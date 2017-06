Nov 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 692.10 NSE 13074.80 FIMMDA 19641.80 ============= TOTAL 33408.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 4.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9200 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 12.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.5400 8.7800 16.80 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 101.8100 9.3600 16.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.2500 8.2400 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.9914 9.3500 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.6000 12.3800 0.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.5500 7.3400 55.30 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7912 9.4100 30.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2000 8.8200 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0000 9.4000 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT - 07-Nov-22 100.4500 9.6300 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 10.8300 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6484 7.4400 201.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8000 7.4700 6.50 INE039A09PI4 IFCI LTD 10.12% 08-Oct-27 100.9300 9.9900 5.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 98.9723 8.9800 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7300 1.9600 32.00 NSE === INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 100.0065 8.5401 200.00 INE002A07684 RIL PPD 163 6.45% 20-Dec-12 99.6571 9.2236 400.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0124 8.5984 200.00 INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 99.3533 9.5405 300.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 100.1653 - 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 12-Sep-13 100.2052 - 200.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.7262 8.8930 100.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 06-Dec-13 100.1660 9.0268 300.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.6943 8.7467 200.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.8397 8.8001 500.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 123.8066 8.9478 200.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.6158 9.3500 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.85% 15-Oct-14 99.9935 - 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0801 - 1200.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 101.5732 8.7500 500.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.0332 9.5624 500.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.1947 9.2301 1000.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.2271 8.8886 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6865 9.3882 200.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0332 9.4496 1000.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 100.1347 - 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-16 99.8663 - 50.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.7297 9.4525 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8020 9.0096 100.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.30% 24-May-17 100.0500 - 1.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 67.0450 0.0000 20.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.4223 9.3600 300.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 100.7475 9.5778 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8581 9.0000 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.5952 - 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8971 - 1250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.7800 - 7.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.6141 - 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5600 - 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.5104 - 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.8724 0.0000 35.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.8000 10.2760 1.50 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 100.0800 0.0000 15.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.4519 - 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.7700 9.5051 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7426 9.4050 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.7912 9.4000 250.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.7000 0.0000 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.2400 8.9318 10.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.0800 - 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3000 - 12.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.0812 - 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.0418 - 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 10.8345 3.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.0056 - 100.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 98.9723 - 106.30 INE528G08246 - -- - 100.0000 - 9.00 FIMMDA ====== INE438N15033 JITF CCD PTC TRUST -- 11-Apr-12 109.6936 - 128.00 INE438N15041 JITF CCD PTC TRUST -- 11-Apr-12 110.0783 - 106.00 INE438N15058 JITF CCD PTC TRUST -- 11-Apr-12 110.4632 - 89.00 INE438N15017 JITF CCD PTC TRUST -- 11-Apr-12 108.9305 - 41.00 INE438N15025 JITF CCD PTC TRUST -- 11-Apr-12 109.3114 - 36.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 13.75% 13-Dec-12 100.0065 8.4727 200.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP -- 20-Dec-12 99.6571 9.0000 400.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0054 8.8204 500.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 11.90% 25-Mar-13 99.3533 9.5405 300.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 11.90% 23-Aug-13 100.1653 9.3347 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.2052 9.0977 200.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 100.7262 9.0000 100.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.8545 8.5200 5.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Dec-13 100.1660 9.0525 300.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 8.10% 12-Dec-13 100.6943 8.7723 200.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.8397 8.7997 500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7562 7.9165 78.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD RESET 31-Mar-14 123.8066 8.9400 200.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.3498 8.8576 5.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD RESET 23-Jul-14 100.5400 9.2200 250.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.8971 10.0000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 8.10% 10-Aug-14 100.6158 9.3500 250.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-Aug-14 100.3765 9.7515 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.6468 8.8650 5.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Aug-14 100.5123 10.3711 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9935 8.8400 1000.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 15-Oct-14 99.9750 8.8513 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.0801 8.7800 1200.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 13.75% 16-Oct-14 99.9700 8.8440 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 22-Oct-14 100.0000 9.1691 50.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 04-Nov-14 101.4697 8.8100 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION RESET 04-Nov-14 101.5732 8.7500 250.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.0332 8.4506 500.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.1947 9.1543 1000.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.2271 8.9000 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 101.0359 8.8000 50.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.6865 9.4023 200.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0332 8.6000 1000.00 INE121A07FX4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.07% 20-Mar-15 100.1106 10.0500 100.00 INE488N07019 PCR INVESTMENTS LIMITED 13.00% 29-Apr-15 101.0114 11.0261 500.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 10.00% 25-Sep-15 100.1347 8.6200 250.00 INE126A07210 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.15% 23-Oct-15 100.0000 9.1400 600.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 4.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 12.7000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.20% 06-Nov-15 100.0000 9.3800 250.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.0913 9.3500 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 19-Oct-16 99.8663 8.8856 50.00 INE438N15025 JITF CCD PTC TRUST 9.70% 07-Dec-16 100.7297 9.4600 400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8020 9.0150 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 08-Mar-17 95.1810 7.7700 27.50 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.0000 11.2500 1.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.2042 9.0400 150.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.7665 9.3600 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.4223 9.3600 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.4232 9.3600 150.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 16-Aug-17 100.7475 8.8500 500.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 27-Aug-17 100.8581 9.0049 250.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 13.75% 27-Aug-17 100.8581 9.0049 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.14% 07-Sep-17 100.5952 9.3900 350.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITEDVELOPMENT CORP 0.00% 04-Oct-17 99.7929 9.3450 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8971 8.7057 1250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.91% 15-Oct-17 99.8300 8.9500 66.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.91% 15-Oct-17 99.7800 8.5000 4.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-17 99.6149 8.9447 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-17 99.6913 8.9247 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0000 8.9176 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 7.45% 03-Nov-17 99.9100 10.0200 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 9.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5608 8.9441 50.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 19-Oct-18 99.5600 8.9441 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0000 8.8400 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 19-Oct-19 99.5104 8.9436 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0000 8.8400 100.00 INE131A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 19-Oct-20 99.4519 8.9456 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 13.75% 15-Dec-20 51.1646 8.6100 249.90 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 02-Feb-21 101.8100 9.3609 16.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 105.9914 9.3400 50.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 22-Aug-21 102.6000 9.7800 11.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.4109 8.9452 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.5000 7.3534 16.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.9000 7.3000 55.30 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 23-Feb-22 103.2500 7.5000 23.10 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.0333 7.3216 5.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.7700 9.5051 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7426 9.4050 150.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 15-Jun-22 102.0900 9.0000 13.00 INE138A07140 PENINSULA LAND LTD 10.40% 27-Jun-22 100.7912 9.4067 250.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 27-Jun-22 100.7912 9.4000 30.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 01-Aug-22 101.2400 8.9019 10.00 INE720B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 14-Sep-22 101.0800 8.9815 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.2000 9.4200 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 19-Oct-22 99.3725 8.9449 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0000 9.3900 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.0812 8.9757 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0200 9.6700 75.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 19-Oct-25 99.0418 8.9754 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1800 8.8500 5.60 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 19-Oct-26 99.0056 8.9752 50.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 23-Feb-27 105.6484 7.4400 474.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.4500 7.4600 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.0000 7.6000 75.80 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 05-Mar-27 105.4500 7.5520 14.00 INE168A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 30-Mar-27 103.8200 9.0000 15.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 98.9723 8.9750 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 19-Oct-27 99.7500 8.5900 12.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.6000 12.7600 0.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9600 103.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 