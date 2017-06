Nov 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1907.50 NSE 10222.00 FIMMDA 17507.10 ============= TOTAL 29636.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.3718 0.0000 2.00 INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 100.8753 9.4300 950.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.5374 9.6500 500.00 INE889M07010 LODHA PRANIK LANDMARK DEVELOPERS - 17-Nov-14 87.9700 3.5200 20.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 13.7400 8.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 13.7400 2.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.6881 9.4000 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-17 100.7625 9.2800 50.00 INE138A07157 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Sep-17 100.0000 13.7300 7.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9200 235.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.7000 8.6800 21.20 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8100 0.3200 34.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3000 0.0000 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.1000 16.1900 20.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 0.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.0775 7.2800 1.80 NSE === INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 06-Dec-13 100.1650 9.0271 400.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.9714 8.6916 40.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.8042 8.9044 32.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.6463 9.0000 300.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 05-Oct-14 99.8002 - 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9284 - 1250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 97.4969 9.3800 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.7603 9.0414 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.1418 8.9350 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.9848 8.9350 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.9324 - 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 101.0554 9.4026 800.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.3156 9.4272 2000.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.9822 8.9285 100.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 100.0521 9.0572 1000.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.1900 8.9719 650.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.2431 9.0300 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3025 9.0199 700.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8541 9.0199 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8994 8.9900 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.5408 - 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.9343 9.0199 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7306 9.4100 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.8385 8.9900 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.9303 - 250.00 INE514E08BO8 IDFC 9.04% 21-Sep-22 100.2900 - 300.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.6818 - 350.00 FIMMDA ====== INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9700 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 101.2768 9.4100 313.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 103.4700 9.0400 150.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.0000 8.2000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.9500 10.7394 2.00 INE881J07DE9 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 06-Aug-13 99.7500 10.8304 300.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5000 9.5700 6.00 INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 100.8753 9.4300 950.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.9273 9.0100 1.00 INE296A07476 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-13 91.1853 9.4500 1.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 06-Dec-13 100.1650 9.0526 400.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 98.0720 10.7346 0.10 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.9714 8.6913 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.8042 8.8966 50.00 INE691A09052 UCO BANK 7.25% 30-Apr-14 97.6000 8.5439 3.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.6100 9.3100 50.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.5374 9.6498 500.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.2932 9.8064 100.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 98.0097 12.9900 200.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.6463 9.0000 300.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 05-Oct-14 99.8002 9.3193 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9284 8.8700 1250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.0700 8.7912 150.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.8205 8.6450 250.00 INE889M07010 LODHA PRANIK LANDMARK DEVELOPERS - 17-Nov-14 100.0000 16.9800 20.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 20.7700 5.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 96.5700 9.5849 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8000 9.0385 2.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.25% 05-May-15 97.4944 9.3800 250.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 97.4969 9.3800 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 100.7603 8.8500 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.3257 9.3900 250.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.6881 9.4000 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.1418 8.9350 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.9848 8.9350 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.9324 8.8656 350.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.4502 8.7000 25.00 INE031A09EY2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.05% 29-Nov-16 100.0000 9.0490 7.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 101.0554 9.4100 800.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 101.0404 9.0000 300.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.3156 9.5500 2000.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.9822 8.9350 100.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 100.0521 8.8000 1000.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 101.1900 8.7365 650.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 07-Jun-17 101.3300 9.3000 3.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.2431 9.0351 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 05-Jul-17 101.0500 9.3500 5.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.0167 9.2900 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3025 9.0250 650.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3598 9.0099 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 66.9609 8.8300 20.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-17 100.5952 9.3200 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8541 9.0200 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8173 9.0200 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8994 8.9900 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.9005 8.9949 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.5408 9.4050 300.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.5677 8.7000 75.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9950 8.9200 660.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9200 285.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.8500 11.6600 1.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.5503 8.7200 75.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.50% 28-Sep-19 100.8476 9.3200 183.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.5722 8.7300 25.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4450 150.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 101.4014 9.2500 20.00 INE847E08CY9 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 8.15% 29-Mar-20 95.0000 9.0918 2.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.2559 8.7954 25.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 101.5125 9.2500 25.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 101.7100 9.0500 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.4900 9.0400 60.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5117 9.0400 50.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 101.9740 8.9500 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2561 8.8000 25.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.9700 9.8558 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.9343 9.0200 52.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7306 9.4167 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.8385 8.9671 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.15% 05-Sep-22 100.9303 8.9900 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.5100 9.1100 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 9.04% 21-Sep-22 100.2900 8.9800 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.0800 9.4077 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.0800 9.4077 50.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 99.6818 8.8848 350.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.9508 8.8503 25.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 100.0000 11.4000 102.00 INE148I08041 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 31-Oct-22 100.0000 10.3000 260.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.8977 8.8600 25.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 101.8257 9.2500 20.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.5828 8.9002 25.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 101.9066 9.2500 25.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.5302 8.9100 25.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 101.9874 9.2500 25.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.2100 8.9440 75.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.0000 8.8427 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.8500 7.3866 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.6000 7.5593 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.9300 7.6100 10.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.1761 8.9500 125.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.0000 8.8429 50.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 99.2000 9.1898 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.5600 9.3047 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com