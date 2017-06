Nov 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 217.00 NSE 9787.20 FIMMDA 7382.20 ============= TOTAL 17386.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 5.00 INE957L07058 LODHA DWELLERS PRIVATE LIMITED 16.00% 06-Jul-15 100.0200 - 100.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.5533 9.2300 9.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.2325 9.2300 9.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.7000 4.3500 24.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 11.1000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.9300 7.2900 5.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.4516 9.3200 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5000 10.7100 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 111.5657 6.9800 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.3798 6.9100 3.00 NSE === INE915D07NN8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 30-Nov-12 120.3700 - 37.80 INE136E07FO3 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 115.1600 - 4.50 INE136E07FN5 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 112.9900 - 2.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.0000 - 1.00 INE400K07010 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-13 100.6269 9.5001 386.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8857 8.9000 750.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.8735 9.1037 400.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0248 9.4579 1000.00 INE400K07028 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-15 101.0796 9.7498 686.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0323 8.9250 500.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 97.9386 9.7000 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.0920 9.0000 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.1000 - 150.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 101.3953 9.1900 64.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.6659 8.9400 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.9940 9.2895 100.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 101.2583 9.9500 822.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.3228 9.2135 3.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9160 9.0000 300.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3193 8.9732 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7339 9.3500 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.6068 8.9400 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0500 - 2.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0300 - 50.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 101.6828 - 510.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5526 8.9400 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.1000 9.0459 100.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 102.0800 - 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.5028 8.9400 50.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.0055 9.3622 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.4442 8.9400 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3021 8.6147 249.90 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3021 8.6147 1.50 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.4023 8.9400 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.9300 7.9816 80.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.8500 8.1757 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.9343 9.0199 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.4500 0.0000 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.2826 9.3044 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.4211 8.9499 100.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 101.6314 - 989.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.5051 8.9499 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.3638 8.9400 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.3638 8.9400 50.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.0000 - 202.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.3284 8.9400 50.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 101.6785 0.7084 331.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.2868 8.9400 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 - 4.00 INE400K07077 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-25 101.9745 0.3455 76.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.2570 8.9400 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4000 9.2730 1.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9250 10.7025 6.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.2297 8.9400 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.2047 8.9400 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2400 9.2205 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.5800 0.0000 60.00 FIMMDA ====== INE915D07NN8 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 30-Nov-12 120.4915 11.0027 37.80 INE136E07FO3 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 115.2810 11.0590 4.50 INE136E07FN5 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Nov-12 113.1155 10.9365 2.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.0000 12.5200 1.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8857 8.9000 750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9373 8.8600 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 100.0000 9.1633 150.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.8735 8.5999 400.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 100.0248 8.6000 1000.00 INE296A08573 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jan-15 81.4826 9.7679 12.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0323 8.9300 700.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 97.9386 9.7000 50.00 INE577N07019 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD 19.00% 11-Jun-15 104.0000 - 5.00 INE957L07058 LODHA DWELLERS PRIVATE LIMITED 16.00% 06-Jul-15 100.0000 - 100.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 101.0920 9.0001 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.1000 10.6300 150.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 100.2137 10.7800 150.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.9100 9.3700 64.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.6659 8.9457 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.6600 9.4100 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7755 8.7100 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.3000 9.0906 9.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.2500 9.3100 1.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.9000 9.3100 12.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.9000 9.3100 4.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9160 9.0000 300.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3193 8.8900 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7339 9.3500 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9000 9.3145 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.6068 8.9448 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 100.0500 8.9000 4.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0300 11.4800 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.5526 8.9441 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 59.7750 8.7700 12.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 98.1000 9.0459 100.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 58.7150 8.8455 5.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 103.3898 9.3450 200.00 INE018E08045 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.50% 28-Sep-19 100.8351 9.3200 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.5028 8.9437 50.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 103.7563 9.3450 92.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.5541 8.9257 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.3021 8.6148 249.90 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 104.1039 9.3450 110.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.5022 9.4800 5.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.4023 8.9452 50.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 100.6000 7.4500 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.2920 7.2350 40.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.0000 7.4700 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.2800 8.9700 2.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 101.8000 8.9800 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 101.0500 8.9700 9.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 102.0292 9.3300 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4000 9.2800 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.4233 8.9500 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.4211 8.9500 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 99.4901 8.9550 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.6700 8.8973 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 99.3638 8.9449 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.4516 9.2700 50.00 INE091D11055 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-22 38.0200 9.2000 4.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 99.3284 8.9446 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 99.2868 8.9457 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0000 9.6700 4.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 99.2570 8.9454 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4000 8.9805 1.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9000 11.0000 5.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 99.2297 8.9452 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.9000 7.5000 20.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.6500 7.5341 10.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 99.2047 8.9450 50.00 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 97.5385 10.2500 19.50 INE039A09PD5 IFCI LIMITED 9.98% 18-Sep-37 98.4000 10.1500 2.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.5500 9.2774 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6000 10.9300 62.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6500 10.8500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE