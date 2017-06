Nov 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 435.20 NSE 4162.80 FIMMDA 7721.20 ============= TOTAL 12319.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07EL2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 05-Dec-12 99.5093 9.2600 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.0000 12.1400 0.20 INE138A07157 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Sep-17 100.0000 13.7200 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.8900 8.7300 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2221 9.3100 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.6800 9.0100 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.1200 9.8600 50.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 35.1470 9.7800 255.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.3400 9.0200 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.9000 10.8500 4.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.0100 9.0500 7.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.2485 7.1400 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.5286 10.3700 2.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 1.00 NSE === INE915D07NN8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 30-Nov-12 120.3300 14.4665 74.20 INE136E07FV8 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 113.5500 14.5557 28.40 INE136E07FO3 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 115.1200 14.6257 15.20 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0042 9.1053 300.00 INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 100.0000 - 250.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.4311 8.8171 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8857 - 200.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2700 9.4561 50.00 INE691I08230 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.15% 25-Nov-16 99.9960 9.1458 2500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 101.0598 9.4157 250.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.6300 0.0000 65.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 100.4000 0.0000 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 - 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 - 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0000 - 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.9000 - 15.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2050 9.2244 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.2500 - 11.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6859 - 150.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2050 9.2200 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.2500 10.7115 11.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 99.5118 9.0813 65.00 INE915D07NN8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND.LT RESET 30-Nov-12 120.4550 11.0096 74.20 INE136E07FV8 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 113.6720 11.0096 23.40 INE136E07FO3 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 115.2465 11.0096 15.20 INE774D07EL2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 05-Dec-12 99.5093 9.0000 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.4388 9.4096 0.10 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 100.0042 8.8500 300.00 INE752E07EJ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-13 100.0329 8.8500 50.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.4754 9.0752 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.0000 12.5200 0.20 INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 100.0000 9.6500 250.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.4311 8.8100 50.00 INE020B07EK6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 02-Jun-14 98.2984 8.8700 150.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 101.0292 8.9852 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8857 8.9000 200.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2700 9.6500 50.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 100.2144 10.7800 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0000 8.7500 100.00 INE691I08230 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.15% 25-Nov-16 99.9960 9.1400 2500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.2000 9.3250 9.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 100.8800 9.3250 9.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.7400 9.0000 1.00 INE138A07157 PENINSULA LAND LTD 13.75% 30-Oct-17 100.0000 13.7400 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.7500 8.7940 7.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 98.0000 9.0000 2.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 102.7785 3.5822 300.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.1375 8.8200 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2221 9.3000 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.6800 9.0100 1.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 102.9271 3.6020 300.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.1200 9.8568 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.1375 8.8200 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.7000 7.1546 0.30 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.0000 7.4700 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.8955 9.3800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9747 9.3700 100.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 103.0732 3.6184 1200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.4500 9.0000 6.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIII 9.15% 14-Sep-22 101.3500 9.1400 6.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.1325 8.8200 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.0000 8.8400 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0000 9.3900 250.00 INE091D11055 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-22 37.5000 9.0000 4.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.1275 8.8200 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0000 8.8400 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.1275 8.8200 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0000 8.8400 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.9000 9.6900 15.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2800 9.0900 0.30 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.3400 9.0150 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 103.0100 9.0500 7.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.3500 7.1989 1.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.6859 9.2800 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.4500 11.1400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com