Oct 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3062.60 NSE 12967.00 FIMMDA 24267.10 ============= TOTAL 40296.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07FB6 RANK INVESTMENTS & CREDIT (INDIA) 10.20% 24-Nov-12 99.9106 11.0800 150.00 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 79.6580 - 496.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.8100 8.9100 1.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 55.00 INE957L07058 LODHA DWELLERS PRIVATE LIMITED 16.00% 06-Jul-15 100.1000 - 20.00 INE138A07074 PENINSULA LAND LTD 13.75% 31-Jul-15 100.0000 - 1.00 INE138A07116 PENINSULA LAND LTD - 26-Sep-15 100.0000 - 1.00 INE033L07496 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.68% 29-Oct-15 100.0398 9.6600 500.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.7821 11.9600 1.20 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.9702 8.8600 50.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.2300 9.8000 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9881 9.3100 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9800 8.6500 500.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.9702 8.8500 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.9702 8.8500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.3000 0.0000 22.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9702 8.8500 50.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.7000 9.2200 20.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.9573 8.8600 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.7881 10.7500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8000 0.2200 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.9573 8.8600 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.1500 7.4000 1.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.3000 11.0900 1.50 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 100.2000 10.6000 1.50 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.9573 8.8500 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.9573 8.8500 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.9481 8.8600 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.9481 8.8600 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.8300 8.9900 3.40 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4800 9.0800 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.9481 8.8600 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.1910 7.2400 10.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.8500 7.5200 206.30 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.4000 7.5200 14.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.6175 7.5700 200.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 101.2500 9.9600 4.30 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.9481 8.8500 50.00 NSE === INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0260 8.5656 300.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 100.0159 8.9387 250.00 INE115A07536 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Apr-13 100.0501 9.3148 200.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 100.0306 9.2937 450.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.8980 8.4927 500.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.3624 8.8935 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.1700 9.2500 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.1370 8.9399 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.3792 - 500.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.3792 - 500.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.0000 - 400.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8716 - 1000.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8716 - 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0364 - 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.2283 - 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.5566 8.7578 350.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.4534 8.7591 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9362 9.2500 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1319 - 50.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.9463 9.2441 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 109.0890 9.2126 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 109.0890 9.2126 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.3058 8.8648 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5107 9.2500 7.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5161 8.9650 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5161 8.9650 25.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.7301 9.5835 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0507 8.9700 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1356 - 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.1827 - 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0824 - 400.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1647 - 50.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 95.2000 9.1887 1.10 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.1950 - 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.3574 8.8862 200.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 58.2000 0.0000 13.70 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 101.1200 10.0045 1.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 101.9500 - 12.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.1300 10.0040 2.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.7500 8.8743 12.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 101.8800 0.0000 5.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 100.7500 9.8877 8.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3618 8.8947 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3618 8.8947 16.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4600 10.4714 3.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.9100 8.3138 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1500 8.2611 10.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 99.1777 9.1082 40.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0500 - 200.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.4700 9.5543 11.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4953 8.8800 500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.3838 8.9499 1050.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.1075 9.3500 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4822 8.8900 350.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4822 8.8900 6.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 100.2000 10.5995 1.50 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5950 9.0234 200.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.6432 - 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.8000 - 24.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8600 - 95.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.2025 - 50.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.2025 - 14.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.8275 - 500.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.8206 - 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.8051 - 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.7985 - 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.7924 - 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5200 7.6618 10.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.8500 - 1.70 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.7868 - 150.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 104.0830 9.2100 10.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.5000 - 20.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.9000 - 5.00 INE649A09068 STATE BANK OF HYDERABAD 9.95% 31-Dec-99 102.0000 9.4607 6.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8500 - 6.00 FIMMDA ====== INE704I07FB6 RANK INVESTMENTS & CREDIT (INDIA) 10.20% 24-Nov-12 99.8915 10.4126 150.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0260 8.4000 300.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 100.0159 8.6320 250.00 INE115A07536 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Apr-13 100.0501 9.0802 150.00 INE001A07IG7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 24-Apr-13 100.0306 9.0862 450.00 INE667F07493 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.41% 28-Jun-13 100.5631 9.2136 50.