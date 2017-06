Nov 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1543.70 NSE 8789.90 FIMMDA 16868.10 ============= TOTAL 27201.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.6178 9.6000 500.00 INE889M07010 LODHA PRANIK LANDMARK DEVELOPERS - 17-Nov-14 100.0500 - 80.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 5.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 10.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 4.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1290 9.0000 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.0965 9.3700 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 5.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 41.8240 9.9000 12.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.8500 7.3000 10.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7922 9.4100 300.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 101.2000 10.4300 1.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 31.4960 9.9100 8.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.9700 7.4800 9.20 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 24.5320 9.6700 288.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.3797 10.2900 4.00 INE121A08MO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.75% 20-Sep-99 100.0000 12.7400 6.00 NSE === INE144H07BY8 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 26-Nov-12 115.4400 11.4344 53.00 INE144H07630 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 30-Nov-12 110.5900 2.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.9785 8.7815 750.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.8700 0.0000 1.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 100.2701 9.3931 1000.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1284 - 300.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 100.0000 - 350.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 100.9846 9.0300 100.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.6497 8.9801 150.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.8955 8.8050 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9601 - 1100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9619 - 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3056 8.8873 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6484 9.4082 100.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.7873 9.0288 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4551 9.3700 100.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.4396 9.3938 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.9543 9.4000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3377 9.0100 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8592 9.0000 1201.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8482 - 1250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.4551 - 20.00 INE872A07QT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Oct-17 100.0000 - 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.9000 12.2654 0.50 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.5500 9.0126 0.40 INE847E08CY9 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 29-Mar-20 95.1000 9.0723 5.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9048 8.9310 50.00 INE514E08AT9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 21-Mar-22 101.8574 8.9780 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7606 9.4050 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.9361 9.4300 500.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 101.2000 10.4307 1.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.7100 9.0092 15.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 - 15.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.0000 - 13.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.2026 - 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.9700 7.6106 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.9800 9.3788 2.00 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.7800 - 50.00 INE700N09021 - -- - 100.0500 - 50.00 INE528G08246 - -- - 100.0000 - 31.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 98.6000 - 3.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6800 - 22.00 FIMMDA ====== INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.3700 9.0500 30.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.3900 9.0500 20.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 98.2500 10.1600 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9886 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.5212 11.0400 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0200 10.8608 4.00 INE144H07630 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 30-Nov-12 110.7100 - 2.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.9785 8.6000 750.00 INE043D08DD9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Apr-13 96.4068 8.9500 250.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 100.0300 8.9831 50.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 100.2701 9.2000 1000.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1284 9.2091 600.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 100.0000 9.0700 350.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 100.1750 9.0406 400.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 100.9846 9.0300 100.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.6497 9.0022 150.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6600 8.0039 58.00 INE511C07276 MAGMA FINCORP LTD. 10.75% 07-Aug-14 100.4950 10.3600 400.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.6178 9.6068 500.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.8872 8.8122 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9430 8.8700 1100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9619 8.8500 50.00 INE889M07010 LODHA PRANIK LANDMARK DEVELOPERS - 17-Nov-14 100.0000 - 80.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.3056 8.9000 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6484 9.4200 100.00 INE896L07033 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.85% 16-Feb-15 100.9160 11.1787 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.6699 9.1500 4.00 INE261F09HP5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.35% 29-Jun-15 101.0072 8.8561 50.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.41% 16-Jul-15 100.7873 8.8353 800.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.6400 9.2900 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4551 9.3700 100.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.1147 8.6500 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.7046 10.3825 50.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.9394 9.4000 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1290 9.0000 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0000 9.8400 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.3306 9.4300 1500.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.4396 9.4000 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 99.6793 9.2500 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.0965 9.3600 100.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.9543 9.4000 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.0138 9.2957 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3377 9.0099 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.3201 9.0150 50.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 101.2692 8.8350 248.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8592 9.0000 1251.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8482 8.7000 1250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7500 8.9600 54.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.0000 8.8400 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.9800 8.9192 390.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 100.0000 8.8400 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9300 8.8565 50.00 INE847E08CY9 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 29-Mar-20 95.5000 8.9000 6.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 101.5457 8.9600 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9048 8.9300 800.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.9300 8.8533 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.3200 7.3831 22.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.7100 7.4314 25.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8000 7.5065 5.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.8574 8.9800 50.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.0000 10.7200 45.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7922 9.4000 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7606 9.4117 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.9361 9.4367 500.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.6000 8.9800 10.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 9.2800 15.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5500 9.2600 12.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.0000 8.8400 13.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.9300 8.8531 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.2218 8.9570 100.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 101.9208 8.9700 25.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 102.0016 8.9700 25.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.0000 7.5137 8.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0000 7.6000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0000 7.6000 4.70 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.8500 9.0000 2.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.4400 9.0000 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com