 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9089 8.9250 350.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0000 8.8475 75.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0000 8.8489 12.50 INE036A07039 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 6.70% 19-Aug-18 83.0851 10.7500 0.30 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0000 8.8478 75.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0000 8.8499 12.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.3900 8.8000 27.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.5700 8.7504 4.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.3577 8.8946 150.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0000 8.8480 75.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.1732 8.8136 62.50 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 104.4100 9.2300 150.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0000 8.8482 75.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.1807 8.8156 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.1500 8.7900 0.70 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.7000 8.9600 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.5570 10.4000 300.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5690 9.0300 16.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3600 8.9010 14.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.5800 10.4444 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0000 8.8484 75.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.9900 9.4400 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.0500 7.4295 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.7500 7.4700 25.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.7500 7.4700 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2000 7.2200 10.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0500 9.8668 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.3920 9.3000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7650 8.8957 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5133 8.9351 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.4218 9.3000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.6338 9.3200 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.5149 8.9000 10.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.4500 9.1200 15.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.6000 9.1000 7.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8883 9.0135 105.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.1925 8.8063 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8800 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 8.8485 75.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0000 9.3900 1950.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7481 9.2000 1300.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.8215 8.8745 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 8.8486 75.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.8051 8.8756 150.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0000 8.8486 75.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 28.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.7985 8.8700 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.0000 8.8487 75.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5450 8.7916 80.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.3424 9.0924 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.4800 8.9956 250.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.6523 9.3554 333.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 8.8487 75.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 8.8498 12.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.8300 7.4991 70.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.5000 7.5700 155.30 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5000 7.6500 22.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5500 7.6538 16.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.0225 8.8591 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.4199 7.5994 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.0500 7.6300 16.50 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0000 8.8488 75.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0000 8.8501 12.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7000 9.2837 307.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7315 165.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8500 9.2600 6.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.8800 9.0000 100.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 101.7792 9.2864 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.9000 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9893 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.9000 10.0579 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 31-Dec-99 106.5500 10.8800 2.00 