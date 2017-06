Nov 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1099.30 NSE 10925.60 FIMMDA 16073.70 ============= TOTAL 28098.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 100.8894 9.4400 50.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0011 - 10.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.7655 9.2800 350.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.8700 9.4100 20.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.9500 8.0900 1.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.6900 8.7400 3.20 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 97.0200 9.1200 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.7600 10.9800 34.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5900 9.5400 100.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 100.0000 11.4700 0.30 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3533 9.3400 300.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.8000 7.5400 201.80 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.0000 8.8000 7.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.9974 8.8400 12.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.3628 6.9700 3.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7400 1.50 NSE === INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 100.0213 8.8951 1000.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0044 8.7054 100.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.1271 9.2502 600.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.4566 8.7816 100.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.7020 8.9234 500.00 INE947F08323 TRANSMISSION CORPORATION OF A.P. 8.40% 10-Feb-14 98.3000 9.8463 2.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.9143 8.8853 50.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.2800 8.9955 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.7156 8.7000 400.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5760 7.8500 3.30 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.8042 8.9044 50.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.7559 8.8000 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.4811 8.7569 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.5436 9.4000 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.7600 8.9300 1250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9112 - 50.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.8200 9.0809 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0070 9.4165 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2320 8.9274 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6865 9.3884 100.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 100.8889 8.8690 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.8512 8.8900 200.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 100.0402 9.4842 500.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.9754 8.8808 550.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.2165 9.0000 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.0274 9.3350 42.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.6223 9.3350 69.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5752 9.3200 50.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.6611 9.6013 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4152 8.9498 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8173 9.0300 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9005 8.9900 450.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.7203 - 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.3813 - 250.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.8700 9.3351 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6143 - 100.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.9000 0.0000 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9092 8.9310 50.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 103.0000 8.8607 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5900 9.5346 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6815 9.4149 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.9998 9.0100 20.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 102.6500 9.5109 50.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.2800 - 30.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 100.0000 - 250.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.8500 10.2033 3.30 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.1900 9.1601 60.00 INE040A08328 - -- - 100.0000 - 200.00 INE700N09021 - -- - 100.0000 - 150.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 103.3200 - 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.1300 - 80.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.0800 - 3.00 FIMMDA ====== INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 100.0315 8.4018 1000.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 26-Nov-12 100.0213 8.5200 1000.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 100.0044 8.6240 100.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.1121 9.1500 300.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 100.1271 9.2526 300.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 99.7000 11.0357 150.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.4566 8.7000 100.00 INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 100.8894 9.4300 50.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.7020 8.9500 500.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.9143 8.9000 50.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.2800 9.3300 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.7156 8.7127 400.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.4900 8.0000 5.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.7559 8.8000 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.8042 8.8966 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.4811 8.5600 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.5436 9.4000 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.7600 8.9364 1250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9112 8.8900 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.0000 9.1733 50.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.8200 8.6500 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0070 8.6005 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2320 8.9400 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6865 9.4000 100.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 100.8889 8.8800 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.8512 8.9006 200.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 101.0402 8.6700 500.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0011 10.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.9793 8.8800 350.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 100.9754 8.8800 200.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 101.2165 9.0000 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.0274 9.3350 42.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.6223 9.3350 69.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1600 9.3400 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.0182 9.2900 150.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9463 9.3100 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5981 9.3150 250.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5752 9.3312 50.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.6611 8.8900 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.4152 8.3927 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8394 9.0200 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8173 9.0300 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9005 8.9949 450.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.7203 9.3650 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.3813 9.3500 250.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.2500 9.0000 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6143 9.0000 100.00 INE774D08LB6 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 10.02% 21-Oct-19 100.0000 10.0100 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4495 300.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4400 100.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.9000 10.1441 50.00 INE208C07022 AEGIS LOGISTICS LIMITED 10.20% 25-May-20 98.9300 10.4000 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 97.5300 9.2300 4.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 101.3767 10.8500 250.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9092 8.7365 50.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 103.0000 8.8556 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.7578 9.0000 15.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5600 9.5300 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.6815 9.4205 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.8337 8.8700 99.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.7500 8.8926 20.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.6705 9.4200 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.2014 9.3319 300.00 INE305A09190 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.95% 21-Aug-22 102.6500 9.7500 100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.2800 9.1400 30.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.2500 9.4000 410.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.2500 9.4000 400.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.6700 8.9200 50.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 100.0000 9.0400 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3533 9.3000 200.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3956 9.2949 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.9300 8.8578 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.7500 8.8773 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.7500 8.7610 50.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 31.5147 9.1300 5.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.4000 10.7500 2.60 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.5183 8.9800 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.1900 9.1600 60.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.9800 8.8456 150.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 102.0214 8.9800 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.6400 7.5552 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.5000 7.6600 61.60 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.7500 7.6310 2.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.0000 8.9747 7.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.9800 8.8457 250.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.2818 9.3209 113.00 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND 9.35% 17-Aug-35 100.0100 9.3415 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.2218 9.0650 50.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 98.5000 10.1300 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.6900 10.4300 80.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.8400 9.2600 53.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 