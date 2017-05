Mar 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10984.20 NSE 7238.00 FIMMDA 33825.30 ============= TOTAL 52047.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.6700 9.4000 16.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.0000 12.9900 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED - 11-Mar-18 100.0366 8.9400 900.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0500 11.4600 70.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 61.2200 8.6900 3.50 INE451H07191 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 109.2700 9.2700 3950.00 INE451H07209 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 109.2100 9.2800 3950.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9613 8.8700 193.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.7966 9.1800 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.8900 8.9100 12.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.8800 9.9200 2.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.0000 9.6800 120.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0500 11.4600 85.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 24-Jan-23 100.0400 11.7800 64.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7795 9.0400 6.20 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.0935 7.2400 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.8655 7.3000 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 102.5500 7.0900 2.50 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.2800 8.9400 1457.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2000 9.2400 1.00 NSE === INE001A07IR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 17-Jul-13 99.7875 9.9311 1000.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1779 9.1352 600.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.5553 8.9502 150.00 INE136E07MI1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 25-Apr-14 114.3200 2.0839 60.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8211 8.9700 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9567 8.9700 150.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.6344 8.9400 250.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.7215 8.9000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.8102 8.8500 250.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.8770 8.9068 650.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.5851 9.2700 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9400 9.3366 100.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7561 9.3634 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5000 9.2306 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9517 8.9750 190.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7015 8.8800 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9790 8.9600 290.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0250 0.0000 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.8735 8.8550 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0500 - 1.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 100.0000 - 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.8704 8.8550 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.5000 8.8446 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0300 - 18.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.6300 0.0000 5.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3000 0.0000 2.50 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.4911 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0705 11.2724 15.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 103.5000 8.8448 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.8900 8.9011 6.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.4500 8.8062 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 8.8018 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2509 9.1599 400.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.1900 9.2977 78.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2500 8.9968 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.0815 8.9000 200.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.8000 - 1.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 101.2100 9.0267 6.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.9000 0.0000 1.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.0000 8.8170 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.6000 - 50.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.9100 - 2.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 101.8400 8.7392 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8500 9.0890 4.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP -- 16-Feb-28 101.1900 - 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 8.4897 18.50 FIMMDA ====== INE043D08DD9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Apr-13 99.3095 9.4000 250.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 118.4041 10.0200 11.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 96.8864 10.2000 194.30 INE001A07IR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 17-Jul-13 99.7975 9.6000 1000.00 INE001A07IR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 17-Jul-13 99.7875 9.6300 1000.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1779 9.0400 600.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8800 8.2100 10.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 100.5553 8.9300 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.5491 9.1300 10.00 INE001A07KJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.59% 03-Apr-14 100.0000 9.5300 20.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.4500 8.9600 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8211 8.9700 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9567 8.9700 150.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.6344 8.9400 250.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.7215 8.9000 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.5820 9.4000 200.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.8102 8.8500 250.00 INE413O07064 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.0000 11.9000 400.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.8263 9.5000 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8110 9.0000 200.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.8770 8.9200 650.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 101.5851 9.2700 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2280 8.9200 100.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.0000 8.8100 34.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 101.3084 9.9000 250.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9400 9.3300 50.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7604 9.5500 1000.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7561 9.8000 1000.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8100 9.2700 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 101.5000 9.2300 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9567 8.9800 190.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.9000 10.0000 1.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 101.2500 10.8800 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7015 8.8800 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9790 8.9600 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.8735 8.8600 50.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.6700 9.4000 16.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3400 8.6000 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0500 9.0300 1.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 26-Feb-18 100.0000 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.5000 9.0800 2500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0366 8.9400 650.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 12.2200 4.00 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0500 11.4600 70.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 100.0000 10.6000 150.00 INE721A08BR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 07-Jun-18 100.0200 10.6000 120.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 99.8704 8.8600 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 114.8500 7.9600 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.4671 8.7400 4.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.5000 8.8500 50.00 INE451H07209 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 12.0000 3950.00 INE451H07191 EMAAR MGF LAND LIMITED 11.25% 31-May-19 100.0000 12.0000 3950.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.5941 8.8800 200.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.0300 8.6600 1255.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9613 8.8700 600.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 99.4052 8.8500 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3000 8.7000 2.50 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.0900 11.0500 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.7800 14.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.3400 9.3400 3.20 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 103.5000 8.8500 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.7966 9.1700 50.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 101.1887 8.5200 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.8000 8.9100 6.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.2000 7.3700 20.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.5700 8.7800 12.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0888 8.8300 19.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2509 9.1800 400.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0500 11.4600 85.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.5472 9.0800 3.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.0768 9.0600 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.2200 9.0400 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.1230 8.8200 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1450 8.8900 350.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.7500 9.5600 6.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 100.1999 9.1600 5000.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 101.2206 9.0200 110.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.0000 8.8200 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 100.0400 11.7700 64.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7300 500.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 101.8400 8.7300 5.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 102.2923 8.8200 150.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.9000 11.2200 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7795 8.7300 6.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8500 9.0800 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.5104 7.4100 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 109.0935 7.2300 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.2500 7.4300 21.10 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.3670 7.4200 18.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6300 7.4200 118.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.8655 7.2900 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.8900 7.5000 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2500 7.3800 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP -- 16-Feb-28 101.1900 7.3700 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.5500 8.9300 1400.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 100.9500 8.8800 1257.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0000 9.8400 6.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.3600 7.3600 40.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.9000 12.9200 18.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1700 10.7100 3.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 100.0000 12.6700 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India