Nov 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2990.20 NSE 8049.00 FIMMDA 15470.40 ============= TOTAL 26509.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07BX0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 23-Nov-12 108.7562 0.0000 5.70 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6206 8.0500 20.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9438 8.8700 50.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 100.0137 9.6300 2500.00 INE514E08BI0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.16% 23-Jul-15 100.7554 8.8000 50.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 99.9623 - 4.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 2.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.7904 9.4500 100.00 INE138A07157 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Sep-17 100.0000 - 6.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 101.2500 11.0800 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.5000 0.0000 18.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 98.6100 8.9700 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.8500 10.7600 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.4900 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.9000 7.2900 2.50 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.3000 11.0900 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3509 9.3400 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.9300 10.8400 70.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.7500 7.6400 3.00 NSE === INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0714 8.9359 250.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5000 - 79.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 100.0000 - 800.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9438 - 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9619 - 450.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.0883 8.7800 150.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.8301 9.0727 250.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.0532 8.8215 300.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 99.8897 8.8500 150.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.5532 8.8000 50.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.7297 9.0546 150.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.3678 9.4000 400.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.2460 9.0140 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2300 8.9958 15.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1304 8.9942 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.0558 9.4026 700.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 103.1000 9.4535 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.8500 0.0000 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3013 9.0199 100.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 67.0950 0.0000 20.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7773 9.0400 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.4179 - 10.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.0000 - 2000.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 - 185.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.2192 - 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 - 150.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.9000 0.0000 35.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 99.7500 9.0684 5.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 98.4500 0.0000 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5700 9.0302 10.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.6800 9.5199 12.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.6351 9.9000 45.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.0800 - 100.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.1800 - 170.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.3000 0.0000 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.9014 8.9800 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 - 25.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.1000 - 150.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.9000 - 35.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.9300 10.8449 70.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 102.0236 8.9649 100.00 INE528G08246 - -- - 100.0000 - 250.00 INE700N09021 - -- - 100.0000 - 150.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0500 9.9727 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7000 - 13.00 FIMMDA ====== INE144H07CC2 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 07-Dec-12 105.7580 11.5005 82.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0714 8.7000 500.00 INE048A09147 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 8.73% 28-Aug-13 99.5000 9.5700 79.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.2348 9.0700 250.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.4409 8.8356 1.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 100.0000 9.0700 800.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6700 8.0000 20.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 101.0429 9.0025 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9438 8.8700 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9447 8.8700 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9619 8.8499 450.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 100.0883 8.8700 150.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.8301 8.6300 250.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 100.0137 0.0850 2500.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.0126 8.8500 150.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 100.0532 8.8300 150.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 99.8897 8.8500 150.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.5532 9.4000 50.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.7297 8.8700 150.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.3678 9.4000 400.00 INE514E08BI0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.16% 23-Jul-15 100.7554 8.8000 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.2460 9.0200 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.2300 8.9900 15.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1304 8.9942 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.0558 9.0000 700.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 94.7400 7.9000 10.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.8500 9.3300 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.2650 9.0300 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3013 9.0200 100.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.7904 9.4404 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7773 9.0400 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8173 9.0297 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.3420 9.3600 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0100 8.8427 100.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 100.0000 8.9968 2000.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9950 8.9200 470.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9180 200.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0100 8.8436 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 107.0635 9.3700 150.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 100.0000 10.3300 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.2192 8.7995 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0100 8.8443 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4480 1250.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 98.3507 8.7500 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0100 8.8449 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.1314 8.6200 249.90 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 98.4500 9.4364 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5717 9.0300 100.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 23-Aug-21 101.7940 8.9800 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 101.6138 9.1500 500.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.0100 8.8453 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1000 7.4200 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.2000 7.4000 1.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 87.6351 9.9000 45.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.0800 9.2700 100.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 100.1800 9.4400 170.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7301 9.4100 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.9014 8.9800 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8400 9.2109 300.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 9.2800 25.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.1000 8.8100 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0100 8.8456 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.3509 9.3000 200.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.8237 9.2000 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.7200 7.6393 25.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.0000 8.9000 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6500 9.0000 12.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 99.7500 9.0800 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6200 9.0310 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.3820 10.0110 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6500 10.8500 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.1600 10.8500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.0000 10.9613 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India