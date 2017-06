Mar 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 633.70 NSE 7589.50 FIMMDA 17515.70 ============= TOTAL 25738.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 9.3500 50.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 99.6000 9.0900 0.20 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 11.8700 8.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9500 8.8300 8.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.3200 8.7900 7.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.3247 10.6900 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8572 9.1700 400.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4000 8.7900 1.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.6835 8.8300 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.8314 10.2500 1.00 NSE === INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1679 9.1494 600.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 100.0053 9.1427 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7248 7.8394 10.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 100.0000 - 100.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 - 600.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8211 8.9700 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9588 8.9700 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9588 8.9700 250.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.7233 8.9000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.8102 8.8500 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.5736 9.3650 300.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.5736 9.3650 30.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.8593 9.3650 250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 97.8529 9.3650 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4136 9.3500 700.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0597 9.3500 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.1002 8.8900 250.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.3338 8.9000 50.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 105.1208 10.1618 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0632 8.9400 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 101.2365 9.1400 200.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1226 8.9200 650.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1226 8.9200 350.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.5640 9.2700 50.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.5640 9.2700 50.00 INE848E07294 NHPC LIMITED SR-R2 PART-C 8.85% 11-Feb-18 100.2000 7.50 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.9042 - 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0868 8.8100 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.5500 - 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 98.7500 9.8123 1.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.5300 - 73.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 103.9900 9.1083 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.2334 9.1650 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.7486 8.7475 92.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.8000 - 6.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.5357 8.8300 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6764 8.8200 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.2355 9.0400 350.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.8000 - 17.00 INE148I08090 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 06-Mar-23 100.0000 - 208.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8500 9.0889 4.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.1300 7.6448 10.00 INE688I08038 - -- - 100.0000 - 75.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5200 9.0357 1.00 FIMMDA ====== INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1679 9.0500 600.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 100.0053 9.0500 250.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7190 9.0300 100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8000 6.8200 10.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 100.0000 9.5300 100.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 9.3900 1200.00 INE511C08308 MAGMA FINCORP LIMITED 13.15% 18-Jun-14 101.4205 12.0000 100.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 100.0147 9.8000 200.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.2778 12.3600 400.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 100.4197 9.8500 250.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 100.2195 10.1000 200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8211 8.9700 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9588 8.9700 50.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.7233 8.9000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.8102 8.8500 300.00 INE413O07056 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.0000 11.9000 400.00 INE266N07027 ESSEL CORPORATE RESOURCES PRIVATE 11.90% 08-Mar-15 100.0000 11.8900 2000.00 INE266N07027 ESSEL CORPORATE RESOURCES PRIVATE 11.90% 08-Mar-15 100.0000 11.8900 1000.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7400 9.2700 330.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 98.1500 12.5100 3.10 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.8593 9.3600 250.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 97.8529 9.3600 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4136 9.3500 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3826 9.3600 200.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0597 9.3500 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 9.3400 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 102.1002 8.8900 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 102.0000 8.6600 50.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.3328 8.9000 50.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 101.3338 8.9000 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.4314 8.8300 450.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 102.0632 8.9400 50.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.7006 9.2900 200.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6000 9.1900 2.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.2444 10.1500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.1226 8.9200 350.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.5640 9.2700 50.00 INE848E07294 NHPC LIMITED SR-R2 PART-C 8.85% 11-Feb-18 100.2000 8.7900 15.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.9042 8.8800 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0600 12.2300 4.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 100.1900 8.7300 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0868 8.8100 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.5000 8.9000 200.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 100.1900 8.7300 50.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 100.0900 8.8200 7.50 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8000 8.8500 8.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0535 8.8600 2509.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.6400 8.9400 551.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.1900 8.7400 50.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.3200 8.7800 15.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8869 9.1600 400.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.1900 8.7400 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.4401 7.4500 5.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4300 7.2500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.2334 9.1600 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0260 8.8400 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2500 9.1600 142.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.5479 9.0800 97.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.3000 8.8100 92.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0300 8.6800 269.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.8000 9.5500 6.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.5357 8.8300 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.8500 9.0600 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6764 8.8200 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.8585 8.9900 20.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.2355 9.0400 450.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.8000 9.7200 2.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 100.1900 8.7400 50.00 INE848E07344 NHPC LIMITED SR-R2 PART-H 8.85% 11-Feb-23 100.1500 8.8200 7.50 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.9000 8.8500 50.00 INE148I08090 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 06-Mar-23 100.0000 10.1000 210.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7300 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.1900 8.7400 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.1900 8.7400 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.1500 8.8200 7.50 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.1900 8.7500 50.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 100.0900 8.8200 7.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.4000 8.6600 0.20 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.5565 7.4000 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.1900 8.7500 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.3510 7.4600 68.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.1300 7.6400 10.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0270 9.8800 12.50 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.0000 7.3700 2.50 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.1900 8.7500 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 109.1100 9.0000 100.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0270 9.8800 8.20 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.3318 7.3600 40.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.6835 8.8200 150.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5200 9.1300 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5800 10.6500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India