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.7029 9.1975 50.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.2633 9.1100 250.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.5159 8.7652 40.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.8980 8.5900 400.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.9065 8.5900 100.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.3624 8.9200 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.1700 9.2500 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.1800 8.9100 89.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.1524 8.9400 50.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 100.0000 9.2337 400.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 100.0365 8.8200 750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0547 8.8000 450.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0000 8.8321 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.0000 9.1751 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.5566 8.7700 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.5556 8.7700 100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.4534 8.7700 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 101.9362 9.2500 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.7200 8.6900 6.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 103.5000 - 55.00 INE957L07058 LODHA DWELLERS PRIVATE LIMITED 16.00% 06-Jul-15 100.0000 - 20.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-15 101.5668 8.7300 39.00 INE138A07116 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 26-Sep-15 100.0000 - 1.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3478 9.1973 250.00 INE033L07496 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.68% 29-Oct-15 100.0200 9.6700 1000.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 104.9740 9.9700 419.60 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 96.9000 - 3.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1319 8.8200 150.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1653 8.7956 100.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.9463 9.2500 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 109.0890 9.2100 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.3058 8.8700 250.00 INE053A08065 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.90% 24-Feb-17 100.2300 9.9000 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6900 9.2000 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9881 9.3000 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5161 8.9650 125.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.0000 10.5200 60.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.7301 8.9000 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0507 8.9700 55.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.2805 8.8893 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1356 9.2500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2210 9.2300 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9900 8.6521 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9800 8.6558 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0834 8.8847 350.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2200 8.8446 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1647 8.8000 150.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.2048 8.7946 100.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.9940 1350.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.9937 300.00 INE090A08075 ICICI BK NMDFB2 8.00% 24-Feb-18 95.2000 9.1600 1.50 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.6920 9.2050 10.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.1950 8.8000 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.1960 8.8040 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.4650 8.7800 4.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.3574 8.8946 300.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9702 8.8536 50.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.7500 8.8700 12.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.9573 8.8556 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.2506 8.9600 103.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.2432 8.9200 317.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3618 8.9000 250.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4600 10.4714 6.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.9573 8.8551 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0000 8.8500 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.7500 7.4700 4.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.8900 7.4489 1.50 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.5000 8.9000 43.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5957 7.4500 54.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5000 7.5500 4.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0500 9.8669 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4953 8.8800 500.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4500 9.2100 1.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0000 10.7200 40.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7034 8.9000 600.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6400 8.9100 579.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4485 8.9400 500.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.1075 9.3566 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5475 8.8575 256.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4822 8.8900 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5950 8.9800 200.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 101.1700 10.0000 60.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 103.2200 9.6600 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.6432 8.8800 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 100.6184 9.2500 39.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8000 9.0268 95.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.1400 8.8135 364.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.2025 8.8000 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.8275 8.9000 1200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8782 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.9573 8.8548 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 8.8500 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.4381 9.2800 850.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 100.0000 9.0400 850.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 100.0000 9.0400 650.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0000 9.3900 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.9573 8.8545 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.9481 8.8556 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.8051 8.8836 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.0000 8.8500 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.9481 8.8553 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4800 9.0751 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5400 8.7900 16.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.4916 8.9900 250.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 8.8500 200.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.9481 8.8551 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.8100 7.6500 567.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.6000 9.0000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.6000 7.6481 55.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0000 7.6000 1.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.0325 8.8500 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.5000 7.5900 255.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.6500 9.0200 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.7868 8.8832 150.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.7858 8.8700 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6774 9.0200 170.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.5428 9.2752 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 11.0000 45.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6900 10.8500 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.0500 10.9542 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 