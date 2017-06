Nov 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 672.10 NSE 11645.00 FIMMDA 18124.60 ============= TOTAL 30441.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 101.0000 11.5800 1.00 INE889M07010 LODHA PRANIK LANDMARK - 17-Nov-14 100.0250 - 100.00 INE957L07058 LODHA DWELLERS PRIVATE LIMITED 16.00% 06-Jul-15 100.1000 - 10.00 INE138A07074 PENINSULA LAND LTD 13.75% 31-Jul-15 100.0000 - 1.00 INE138A07116 PENINSULA LAND LTD - 26-Sep-15 100.0000 - 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.7700 9.1800 3.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 101.8800 9.1100 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.5000 7.3500 7.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4900 9.0000 4.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 102.3925 9.3100 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.4800 8.9100 6.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3571 9.2900 300.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.4765 9.1500 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.7200 8.9700 8.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.3500 10.3700 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.5000 7.4100 19.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5000 7.5400 58.10 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.0000 8.8000 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6500 10.6800 41.00 NSE === INE144H07630 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 30-Nov-12 110.4000 12.8820 50.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 100.0147 8.9409 350.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1747 - 510.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.7630 8.7999 40.00 INE691A09052 UCO BANK 7.25% 30-Apr-14 97.6200 8.5177 1.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.5656 8.9499 700.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.6772 8.9499 1000.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.5482 9.4000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9137 - 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0527 - 650.00 INE557F08DZ6 NATIONAL HOUSING BANK 9.34% 22-Dec-14 100.0610 9.2669 2900.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.46% 21-May-15 101.3085 8.8200 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.2361 8.9000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8981 9.0700 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1298 - 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.6852 8.9447 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.1289 8.9895 500.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.7970 9.1435 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.5107 9.2500 6.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3457 9.0100 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5781 9.3200 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3820 8.9592 750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8216 9.0300 350.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0000 - 500.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1627 - 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.1929 - 50.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 100.7500 9.8879 2.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 104.4200 9.2259 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.3278 9.0310 50.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.7500 8.5625 1.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.1700 8.2722 3.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 99.5000 8.7629 2.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.8500 9.4919 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7125 9.4100 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.8594 8.9800 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.9998 9.0100 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7326 9.4100 150.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.9736 - 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.9736 - 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.5051 - 250.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.4288 9.1684 100.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.4532 9.1684 100.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.4755 9.1685 30.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.4200 9.0399 245.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.2021 9.3102 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6000 - 3.00 FIMMDA ====== INE144H07630 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 30-Nov-12 110.5200 10.3000 50.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 100.0147 8.9409 350.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.1100 8.9000 10.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1747 9.1600 2000.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.0000 7.8000 2.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.7630 8.8010 50.00 INE691A09052 UCO BANK 7.25% 30-Apr-14 97.6200 8.5177 1.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 98.5656 8.9500 700.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.9566 8.9300 250.00 INE721A08AT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY NA 10-Jul-14 85.0765 10.0500 10.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.6772 8.9500 1000.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.5482 9.4000 250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 98.0000 12.9900 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9137 8.8900 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0527 8.8000 650.00 INE889M07010 LODHA PRANIK LANDMARK DEVELOPERS - 17-Nov-14 100.0000 16.8800 100.00 INE557F08DZ6 NATIONAL HOUSING BANK 9.34% 22-Dec-14 100.0610 8.9500 2400.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0600 8.9607 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 101.0454 8.9500 102.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.46% 21-May-15 101.3085 8.8200 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 101.2361 8.9000 250.00 INE957L07058 LODHA DWELLERS PRIVATE LIMITED 16.00% 06-Jul-15 100.0000 10.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6268 9.3000 250.00 INE968N08026 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.90% 28-Sep-15 99.7617 10.0000 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.9875 10.2500 12.10 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 97.4700 - 3.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.1298 8.8000 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 100.6852 8.9570 50.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 94.8900 7.8500 15.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.7759 8.9850 40.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.1289 8.8300 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7557 9.7244 250.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2500 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.8170 8.9969 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3457 9.0300 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5781 9.3312 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3820 8.4290 750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8216 9.0200 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.0800 8.9400 50.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.2600 9.3133 20.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0000 8.6400 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0600 8.8900 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.1627 8.8000 50.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.9900 150.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.9932 10.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 100.1986 9.4147 500.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.1929 8.8000 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 101.1519 8.9800 25.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0677 8.8305 50.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 98.9000 10.4000 50.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 104.4200 9.2300 150.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0929 8.8252 100.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.7370 9.0000 5.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.3278 8.8339 50.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.8700 8.8064 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.5317 9.2500 200.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 102.7900 8.8900 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.3500 8.8000 2.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.2700 8.9114 6.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0929 8.8272 100.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 99.7500 8.7200 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.8172 7.4600 10.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5600 9.5300 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6512 9.4200 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7125 9.4100 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3075 8.9145 350.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.4200 9.2100 4.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.8000 8.8800 230.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7331 9.4100 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7326 9.4100 50.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 102.3925 9.3005 100.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.95% 21-Aug-22 102.3800 9.8000 25.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.4500 9.1200 26.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.9736 8.8400 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.6500 8.9300 300.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0929 8.8287 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7841 9.1900 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3571 9.3000 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0929 8.8299 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0929 8.8297 100.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 101.8543 8.9800 200.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 101.9414 8.9800 200.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.7200 8.9686 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9000 11.0000 4.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 102.0214 8.9800 80.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.6000 7.5700 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.8270 7.6500 16.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5000 7.6600 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.8300 9.0000 7.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.0000 8.8000 2.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.4200 9.0000 236.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 0.50 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.6000 8.8800 12.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0400 9.9747 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.2500 9.3245 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6000 9.0332 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.3000 10.9800 40.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6500 10.9610 40.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6000 8.9000 199.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7000 8.9000 2.00 ===============================================================================================