Nov 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 199.00 NSE 7237.60 FIMMDA 12341.00 ============= TOTAL 19777.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.3765 9.7500 50.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 5.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 5.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.9000 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.8750 8.4100 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.7000 10.9800 2.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.3084 9.7000 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.2364 9.3300 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.4500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6000 7.4400 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.6000 7.4000 15.00 NSE === INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 100.0111 8.4799 200.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0064 8.6381 200.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1408 - 1550.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.9476 8.4745 750.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.3765 - 50.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.4923 - 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9431 - 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1711 8.8887 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.9232 9.3800 50.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 95.5700 9.3330 10.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.3100 8.7744 6.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 95.4000 8.6999 27.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2600 0.0000 21.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.0254 9.3800 400.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.3021 8.9400 30.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8700 9.0009 9.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6662 - 650.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 99.4090 8.9400 45.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.5324 - 470.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.5734 - 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 99.5771 8.9400 22.50 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 99.6800 9.2562 10.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.5500 9.2379 7.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5133 - 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.8000 0.0000 24.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.3500 10.1635 1.50 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 98.7661 9.0152 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.0000 9.0053 37.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.6800 9.7676 11.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.2500 8.9463 6.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5500 9.5413 11.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9185 8.9700 150.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.0000 - 232.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8208 9.3950 300.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4500 0.0000 1.00 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 96.1900 9.7153 20.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.9001 8.9800 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.0887 9.4050 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.4600 9.0480 100.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 100.8500 - 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0521 - 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4800 - 128.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.4995 - 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 100.1500 - 1.00 INE148I07142 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 06-Nov-22 100.8800 - 177.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 96.3100 10.1091 20.00 INE141A09090 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 12-Feb-24 97.3800 0.0000 14.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 97.2900 0.0000 20.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 - 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.5200 9.2577 0.50 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.1800 10.2928 2.60 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.0031 - 55.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 97.8500 9.0238 8.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8000 7.5173 14.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.5200 9.0270 150.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.0900 - 50.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 96.2600 10.2022 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.8400 9.2647 80.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6000 - 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.8000 - 60.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7200 - 1.00 FIMMDA ====== INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 100.0111 8.4228 200.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 100.0064 8.5133 200.00 INE774D07GV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-May-13 95.4586 9.4432 20.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.2433 10.7500 4.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 100.1408 9.1701 2400.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.9476 8.9000 750.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 100.1760 9.0406 300.00 INE660A07FJ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.70% 06-Jun-14 102.3436 10.7000 10.00 INE660A07FQ5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 21-Jul-14 101.7886 10.2000 20.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.7883 8.7750 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9431 8.8600 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9406 8.8600 50.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE - 18-Oct-14 101.3421 9.6550 25.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.0366 8.4003 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1711 8.9000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3900 9.1291 100.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2500 9.3335 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.9519 8.8550 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.9857 8.9500 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.9232 9.3800 50.00 INE138A07132 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-15 100.0000 - 5.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.2000 8.8500 6.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 98.8200 9.2145 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2500 9.3200 21.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.3021 8.9400 30.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.8700 9.0000 18.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.5941 9.3900 300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6662 9.3751 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.1999 9.0000 27.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 99.4090 8.9400 45.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.5324 9.0271 370.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.6200 8.9432 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.5734 8.9500 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 99.5771 8.9400 22.50 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.6500 9.2093 84.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 98.5500 9.2332 3.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 3.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5700 8.9418 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5133 8.9500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.6898 8.7800 20.00 INE017A07534 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.80% 03-Jul-19 102.2805 9.3000 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.5200 8.9417 50.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 - 500.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.8000 9.4200 24.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.4700 8.9424 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 98.7661 9.0200 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.0000 9.0000 37.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.6800 9.7676 11.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.4200 8.9435 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 102.3084 9.7056 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 100.2000 8.9500 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6927 7.5200 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.8300 8.5900 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.2042 9.3300 200.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 101.9185 8.9700 250.00 INE258A07039 BEML LTD 9.24% 18-May-22 101.0000 9.2900 232.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.0900 9.0000 40.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.8208 9.3950 300.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.2364 9.3258 51.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 100.9001 8.9800 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.0887 9.4050 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.4600 9.0480 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.4200 9.0538 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0521 8.9700 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2826 9.3000 1000.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0000 8.8700 350.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.5500 8.9121 150.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0000 9.3900 150.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0000 9.3900 100.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 100.1500 11.3700 1.00 INE148I07142 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 06-Nov-22 99.9800 10.0000 170.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.5500 8.9085 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 104.5413 9.2355 600.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.0031 8.9752 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8000 7.5773 35.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.5400 7.5467 20.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.8700 8.5900 15.00 INE077A09104 DENA BANK 9.23% 25-Jun-27 101.5200 8.9800 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET - 100.3300 11.1639 4.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.7337 9.2707 300.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6000 9.0000 6.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED SR-V 9.98% 18-Sep-37 97.5000 10.2500 19.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6900 8.9150 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.8000 11.0364 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5500 10.8700 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.7200 - 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7000 10.9300 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India