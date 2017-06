Oct 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3131.50 NSE 4489.50 FIMMDA 21957.10 ============= TOTAL 29578.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3734 9.6600 200.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3777 9.6500 200.00 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 101.5646 4.5600 496.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 35.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1000 8.8200 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3900 8.8900 5.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0000 8.6400 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.91% 15-Oct-17 100.3000 8.8300 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 1.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 98.4641 8.0000 250.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 101.8300 9.1200 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.8000 11.0500 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.0000 0.0000 1.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.5000 8.7100 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0000 8.8600 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4200 11.1900 1.50 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.2000 9.5000 2.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 100.9000 10.4800 3.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7467 9.2900 350.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LTD - 25-Oct-22 100.0000 9.0500 200.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 102.5400 8.8700 5.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD - 23-Oct-24 100.0000 9.4500 3.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 97.6000 9.6700 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6500 10.8900 140.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.0500 7.4700 7.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.3550 7.3800 3.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.7000 8.8400 50.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 102.8000 9.7500 1.00 INE054O07058 LNT SHIPBUILDING LIMITED - 25-Oct-27 100.0000 9.1000 450.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE A 9.41% 27-Jul-37 103.8700 9.0100 70.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.4000 10.1500 2.00 NSE === INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.4466 8.8029 100.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.4099 8.8434 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8716 - 20.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9663 - 400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0547 - 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.3374 8.8800 6.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5107 9.2500 6.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3457 9.0100 500.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.7451 9.5794 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7647 9.0450 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9051 8.9900 1150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7544 - 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 102.2100 - 40.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.8600 9.1613 3.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.4241 8.9445 5.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.0055 9.3622 32.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.2901 9.1678 5.00 INE341E11011 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Apr-20 54.3000 0.0000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0500 11.9190 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.6000 8.5876 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.3320 8.9499 3.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.9200 8.3120 8.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 100.0000 0.0000 2.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 99.3000 8.7955 2.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 99.1777 9.1082 3.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.5500 - 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4478 8.9400 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4478 8.9400 23.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 100.5300 - 6.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.4822 8.8900 3.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 100.9000 10.4818 3.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 100.5693 - 250.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.2025 - 170.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4420 - 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5500 9.1266 16.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 104.7500 10.0835 1.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6500 10.8856 140.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.2021 9.3102 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.3800 9.2076 12.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.8500 - 7.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7500 - 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1400 - 10.00 FIMMDA ====== INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0217 8.4700 500.00 INE001A07DF0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 17-Dec-12 100.0091 8.5357 50.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 99.6326 8.7614 50.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.9858 9.1000 50.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 99.0632 8.8500 50.00 INE667F07451 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.45% 28-Jun-13 100.2562 9.7237 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.4466 8.7219 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.3555 8.8500 47.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.4020 8.8500 77.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3777 9.5921 200.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 100.3734 9.5974 200.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.4099 8.8700 250.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 101.1328 8.8500 34.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 100.2584 9.1000 114.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7965 8.8365 47.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7094 7.9500 60.50 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 151.3400 9.8500 248.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 100.3409 8.8500 35.00 INE511C07276 MAGMA FINCORP LTD. 10.75% 07-Aug-14 100.4441 10.4019 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.85% 15-Oct-14 100.1339 8.7600 600.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.85% 15-Oct-14 99.9663 8.8611 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9681 8.8500 290.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0000 8.8300 100.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.0000 9.1739 200.00 INE896L07033 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.85% 16-Feb-15 100.8850 11.2110 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.7800 8.6615 6.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 35.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6068 9.3085 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.5479 9.2996 250.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0924 10.1700 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.1273 9.7500 3.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 01-Aug-16 100.9773 9.4000 10.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 100.6852 8.9570 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2108 9.3300 109.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.4351 9.2700 250.00 INE721A07DH9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 20-Jul-17 100.1829 10.2500 1000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3457 9.0100 500.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 101.2192 8.8500 248.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.7451 8.8760 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7647 9.0450 450.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9300 9.0000 105.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9051 8.9900 950.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9062 8.9900 256.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.0595 9.2700 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7544 9.3550 50.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.2888 9.3054 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0000 8.6446 500.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.6500 9.9000 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9400 8.9167 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0300 8.8900 50.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.3065 750.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 25-Oct-17 99.9900 9.0007 350.00 INE296A07849 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.0000 9.5015 250.00 INE296A07849 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 100.0000 9.5012 100.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.8600 9.1600 3.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.5300 8.3000 10.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 99.8993 9.7100 250.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 98.4641 8.7600 250.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 101.8000 9.1303 1.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 101.2772 8.9900 5.00 INE847E08CY9 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 8.15% 29-Mar-20 94.0000 9.8400 9.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.79% 21-Jul-20 97.1661 8.7900 2.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 101.3412 10.8500 250.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.6036 9.5700 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3500 8.9000 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.2500 7.3923 15.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.1441 9.3400 37.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7741 9.5500 8.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.5500 9.1900 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.4470 8.9400 30.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0000 8.8600 22.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 101.2000 9.7094 10.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.6200 8.9000 6.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 103.6653 10.4400 490.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.5717 9.2900 5.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 102.7563 9.2199 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.5500 9.1037 4.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.5693 8.9400 250.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.3567 9.4500 2400.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.4997 9.4290 850.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.1400 8.8135 20.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4420 8.9600 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0400 9.4000 800.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 100.0000 9.0400 700.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 100.0000 9.0900 100.00 INE054O07017 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-23 100.0000 9.0900 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 101.7898 8.9800 5.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 3.00 INE054O07025 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-24 100.0000 9.0900 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.7966 8.8753 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 97.6000 9.9016 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.5922 9.9500 5.60 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.4970 8.9700 100.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.7905 8.8751 50.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 100.0000 9.0900 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.5000 7.4353 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.7000 8.8400 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.8500 9.0000 2.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.01% 25-Oct-27 100.0000 9.0900 550.00 INE054O07033 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% - 100.0000 9.0900 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 100.0000 12.7300 2.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 98.9686 8.7900 1.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.3000 8.9100 20.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 100.0000 9.7300 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.7815 9.2669 1950.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.3500 9.2100 6.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.9100 8.9970 107.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 98.4000 10.1532 4.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.5300 9.2780 22.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.6000 8.6000 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7500 10.9000 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8500 9.2500 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8200 9.2500 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 